DPH na léky a pitnou vodu vzroste, klesne naopak na potraviny a pohřební služby

Určité zboží a služby se navíc přeřadí. U některých položek, jako například u potravin bez nápojů či u stavebních prací, dojde ke snížení sazby DPH, u jiných, jako třeba u léků, točeného piva či novin, naopak ke zvýšení. Změny by měly platit už od roku 2024.

Snížená sazba DPH se sjednotí na 12 %

Součástí konsolidačního balíčku jsou i změny v sazbách DPH. Na rozdíl od ostatních novinek však má být rozpočtový dopad navržených úprav systému DPH negativní. Podle vlády se tím současně vytvoří protiinflační stimul.

Aktuální systém základní sazby (21 %) a dvou snížených (15 a 10 %) by se měl zúžit na dvě sazby – základní ve výši 21 a sníženou ve výši 12 %. Opatření povede k vyšší efektivnosti a transparentnosti systému DPH, omezení příležitostí k daňové optimalizaci a v neposlední řadě k odstranění absurdit jako v případě aplikace tří různých sazeb DPH u točeného piva, upřesnilo ministerstvo financí v důvodové zprávě.

Zároveň ministerstvo navrhlo některé přesuny v rámci sazeb. Ze snížené sazby se do základní mají přeřadit například kadeřnické a holičské služby, točené pivo, služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce, palivové dřevo, některá periodika. Ze základní sazby do snížené se má naopak posunout příležitostná hromadná autobusová doprava osob. Zcela by od DPH měly být nově osvobozeny knihy.

U zboží a služeb, které jsou nyní ve snížených sazbách (a zůstanou ve sjednocené), pak bude záviset, zda jsou v první nebo druhé. Například pro potraviny s výjimkou nápojů, které se aktuálně nachází v první snížené, to bude znamenat pokles sazby DPH z 15 na 12 %. U léků, které jsou aktuálně v 10% sazbě, to naopak bude znamenat zvýšení DPH.

Ze snížené sazby daně (první či druhé) do základní 21% sazby

DPH vzroste například na toto zboží a služby:

Noviny (nyní sazba 10 %).

Sběr a přeprava komunálního odpadu (nyní sazba 15 %).

Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu (nyní 15 %).

Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny (nyní 15 %).

Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel (nyní 15 %).

Služby autorů a výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek (nyní 15 %).

Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech (nyní 10 %).

Služby mytí oken prováděné v domácnostech (nyní 10 %).

Opravy jízdních kol (nyní 10 %)

Kadeřnické a holičské služby. (nyní 10 %)

Palivové dřevo (nyní 15 %).

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti (nyní 10 %).

Výrobky pro celiaky (nyní 10 %).

Nápoje v restauracích kromě vody (tedy včetně čepovaného piva).

Z druhé snížené zůstane ve snížené (sazba vzroste z 10 na 12 %)

Z druhé snížené zůstanou ve snížené například:

Pitná voda

Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.

Časopisy

Ubytovací služby

Stravovací služby, s výjimkou podávání nápojů jiných než pitné vody; podávání pitné vody.

Z první snížené zůstane ve snížené (sazba klesne z 15 na 12 %)

U některých položek DPH klesne, v současnosti jsou totiž v první snížené sazbě a ve snížené mají zůstat. Jde třeba o

Potraviny s výjimkou většiny nápojů.

Zdravotní péče.

Sociální péče.

Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.

Ze 21% základní se přesune do snížené (12 %)

Ze základní sazby se má do snížené přeřadit hromadná autobusová doprava osob.

Historie změn sazeb DPH

K zavedení DPH v ČR došlo na začátku roku 1993. První základní sazba činila 23 %, přičemž snížená měla hodnotu 5 %. Daň platili všichni podnikatelé, jejichž obrat byl v roce 1991 nebo od ledna 1992 do konce září 1992 vyšší než 6 milionů Kčs. Sazby DPH vydržely v této podobě do roku 1995, kdy se od 1. ledna snížila základní sazba o jeden procentní bod na 22 %. Snížená sazba zůstala beze změny.

Sazby v této podobě vydržely až do roku 2004. Přesto doznal zákon řadu změn. Předně se snížila hranice obratu, ze které se musela daň platit, a to na 2 miliony korun. V roce 1998 pak došlo k poměrně velkému převodu některých položek ze snížené do základní sazby DPH, jednalo se hlavně o elektrickou energii, plyn a pevná paliva.

Další novinky, a to i v oblasti sazeb daně, přinesl vstup České republiky do Evropské unie a nutná harmonizace DPH s takzvanou Šestou směrnicí. Zákon převedl mnoho služeb a zboží do základní sazby, a všechny tyto položky proto výrazně zdražily. Pokles cen naopak přišel u potravin, na které se stejně jako na dětské pleny nebo noviny vztahovala snížená sazba DPH. Zatímco snížená sazba zůstala na 5 %, základní klesla na 19 %. Zákon zároveň snížil hranici obratu, od které museli podnikatelé DPH platit. Nově se jednalo o 1 milion korun.

Sazby DPH vydržely čtyři roky, než se od roku 2008 zvýšila snížená sazba na 9 %. Od 1. ledna 2010 vzrostly sazby DPH o jeden procentní bod na 10 % a 20 %. V roce 2012 se pak zvýšila snížená sazba na 14 % a v dalších letech se počítalo se sjednocením DPH na úrovni 17,5 %. Od sjednocení sazeb ale vláda nakonec ustoupila a místo toho vzrostly od roku 2013 obě sazby o jeden procentní bod na 21 a 15 %.

V roce 2015 pak byla zavedena třetí sazba (druhá snížená) ve výši 10 %, do které byly zařazeny knihy a léky včetně kontrastních látek, radiofarmak, antikoncepce či veterinárních léčiv, nezbytná dětská výživa a potraviny pro lidi trpící celiakií a fenylketonurií. V roce 2019 byla do druhé snížené sazby přeřazena hromadná pozemní doprava cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky a také vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.

Od ledna 2020 bylo do třetí sazby DPH přeřazeno „teplo a chlad“.

Spolu s původně plánovaným rozšířením EET (ke kterému ale nakonec kvůli covidu nedošlo) se do snížené sazby zařadily v květnu roku 2020 další služby, jako například stravovací služby či kadeřnické služby. Od července téhož roku pak do druhé snížené sazby spadly i ubytovací služby či sport a kultura.