Lékaři chtějí výjimku z EET. Před 10 lety ale s obdobným požadavkem neuspěli

Stejnou argumentaci použila Česká lékařská komora (ČLK) již při prvním schvalování EET před 10 lety, tehdy ovšem neuspěla a lékaři v EET zůstali. Nakonec se jich ale evidence nedotkla, jelikož měli začít evidovat až v posledních vlnách, které kvůli covidu nakonec nenastaly.
Co se dozvíte v článku
Kdo má mít výjimku z EET
Návrh zákona o evidenci tržeb, která by měla začít platit od roku 2027, počítá s některými výjimkami. EET 2.0 se budou moct evidenci zcela vyhnout některé OSVČ s paušální daní a to díky tzv. systému EET OFF. Podmínky pro využití systému EET OFF mají být následovné:
- účast v 1. pásmu paušální daně,
- roční příjmy do 1 milionu Kč,
- měsíční paušální daň 1500 Kč a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Režim bude během zdaňovacího období neměnný. Pokud podnikatel překročí limit příjmů, doplatí rozdíl do konce zdaňovacího období a povinnost evidovat tržby mu vznikne až od následujícího roku.
Jinak podobně jako během první EET se evidence nemá týkat bank, pojišťoven, penzijních společností, nevidomých OSVČ či prodeje vánočních kaprů.
Lékaři žádají také výjimku
Výjimku z EET by ovšem rádi získali lékaři. Jak uvedla v připomínkách Česká lékařská komora, návrh zákona nezohledňuje specifické postavení soukromých lékařů, kteří pracují jako poskytovatelé zdravotních služeb ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami. Příjmy těchto lékařů jsou podle ČLK regulované, probíhají bezhotovostním způsobem a jsou tedy evidované.
Hotovostní příjmy za služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, jsou natolik marginální, že v drtivé většině případů neodpovídají nákladům na pořízení systému EET a jeho provoz. I tato skutečnost by měla být zohledněna, neboť soukromý lékař nemá zákonnou možnost kompenzovat nově vzniklé náklady například navýšením ceny za poskytnuté zdravotní služby, protože je vázán platnou úhradovou vyhláškou, doplnila v připomínkách ČLK.
ČLK proto navrhuje, aby z EET byly vyjmuty tržby poskytovatelů ambulantních lékařských služeb, kteří mají uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění alespoň s jednou veřejnou zdravotní pojišťovnou a jejichž příjem nehrazený z veřejného zdravotního pojištění nepřesahuje za příslušné účetní období 5 % z celkových příjmů a současně tento příjem nepřesahuje za příslušné účetní období částku 100 000 Kč.
Lékaři už jednou neuspěli
Není bez zajímavosti, že stejnou argumentaci použila ČLK i při prvním schvalování EET před 10 lety. Tehdy ovšem navrhovala osvobodit od povinnosti EET poskytovatele ambulantních lékařských služeb, jejichž hotovostní příjmy nepřesahují 20 % z celkových příjmů, anebo hotovostní příjmy nepřesahují za příslušné účetní období částku 200 000 Kč. Komora však se svými argumenty neuspěla a EET se měla v posledních vlnách dotknout i lékařů. Kvůli covidové pandemii k tomu ale nakonec nedošlo.