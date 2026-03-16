Na tyto změny lidé zapomínají. V daňovém přiznání pak mohou přijít o tisíce

Jana Knížková
Dnes
Příprava daňového přiznání letos přináší několik důležitých detailů, které mohou ovlivnit výslednou částku daně. Jedná se o nová pravidla a limity, které je dobré znát dřív, než formulář odešlete.

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2025 podávají nejen podnikatelé, ale i zaměstnanci s vedlejšími příjmy nebo lidé, kteří prodali nemovitost či cenné papíry. Právě kombinace různých druhů příjmů často znamená, že je potřeba věnovat vyplňování formuláře zvýšenou pozornost a pracovat s aktuálně platnými limity.

Vyšší sazba daně platí jen nad stanovený limit

Sazba 23 % daně z příjmů fyzických osob se neuplatňuje na celý příjem. Týká se pouze té části základu daně, která přesahuje 1 676 052 korun.

Příjem do této hranice podléhá 15% sazbě. Limit se každoročně mění, protože vychází z 36násobku průměrné mzdy. Při výpočtu je proto důležité pracovat s aktuální částkou platnou pro daný rok.

Sleva na manžela nebo manželku jen při splnění podmínek

Slevu ve výši 24 840 korun lze uplatnit, pokud manželé žijí ve společně hospodařící domácnosti a zároveň pečují o dítě do tří let věku.

Další podmínkou je roční příjem druhého z manželů, který nesmí přesáhnout 68 000 korun. Pokud je tato hranice překročena, slevu uplatnit nelze.

Některé slevy jsou minulostí

Stejně jako v předchozím roce není možné uplatnit slevu na studenta ani takzvané školkovné za umístění dítěte v předškolním zařízení. Tyto položky už zákon mezi daňovými slevami neumožňuje.

Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) by se měla ale od roku 2027 vrátit. Počítá s tím návrh zákona o evidenci tržeb, který ministerstvo financí poslalo do připomínkového řízení. Stejně tak by se měla vrátit i sleva na studenta. 

Změny u investic a kryptoměn

Zvýšený limit pro odpočet darů až do výše 30 % základu daně zůstává zachován i pro rok 2025.

Nově však platí maximální limit 40 milionů korun pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů při splnění časového testu. Částka nad tento limit se stává zdanitelným příjmem a je nutné ji zahrnout do základu daně.

Od 14. února 2025 se do tohoto limitu započítává také osvobozený příjem z prodeje kryptoaktiv.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

