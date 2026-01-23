Maximální výše podpory v nezaměstnanosti vzrostla o více než 12 tisíc korun

Maximální výše podpory nově činí 0,8násobek průměrné mzdy. Pro letošní rok to znamená strop ve výši 38 537 Kč. Oproti loňsku jde o nárůst o více než 12 tisíc korun.
Co se dozvíte v článku
Maximální výše podpory výrazně vzrostla
Výše podpory v nezaměstnanosti je přímo odvislá od dosavadních příjmů. U bývalých zaměstnanců se vypočítá vynásobením procentní sazby a průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání. U podnikatelů se stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.
V oblasti podpory nezaměstnanosti došlo v roce 2026 k celé řadě změn. Předně se zvýšila výše podpory v prvních měsících nezaměstnanosti. Nově platí, že první dva či tři (závisí na věku uchazeče) měsíce je uplatněna sazba 80 % (dříve bylo 65 %), další 2 či 3 měsíce 50 % (stejné jako v minulosti) a po zbývající podpůrčí dobu pak 40 % (dříve 45 %) z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.
Zároveň výrazně vzrostl strop pro výši podpory v nezaměstnanosti. Až do konce loňského roku platil ve výši 58 % měsíční průměrné mzdy (loni činila maximální výše podpory 26 163 Kč) v Česku za první až třetí čtvrtletí předchozího roku a při rekvalifikaci 65 % (loni maximálně 29 320 Kč). Od letoška se limit sjednotil na úrovni 80 %. Nově tak lze dostat podporu až ve výši 38 537 Kč.
Nezáleží na tom, kdo pracovní poměr ukončil
Od roku 2026 už neplatí ani krácení výše podpory v nezaměstnanosti na nejnižší úroveň procentní sazby u těch, kteří ukončili zaměstnání sami nebo dohodou bez vážných důvodů (dříve 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu). Nově tak nezáleží na tom, zda zaměstnanec skončil z vlastní vůle, nebo z popudu zaměstnavatele.
Věková hranice pro podpůrčí dobu se posunula
Dále se upravily i věkové hranice pro stanovení délky podpůrčí doby, po kterou je uchazeči o zaměstnání poskytována podpora v nezaměstnanosti. Základní hranice se posunula z 50 let na 52 let věku. Doba pobírané podpory nově činí:
- do 52 let věku 5 měsíců (dříve do 50 let),
- nad 52 do 57 let věku 8 měsíců (dříve nad 50 do 55 let) a
- nad 57 let 11 měsíců (dříve nad 55 let).
