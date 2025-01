Když mají manželé společný koníček. Kam je dovedla láska k pokojovým rostlinám?

Vše začalo malou monsterou

Manželé Bodnárovi o sobě říkají, že je pokojové rostliny nadchly, když se přestěhovali do nového bytu. Podle Zuzany začínali klasikou, a to monsterou skvostnou. Tu si koupili jako maličkou rostlinu a tím, že ji měli v bytě jako první, pozorovali u ní, jak roste a co potřebuje. Další rostliny pak byly různě posbírané řízky, co dostali například od dědečka. Jednalo se o klasiky typu tchynin jazyk, zamiokulkas nebo fíkusy.

Zálibu v pokojových rostlinách chtěli Bodnárovi sdílet s ostatními. Začalo to tím, že jsem si chtěla založit blog a psát články. Jenže jsem si uvědomila, že nemám vůbec čas na to sedět u počítače. Tak jsem přešla na Instagram, kam jsme začali přidávat fotky našich rostlinek, jak se o ně mají lidé starat, co k tomu potřebují a kolik to zhruba stojí, vzpomíná Zuzana s tím, že měli skvělou odezvu a sledující je prosili, aby jim jejich řízky nebo rostliny prodali, protože se jim líbili a nemohli je sehnat.

Krátce na to tedy přirozenou cestou vznikl e-shop. Zuzana s Jiřím mají totiž obchodního ducha a řekli si, že když po nich lidé chtějí rostliny a je tam tedy poptávka, tak jim je nabídnou. Tehdy byl covid, takže je hned nenapadlo otevřít kamennou prodejnu. Naopak využili zvýšeného zájmu o e-commerce. Začali jsme zjišťovat možnosti, jak e-shop založit a přes jakou platformu. Nakonec jsme si vybrali kanadskou platformu Shopify. Na ní fungujeme doteď, doplňuje Zuzana.





V sortimentu Dej mi pokojovku měli na začátku jenom pár druhů rostlinek a květináčů. Naštěstí podle Zuzany měli tehdy dobré kontakty a ke zboží se dostali docela snadno. Jak získávali know how, postupně přidávali i vlastní substráty, hnojiva a ostatní prostředky proti škůdcům. Museli jsme se učit, jaké rostliny můžeme vůbec prodávat. Protože byl covid, nabídka nebyla tak velká. U hnojiv a dalších prostředků jsme jezdívali sami osobně do velkoobchodu pro zboží a vybírali jsme ho tam. Vůbec jsme nevěděli, po čem sáhnout, co se bude prodávat, takže jsme na začátku zkoušeli jenom pár druhů, přiznává dále.

Přímý kontakt s pěstiteli

Všechny rostliny v Evropě pocházejí z Nizozemska a Dánska. Bodnárovi jsou v přímém kontaktu s pěstiteli, kteří jim posílají zboží každý týden. Zuzana popisuje, že teď po pěti letech, kdy e-shop provozují, už je to docela snadné, protože mají i zavedenou značku. Na začátku to tak ale nebylo a pěstitelé jim tehdy ani neodepisovali. Dnes se jim sami ozývají. Znají se i osobně, každý rok se za nimi jezdí přesvědčit, že jsou rostliny ve výborné kondici, že je s nimi dobře zacházeno a rostou v dobrých podmínkách.

Dříve tedy odkupovali rostliny z českých velkoobchodů. Postupem času však začali sami zvažovat, kolik je to stojí, a chtěli nakupovat napřímo. Proto byli z hlediska zahraničních pěstitelů neodbytní. Psali jsme jim a nějak jsme si to prošlapali a nevzdávali jsme se, říká Zuzana s úsměvem.

Při posílání rostlin je důležité především jejich balení. Zuzana vysvětluje, že vždy musí zohlednit hlavně počasí. Když je zima, rostlinám dávají několik vrstev, aby nenastydly, protože jakmile rostlina namrzne nebo nastydne, je těžké ji zachránit. Na jaře a v létě zase musejí zajistit, aby se rostlina v balíčku nepřevrátila, zůstala na jednom místě nebo se nerozsypal substrát. Samozřejmě musíme myslet i na všechny okolnosti, které u balíčků nastanou během cesty, jako jsou kurýři nebo právě počasí. Musíme zajistit, aby krabice nebyla slabá a aby při jakémkoliv manévru kurýra rostlina přežila, dodává.

Zelená barva uklidňuje

Když si představíte holý byt bez rostlin, je každý smutný, někdy i depresivní. Ale jakmile si tam člověk pořídí rostliny, má to prostě kouzlo. Zelená barva uklidňuje, relaxuje a celkově i péče o rostliny lidem dodává pocit, že nad něčím mají kontrolu, vypráví Zuzana zaujatě. Nemusí mít ani domácího mazlíčka, rostliny stačí zalít, zkontrolovat od škůdců a každý den se k nim vracet. Zákazníci, podle Zuzany, vidí ten posun, to, jak se rostlinám daří, jak mají nové lístečky a bují. Když z nich dělají řízky, tak je rozmnožují a je to dlouhý proces. Co se týká péče, zákazníky baví, že je můžou obstarat a zároveň je to relaxuje, myslí si Zuzka.

Při výběru pokojových rostlin by se lidé měli v prvé řadě zamyslet nad tím, jaké mají doma podmínky. To znamená světlo, teplo, jak často jsou doma nebo jestli mají mazlíčky. Existuje totiž spousta rostlin, které jsou jenom na světlá stanoviště jako například strelície. Pokud máte mazlíčka, který rád užírá rostliny, tak si nemůžete pořídit jedovatou rostlinu. Z netoxických rostlin doporučují v Dej mi pokojovku třeba maranty, kalatéy, kapradiny nebo piley.

Než tedy člověk začne nakupovat bláznivé rostliny, měl by se zamyslet nad tím, jaké podmínky může rostlině dát, a nevybírat je podle vzhledu. Mnohdy člověk vybere fakt krásnou rostlinu, ale nemá pro ni podmínky. Potom se stane, že po měsíci ta rostlina uhyne a pěstitel je hrozně smutný. Je to proto, že nevybral tu, která se mu hodí do domácnosti, shrnuje Zuzana Bodnárová. Mezi nejoblíbenější pokojovky pak patří klasiky, které pěstovaly už naše babičky, jako jsou monstery, fíkusy nebo tchyniny jazyky. Takové, které jsou hezké listem, ale zároveň i jednoduché na údržbu.

Učili se metodou pokus omyl

Zuzana přiznává, že ona ani Jiří nemají vystudovanou žádnou zahradnickou školu a všechno o rostlinách se učili metodou pokus omyl, a to na začátku na svých rostlinách. Učili se tak, které rostliny potřebují kolik zálivky, kolik světla nebo také, jak vydrží podmínky té přepravy. Nyní mají rostliny tak naučené, že si spousta lidí myslí, že to mají vystudované. Díky tomu, že jsme se toho tolik naučili, jsme napsali knihu Průvodce pokojových rostlin, kde vzděláváme další zákazníky a čtenáře, aby věřili, že se opravdu každý může naučit pěstovat pokojovky, i když nemá žádné vzdělání, doplňuje.

Podle Zuzky je vzdělávání v tomto oboru nekončícím procesem. Mnohdy je překvapí, jaké rostliny pěstitelé dokážou vypěstovat. Dříve si příliš nevšímali rostlin aglaonema, až nedávno zjistili, že jsou nenáročné a zvládnou i tmavá prostředí. Pořád je se co učit a stále také pěstitelé přicházejí s novými rostlinami, které mají různé nároky na péči. Z hlediska trendů je nyní u zákazníků hodně oblíbené pěstování rostlin v hydroponii, tedy jenom ve vodě. To si myslím, že je budoucnost i pěstování zeleniny a všeho zeleného, protože u hydroponie potřebujete jenom vodu a živiny. Substrát není potřeba, dodává Zuzana.

Pokojovky si lze i předplatit

E-shop Dej mi pokojovku od roku 2021 nabízí také předplatné rostlin. Bodnárovi jsou sami odběratelé mnoha předplatných, například streamovacích služeb. Napadlo je, proč by si někdo nemohl předplatit i rostliny. Jedná se o materiální věc, kterou si člověk nechává posílat každý měsíc. Máme několik kategorií, třeba pro mazlíčky, basic standard, raritky pro ty nejnáročnější. Často se jedná o způsob dárku, takže zákazník vybírá obdarovanému i časový horizont, jak dlouho se mu rostliny posílají. Tedy tři, šest nebo dvanáct měsíců, vyjmenovává Zuzana.

Zákazníkům tedy posílají každý měsíc domů zásilku s rostlinou, kde najdou i dopis o tom, jaká rostlina jim přišla a jak se o ni starat. Rostliny přitom volí tak, aby byly univerzálnější a jednoduché na péči, tedy kromě raritek, kde je to specifičtější. O předplatné je největší zájem před Vánoci nebo na Valentýna.

Už s tím není tolik práce jako na začátku. Každý měsíc ale musí vybírat jiné rostliny, než byly v předchozích měsících. Předplatné běží už čtvrtým rokem. Aby se neopakovali, musí stále hledat nové druhy. Také musíme vést seznam předplatitelů, abychom věděli, komu jsme co poslali a zda jim třeba předplatné nekončí atd., přidává Zuzana s tím, že zákazníci si předplatné často prodlužují nebo ho jako dárek kupují opakovaně.

Pronájem i údržba rostlin u firem

Dej mi pokojovku nabízí širokou škálu služeb také firmám. Ve svém portfoliu mají spoustu známých značek. Mohou se na ně obrátit firmy, třeba když budují nové kanceláře. Uděláme jim cenovou nabídku a navrhneme rostliny přímo do jejich prostoru. Dále nabízíme i pravidelnou údržbu rostlin. To znamená, že do kanceláří chodíme například jednou týdně a o ty rostliny se staráme, popisuje Zuzana Bodnárová. Také nabízejí pronájem rostlin s údržbou nebo firemní workshopy. Ty jsou oblíbené hlavně jako součást teambuildingu. Protože když lidé pracují celý rok u počítače, jsou pak nadšení, že mohou společně tvořit zelená díla jako terária.

Na společnost se může obrátit jakákoliv firma. Spolupráce většinou probíhá tak, že jim pošlou výkresy nebo fotografie kanceláří, případně se tam osobně dostaví. Poté vytvoří cenovou nabídku i přímo s rostlinami a květináči. Nabídka pro zákazníka není vždy ideální, proto jsou připraveni na jakékoliv změny. Někdy má někdo třeba averzi na určitou rostlinu, tak ji vymění za jinou rostlinu a podobně. Po odsouhlasení nabídky pak do týdne, dvou dochází k realizaci zakázky.

Výzvou pro společnost byla například zakázka pro americkou firmu, která chtěla k pronájmu velké množství rostlin, a to za krátké období. Byl to pro nás pres. Museli jsme shánět rostliny, navyšovat pojištění a bylo to náročné i co se týká logistiky, protože měli akci na dvou místech. Rostliny jsme odváželi o půlnoci, popisuje Zuzana. Dále vzpomíná na zakázku v restauraci v Karlíně, kde dávali rostliny nad bar. Bylo tam málo světla. Museli vyladit jak vhodné rostliny, tak speciální systém na samozavlažování.

K nejoblíbenějším workshopům patří ten zaměřený na výrobu terárií. Jedná se o skleněné baňky s rostlinami. Z účastníků workshopů se pak často stávají zákazníci Dej mi pokojovku, protože se workshopy konají přímo na prodejně, kde si účastníci mohou po workshopu zakoupit rostliny. Nebo se stává, že účastníci kupují workshopy zase ostatním členům rodiny nebo kamarádům. Je to takový nekonečný koloběh, usmívá se Zuzana.

Prodejna, co voní přírodou

Od července loňského roku je Dej mi pokojovku v nové prodejně v Karlíně. Podle Zuzany je prodejna naprosto úchvatná a kdokoliv do ní dorazí, je překvapen její velikostí. Ze začátku museli ladit, kolik zaměstnanců tam bude, jaké budou mít procesy a podobně, protože původně měli jednu třetinovou prodejnu. Museli také zjistit, jaké zboží se tam dobře prodává, jaké ne a kam ho umístit. Prodejně se daří výborně a Bodnárovi už se těší na jarní sezónu. Spousta zákazníků se totiž o rostliny nechce v zimních měsících starat, ale na jaře se všichni probudí a začnou chodit.

Další pobočky se zatím otevírat nechystají. Do budoucna se chtějí hodně zaměřit na předplatné, firemní zákazníky a také na workshopy, které chtějí dělat i v angličtině. Plánují také webináře na e-shopu, aby vyhověli i zákazníkům, co nejsou z Prahy.

Podle Zuzky by měl prodejnu každý navštívit. Jakmile tam vstoupí, hned pochopí, proč je super pěstovat pokojovky. Úplně vás to pohltí. Spousta lidí nám říká, že nám to tam krásně voní přírodou. To ve velkém městě, jako je Praha, lidi ocení. Mohou tak vejít do úplně jiného světa, do džungle, uzavírá s úsměvem Zuzana.

