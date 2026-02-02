Podnikatel.cz  »  Právo  »  Na tržnici volně prodávali léky na erekci. Jejich užití ohrožuje zdraví

Na tržnici volně prodávali léky na erekci. Jejich užití ohrožuje zdraví

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Ruce muže, který je do půl těla svlečený, drží plato s léky
Autor: Depositphotos
Ilustrační obrázek
Léky na podporu erekce bez receptu, levně a „nenápadně“ pod pultem. Sehnat je není žádný problém. Užívání takových léčiv ale může vážně ohrozit zdraví.

Celníci během kontrol v příhraniční oblasti Plzeňského kraje odhalili nelegální prodej léčivých přípravků určených k podpoře erekce. 

V jedné z provozoven zajistili celkem 376 kusů neregistrovaných léků, označených jako Viagra Cenforce, Viagra Levegra a Cobra Sidebafil. Část zboží byla volně vystavena na pultu, další balení se nacházela v igelitové tašce uložené v zásuvce pod prodejním pultem.

Bez oprávnění a bez kontroly

Léčiva nabízela osoba, která neměla oprávnění k prodeji léčivých přípravků. Takový prodej je v České republice zakázaný a představuje závažné porušení právních předpisů. Celníci případ konzultovali se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), který potvrdil, že se jedná o neregistrované přípravky, jež nesmí být uváděny na trh.

Prodej neregistrovaných léčiv představuje riziko pro spotřebitele, neboť u takových přípravků není garantována bezpečnost, účinnost ani správné složení, uvádí Celní úřad ČR v tiskové zprávě

MM26 socky

Riziko, které může skončit v nemocnici

Užívání takzvané podpultové viagry není jen administrativní problém. Nelegální léky mohou obsahovat nesprávné dávky účinných látek, zakázané příměsi nebo zcela jiné látky, než uvádí obal. To může vést k vážným zdravotním komplikacím, zejména u lidí s onemocněním srdce, vysokým tlakem nebo při kombinaci s jinými léky.

Levně neznamená bezpečně

Celní správa dlouhodobě upozorňuje, že podobné případy nejsou výjimkou, zejména v příhraničních oblastech. „Spotřebitelé by měli být obezřetní a nekupovat léčiva z neoficiálních zdrojů, i když lákají nízkou cenou nebo dostupností bez receptu,“ varují celníci. Jedinou bezpečnou cestou je nákup léků v lékárnách nebo prostřednictvím ověřených online lékáren.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

