Maximální výše podpory v nezaměstnanosti vzrostla o více než 12 tisíc korun

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Čtyři rostoucí hromádky mincí a rok 2026 z kostek.
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Maximální výše podpory výrazně vzrostla. Nově se nepočítá jako 58 % průměrné mzdy, ale jako 80 %. V přepočtu to znamená zvýšení o více než 12 tisíc korun.

Maximální výše podpory nově činí 0,8násobek průměrné mzdy. Pro letošní rok to znamená strop ve výši 38 537 Kč. Oproti loňsku jde o nárůst o více než 12 tisíc korun.

Výše podpory v nezaměstnanosti je přímo odvislá od dosavadních příjmů. U bývalých zaměstnanců se vypočítá vynásobením procentní sazby a průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání. U podnikatelů se stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

V oblasti podpory nezaměstnanosti došlo v roce 2026 k celé řadě změn. Předně se zvýšila výše podpory v prvních měsících nezaměstnanosti. Nově platí, že první dva či tři (závisí na věku uchazeče) měsíce je uplatněna sazba 80 % (dříve bylo 65 %), další 2 či 3 měsíce 50 % (stejné jako v minulosti) a po zbývající podpůrčí dobu pak 40 % (dříve 45 %) z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. 

Zároveň výrazně vzrostl strop pro výši podpory v nezaměstnanosti. Až do konce loňského roku platil ve výši 58 % měsíční průměrné mzdy (loni činila maximální výše podpory 26 163 Kč) v Česku za první až třetí čtvrtletí předchozího roku a při rekvalifikaci 65 % (loni maximálně 29 320 Kč). Od letoška se limit sjednotil na úrovni 80 %. Nově tak lze dostat podporu až ve výši 38 537 Kč.

Nezáleží na tom, kdo pracovní poměr ukončil

Od roku 2026 už neplatí ani krácení výše podpory v nezaměstnanosti na nejnižší úroveň procentní sazby u těch, kteří ukončili zaměstnání sami nebo dohodou bez vážných důvodů (dříve 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu). Nově tak nezáleží na tom, zda zaměstnanec skončil z vlastní vůle, nebo z popudu zaměstnavatele.

Věková hranice pro podpůrčí dobu se posunula

Dále se upravily i věkové hranice pro stanovení délky podpůrčí doby, po kterou je uchazeči o zaměstnání poskytována podpora v nezaměstnanosti. Základní hranice se posunula z 50 let na 52 let věku. Doba pobírané podpory nově činí:

  • do 52 let věku 5 měsíců (dříve do 50 let),
  • nad 52 do 57 let věku 8 měsíců (dříve nad 50 do 55 let) a
  • nad 57 let 11 měsíců (dříve nad 55 let).

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
