Kdo musí pro rok 2026 změnit pásmo paušální daně OSVČ?

Některé OSVČ, které byly loni v paušálním režimu, musí pro rok 2026 změnit pásmo paušální daně. Pro změnu pásma přitom platí stejná lhůta jako pro přihlášení k paušální dani, tedy do pondělí 12. ledna.
Co se dozvíte v článku
Do jakého pásma se OSVČ může přihlásit
OSVČ, které chtějí být od roku 2026 nově v paušálním režimu, musí nejpozději do 12. ledna 2026 podat finančnímu úřadu oznámení o vstupu do paušálního režimu. Vzhledem k tomu, že existují tři pásma paušální daně, musí OSVČ rovněž uvést, do kterého vstupuje. Nemůže si ho však vybrat, nýbrž jej musí zvolit na základě svých loňských příjmů.
Podmínky vstupu do určitého pásma paušálního režimu určují příjmy dosažené za předchozí zdaňovací období, nikoli předpoklady týkající se budoucnosti. Pokud jste například loni měli příjmy 1,3 milionu Kč (OSVČ s 40% paušálem) a víte, že v roce 2026 budete mít příjmy pod 1 milion Kč, musíte i tak vstoupit do druhého pásma a platit 16 745 Kč.
Jaká jsou pásma paušální daně
Paušální daň se platí ve třech různých pásmech na základě předchozích příjmů a výdajového paušálu, do kterého OSVČ spadá. V prvním pásmu se letos platí 9984 Kč, v druhém pásmu OSVČ hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč.
Pro koho je 1. pásmo
První pásmo se týká OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč, přičemž u těchto podnikatelů je jedno, z jaké samostatné činnosti jejich příjmy plynou. Dále se do prvního pásma může přihlásit poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů.
První pásmo je také pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů.
Pro koho je 2. pásmo
Do druhého pásma se může přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti pocházejí. Druhé pásmo mohou využít také poplatníci s příjmy do 2 mil. Kč, pokud měli 75 % příjmů, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % příjmů.
Pro koho je 3. pásmo
Do třetího pásma potom mohou vstoupit všichni poplatníci, kteří splní podmínky vstupu do paušálního režimu, tedy jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly 2 mil. Kč.
Kdo musí pásmo paušální daně změnit
Kdo byl loni v paušálním režimu a měl příjmy dle limitu, ve kterém byl, a stále splňuje podmínky, nemusí nic řešit a stačí na začátku roku pouze upravit výši paušálního odvodu.
Kdo však loni přesáhl hranici příjmů svého limitu, musí podat oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu a vypočítat daň i veřejná pojistná podle vyššího pásma paušálního režimu. Rozdíl je pak nutné zaplatit do lhůty pro podání daňového přiznání. Následně pak bude platit paušální daň dle nového pásma.
Zároveň platí, že kdo se kvůli vyšším příjmům posunul do vyššího pásma, musí v něm zůstat i pro aktuální zdaňovací období (přestože by třeba splňoval podmínky pro nižší pásmo). Nejde tedy například být v roce 2025 v nejnižším pásmu, zpětně jej překročit, vše dodanit a v nejnižším pásmu zůstat i v roce 2026.
Pokud se po skončení zdaňovacího období naopak ukáže, že poplatník, který byl v druhém pásmu, měl příjmy, které odpovídaly prvnímu pásmu, může podat oznámení o jiné výši paušální daně a bude mu stanovena daň i pojistné na sociální a zdravotní pojištění podle prvního pásma, tedy bude mít nárok na vrácení přeplatků. V roce 2026 pak tato OSVČ může být v první pásmu.