Na tržnici volně prodávali léky na erekci. Jejich užití ohrožuje zdraví

Celníci během kontrol v příhraniční oblasti Plzeňského kraje odhalili nelegální prodej léčivých přípravků určených k podpoře erekce.
V jedné z provozoven zajistili celkem 376 kusů neregistrovaných léků, označených jako Viagra Cenforce, Viagra Levegra a Cobra Sidebafil. Část zboží byla volně vystavena na pultu, další balení se nacházela v igelitové tašce uložené v zásuvce pod prodejním pultem.
Bez oprávnění a bez kontroly
Léčiva nabízela osoba, která neměla oprávnění k prodeji léčivých přípravků. Takový prodej je v České republice zakázaný a představuje závažné porušení právních předpisů. Celníci případ konzultovali se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), který potvrdil, že se jedná o neregistrované přípravky, jež nesmí být uváděny na trh.
Prodej neregistrovaných léčiv představuje riziko pro spotřebitele, neboť u takových přípravků není garantována bezpečnost, účinnost ani správné složení, uvádí Celní úřad ČR v tiskové zprávě.
Riziko, které může skončit v nemocnici
Užívání takzvané podpultové viagry není jen administrativní problém. Nelegální léky mohou obsahovat nesprávné dávky účinných látek, zakázané příměsi nebo zcela jiné látky, než uvádí obal. To může vést k vážným zdravotním komplikacím, zejména u lidí s onemocněním srdce, vysokým tlakem nebo při kombinaci s jinými léky.
Levně neznamená bezpečně
Celní správa dlouhodobě upozorňuje, že podobné případy nejsou výjimkou, zejména v příhraničních oblastech. „Spotřebitelé by měli být obezřetní a nekupovat léčiva z neoficiálních zdrojů, i když lákají nízkou cenou nebo dostupností bez receptu,“ varují celníci. Jedinou bezpečnou cestou je nákup léků v lékárnách nebo prostřednictvím ověřených online lékáren.
