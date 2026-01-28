Podnikatel.cz  »  Byznys  »  Majitel Brašnářství Tlustý jde také do insolvence, dluží miliony a žádá o oddlužení

Majitel Brašnářství Tlustý jde také do insolvence, dluží miliony a žádá o oddlužení

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Prázdná kapsa od kalhot symbolizující chudobu.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Majitel firmy Brašnářství Tlustý poslal rok po krachu firmy do osobní insolvence i sám sebe. Bankám totiž dluží miliony korun.

Ivan Petrův, majitel zkrachovalého Brašnářství Tlustý, podal na sebe insolvenční návrh a žádá o povolení oddlužení. Jak uvedl v návrhu, Komerční bance a Moneta Money Bank dluží dohromady přes 3,5 milionu korun. 

Co se dozvíte v článku
  1. Petrův následuje svoji firmu do insolvence
  2. Nástupnická firma je údajně startup
  3. Majetek Brašnářství Tlustý se už draží

Petrův následuje svoji firmu do insolvence

Ivan Petrův podal sám na sebe insolvenční návrh, ve kterém žádá o povolení oddlužení. Bankám totiž dluží více než 3,5 milionu korun, které není údajně schopný splatit. V návrhu Petrův uvedl, že má příjem jednak z dohody o pracovní činnosti u společnosti SUNIT, kde pracuje na pozici obchodního zástupce. Při údajném sjednaném hrubém měsíčním příjmu 25 000 Kč činí čistý měsíční příjem 20 920 Kč. Dále má dlužník příjem z titulu výkonu funkce jednatele ve společnosti CzechBridge Solutions, ve výši 15 000 Kč měsíčně, čemuž odpovídá čistý měsíční příjem ve výši 13 260 Kč. Celkový očekávaný čistý příjem dlužníka tak činí 34 180 Kč, upřesňuje se v návrhu.

Nástupnická firma je údajně startup

Petrův dále tvrdí, že jeho příjem byl loni nulový a že žil loni nejprve z úspor a následně se snažil zajistit si nový příjem z jiné činnosti, a to jako jednatel CzechBridge Solutions. Jelikož jde o novou společnost, jejíž rozjezd zajišťuje jako najatý manažer pro jejího společníka, v roce 2025 nebyl s ohledem na hospodářský výsledek společnosti za tuto činnost ještě odměňován, úplatnou smlouvu o výkonu funkce získal až 12. 1. 2026. Dlužník má příslib zvýšení odměny za výkon funkce jednatele, pokud dojde k očekávanému ekonomickému rozvoji této startupové společnosti, píše se v návrhu.

HR 26 Early

První firma v insolvenci, druhá v likvidaci. Tak si majitel Brašnářství Tlustý pořídil další Přečtěte si také:

První firma v insolvenci, druhá v likvidaci. Tak si majitel Brašnářství Tlustý pořídil další

Majetek Brašnářství Tlustý se už draží

Ačkoli je CzechBridge Solutions formálně nová firma, ve skutečnosti jde jen o nástupnickou společnost Brašnářství Tlustý (a předchozí firmy XXL Box, kterou Petrůvovi zrušil soud), pod kterou Petrův provozuje značku Tlustý Praha. Petrův navíc podle insolvenční správkyně (v insolvenčním řízení s Brašnářstvím Tlustý) zneužíval v nové firmě majetek, práva průmyslového vlastnictví, know-how a goodwill Brašnářství Tlustý. Insolvenční správkyně proto na Petrůva podala trestní oznámení a do insolvenčního řízení vstoupilo raději i státní zastupitelství.

Insolvenční řízení firmy Brašnářství Tlustý probíhá již přes rok. Nyní probíhá dražba majetku firmy.

První část majetku Brašnářství Tlustý jde do aukce, jedná se o skladové zásoby Přečtěte si také:

První část majetku Brašnářství Tlustý jde do aukce, jedná se o skladové zásoby

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Daň z přidané hodnoty

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).