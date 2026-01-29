Místo soli používají čistou chuť přírody. Manželé suší vlastní zeleninové směsi

Kristýna Pšenicová s manželem Markem stojí za značkou Sušíme s láskou. Společně tak přinášejí na český trh směsi sušené zeleniny a nejrůznějšího koření.
Ocenění jako radost i výzva
Sušíme s láskou v červnu loňského roku obdrželi ocenění Regionální potravina Zlínského kraje za sladkou mletou papriku a další cenu za zeleninovou grilovací směs. Kristýna Pšenicová na úvod přiznává, že ocenění je pro ně, kromě radosti, výzva udržet kvalitu a posunout se dál.
Výjimečnost papriky hodnotíme pro její specifickou chuť, tolik odlišnou i od vysoce kvalitních paprik například z Maďarska, barvu, kdy si troufám tvrdit, že jsme posunuli normu ve smyslu, že naší papriky není třeba tolik oproti běžným mletým paprikám. A hlavně je česká, popisuje.
Kristýna říká, že se do soutěže přihlásila lehce po hlavě a nepřipouštěla si neúspěch. Pochybnosti nastaly, až když odevzdala vzorky a viděla, kolik výrobků je přihlášených. S úsměvem doplňuje, že ji chránila její neznalost.
Regionální potravinu lze získat dle daných kritérií, mimo zmíněnou kvalitu, chuť, barvu, vůni, také zpracování a původ vstupních surovin v lokálním dosahu, shrnuje.
Štvala je sůl i chemie
Do sušení se Pšenicovi pustili, protože Kristýně chyběla kvalitní dochucovadla. Podle ní je velká konkurence v koření, ale klasická, tradičně sušená zelenina na našem trhu téměř chybí.
Toto všechno však koncový zákazník většinou neví a naším cílem je dostat tyto informace do povědomí, zdůrazňuje s tím, že na dochucovadlech jí vadí složení, průmyslově upravený finální výsledek a původ.
Vadí mi, že spousta „domácích“ firem nakoupí koření a míchá z nich obecně známé kořenicí přípravky. Co nám vadilo nejvíc, tak obsah soli, přidává.
První sušení byla kořenová zelenina, chvíli na to cibule a česnek. Hřiby začali sušit asi po třech měsících a papriku asi po půl roce. Další půlrok pak trvalo, než se vyladil proces k dokonalosti. Suší však stále stejně a liší se jen velikost sušiček s tím, že Sušíme s láskou začínali na sušičce o devíti platech.
Alchymie rodinného know-how
U sušení je nejdůležitější kvalita vstupní suroviny, rychlost zpracování a samotná příprava.
Tomuto se věnuje můj muž a některé postupy si chrání jako své know-how, usmívá se Kristýna. Ta dále vysvětluje, že se zelenina zpracovává co nejdříve po dovezení, a to pokud možno, bez zbytečných prodlev.
Klasické očištění, oškrábání, umytí, krájení nebo drcení, vyjmenovává jednotlivé kroky. Pokud je to třeba, dál se drtí nebo mele. Například cibuli nechávají často tak, jak po usušení zůstane, a Kristýna se rozhoduje podle případné směsi, kterou dělá.
Kristýna i Marek mají oba svá zaměstnání, takže je pro ně stále náročné to skloubit se Sušíme s láskou. Hrubou práci dělá Marek a Kristýna míchá, připravuje sáčky a věnuje se marketingu, e-shopu nebo účetnictví.
Boj o českou zeleninu
Cílem manželů bylo podporovat české zemědělství a chtěli se spojit s pěstiteli zeleniny v blízkém okolí. Nebylo to úplně lehké, ale i přes těžší začátky si s jejich dodavateli vybudovali dobré vztahy. Znají se osobně a mnohdy se podporují navzájem. S úsměvem pak Kristýna vzpomíná na svou urputnost zrovna u producenta papriky. Tomu psala, volala a otravovala jej tak dlouho, dokud si neodvezla bedýnku prvních paprik na zkoušku.
Problémem, se kterým se manželé musejí potýkat, jsou výpadky.
Hlavně pastinák. Tady naše zemědělce válcují Poláci a ti pak tuto komoditu vůbec nechtějí pěstovat. Přitom zrovna tento je polozapomenutým produktem, který vykouzlí jídlo jako od babičky, popisuje Kristýna. Zatím však výpadky vždy vybalancovali, ale pokud některá složka chybí, musí omezit výrobu toho či onoho výrobku. Prodej pro koncového zákazníka nechtějí měnit.
Pokud však bude růst poptávka firem nebo velkých zakázek, přemýšlíme o Slovensku. Zatím však bez konkrétního cíle, prozrazuje Kristýna.
Receptury laděné k dokonalosti
První směsi Sušíme s láskou byly čistě zeleninové, tak aby vyhovovaly Kristýnině kuchyni. Snažila se je namíchat dle chuti jednotlivých druhů zeleniny, podobnosti nebo naopak odlišnosti. Přihlíží však i na alergeny. Tak, aby si vybral každý a nemusel už dále nic kombinovat.
Primárně mi jde i o to, abychom my ženy nemusely stát hodiny u sporáku, ale dokázaly uvařit kvalitně. S tímto úmyslem jsem začala sušit nejdříve pro sebe. Vše, co nabízíme, je i součástí naší kuchyně, dodává s úsměvem Kristýna.
Kristýna nové směsi míchá nejdříve pro sebe v malém množství. Buď jí něco chybí na trhu, tak sežene ingredience a zkouší, anebo se dostane k zajímavým chutím v restauraci nebo v zahraničí a chce to pak mít i doma. Občas jí někdo řekne, že něco zkrátka nemá a musí to kupovat v běžné síti. To je pak podle ní výzva a vznikl tak například steakový Franz.
Když už steak, tak jsem přidala BBQ Šimon, kteří jsou oba velmi oblíbení. První varianta však nebyla dost výrazná. Totéž i gulášová paprika. Ta se míchala asi natřikrát, než jsem byla spokojená. Pokud se něco nepodaří, ladím to tak dlouho, dokud nejsem spokojená, potvrzuje.
Od bylinek po českou papriku
U produktů se obtížně určuje, co je nejoblíbenější. Kristýna má nejraději v zelenině složitější receptury, z hřibů směs Jakub, exotiku podle toho, co se chystají připravovat. Wenzel je podle ní top na ryby, Barbora se hodí od těstovin až po steaky, Veronica (ta vyhrála cenu Chuť Zlínského kraje) je univerzál a její přirozená nástupnice s pepřem je Apolena. Milovníci jednoduchých chutí ocení bylinkové směsi nebo jednodruhové jako je česnek nebo cibule.
A samozřejmě nemohu opomenout naši papriku, kterou jsme letos rozšířili o gulášovou a obnovili ostrou. Zde bych byla skutečně nesmírně šťastná, abychom nemuseli bojovat o její místo ve všech českých kuchyních. Abychom od zákazníků neslyšeli, že si právě dovezli z termálů zásobu, ale aby řekli, že není potřeba vozit jinou papriku, když česká je přece ta nejlepší, dodává Kristýna Pšenicová.
Při tvoření směsí byla jedna z prvních myšlenek, vytvořit je tak, aby v kuchyních nemuseli používat téměř nic jiného. Vývoj u zákazníků byl však trochu jiný. Někdo směsi používá jako zmíněné koření, jiný jako finální doplněk a ti skalní s nimi vaří kdeco. Na zadní straně sáčku je tip a totéž na stránkách. Občas někdo sám pošle informace, tak je zařadí. Když čas dovolí, napíše Kristýna na e-shop recept, ale je kritická a myslí si, že by mohla být důslednější a víc se tomu věnovat.
Cesta za nejvyšší kvalitou
V nabídce Sušíme s láskou mají také například lupeny, což je mlsání z ovoce nebo zeleniny nebo ve směsích kampotský pepř a peruánskou sůl. Lupeny zařadili hned v prvním roce, protože tím chtěli pokrýt část roku, kdy bude chybět vstupní čerstvá zelenina.
I když se dobře prodávaly, není na ně nyní tolik času, podotýká Kristýna s tím, že exotika, to je podle ní jiná.
Jelikož si se samotnou zeleninou nelze dlouhodobě vystačit, hledala Kristýna vhodný doplněk a základem byla sůl a pepř.
Sůl jsme našli u malé firmy na Křivoklátsku, od které bereme peruánskou sůl růžovou a černou uzenou. Zeleninu s ní nesušíme, pouze přimícháváme, což je opět velké plus pro konečného spotřebitele a mnozí to oceňují, popisuje.
Pepř Kristýna požadovala v nejvyšší kvalitě, takže oslovila producenta kampotského pepře, kterého používala doma.
Celkem neomaleně nás odbyli, neměli žádnou snahu vyjít nám vstříc pro velkoobchod, což ale vedlo ke hledání, vzpomíná a doplňuje, že díky tomu navázali úspěšnou spolupráci s Kampotem. Tam získali výhodnou spolupráci a hlavně se dostali k surovinám vysoké kvality, ze kterých míchá Kristýna skutečné poklady.
Sušíme s láskou hledají podobné firmy, které jsou schopny dodat koření vysoké kvality v celkem běžných produktech, jako je nové koření, bobkový list, jalovec apod. Kristýna je totiž nechce brát z klasických velkoskladů, kde je původ diskutabilní. Ovoce je pak sezonní doplněk, ale například naše valašské trnky byly hitem letošní sezony a nestačily ani do Mikuláše.
Takže už máme domluveného pěstitele, kamarády, kteří byli letos oceněni jako nejlepší ekofarma, zmiňuje Kristýna.
Moderní cesta ke kořenům
Pokud čas dovolí, Sušíme s láskou by rádi ještě zpracovávali rajčata, a to trochu jinou cestou, než je běžné v distribuci. Hned, jak dokončí novou provozovnu, chtěli by se pustit do sušeného masa v příchutích, které znají zákazníci jen od nich. Také by rádi zabodovali s některým z dalších produktů v Regionální potravině.
A také by nás potěšilo, kdybychom se mohli podílet na návratu ke kořenům, tradiční úpravě potravin, a to i moderním způsobem. Ale abychom nehledali složitosti daleko, když jsou dostupné u nás, uzavírá Kristýna.
