Majitel Brašnářství Tlustý jde také do insolvence, dluží miliony a žádá o oddlužení

Ivan Petrův, majitel zkrachovalého Brašnářství Tlustý, podal na sebe insolvenční návrh a žádá o povolení oddlužení. Jak uvedl v návrhu, Komerční bance a Moneta Money Bank dluží dohromady přes 3,5 milionu korun.
Petrův následuje svoji firmu do insolvence
Ivan Petrův podal sám na sebe insolvenční návrh, ve kterém žádá o povolení oddlužení. Bankám totiž dluží více než 3,5 milionu korun, které není údajně schopný splatit. V návrhu Petrův uvedl, že má příjem jednak z dohody o pracovní činnosti u společnosti SUNIT, kde pracuje na pozici obchodního zástupce.
Při údajném sjednaném hrubém měsíčním příjmu 25 000 Kč činí čistý měsíční příjem 20 920 Kč. Dále má dlužník příjem z titulu výkonu funkce jednatele ve společnosti CzechBridge Solutions, ve výši 15 000 Kč měsíčně, čemuž odpovídá čistý měsíční příjem ve výši 13 260 Kč. Celkový očekávaný čistý příjem dlužníka tak činí 34 180 Kč, upřesňuje se v návrhu.
Nástupnická firma je údajně startup
Petrův dále tvrdí, že jeho příjem byl loni nulový a že žil loni nejprve z úspor a následně se snažil zajistit si nový příjem z jiné činnosti, a to jako jednatel CzechBridge Solutions.
Jelikož jde o novou společnost, jejíž rozjezd zajišťuje jako najatý manažer pro jejího společníka, v roce 2025 nebyl s ohledem na hospodářský výsledek společnosti za tuto činnost ještě odměňován, úplatnou smlouvu o výkonu funkce získal až 12. 1. 2026. Dlužník má příslib zvýšení odměny za výkon funkce jednatele, pokud dojde k očekávanému ekonomickému rozvoji této startupové společnosti, píše se v návrhu.
Majetek Brašnářství Tlustý se už draží
Ačkoli je CzechBridge Solutions formálně nová firma, ve skutečnosti jde jen o nástupnickou společnost Brašnářství Tlustý (a předchozí firmy XXL Box, kterou Petrůvovi zrušil soud), pod kterou Petrův provozuje značku Tlustý Praha. Petrův navíc podle insolvenční správkyně (v insolvenčním řízení s Brašnářstvím Tlustý) zneužíval v nové firmě majetek, práva průmyslového vlastnictví, know-how a goodwill Brašnářství Tlustý. Insolvenční správkyně proto na Petrůva podala trestní oznámení a do insolvenčního řízení vstoupilo raději i státní zastupitelství.
Insolvenční řízení firmy Brašnářství Tlustý probíhá již přes rok. Nyní probíhá dražba majetku firmy.