Nárok na starobní důchod i bez 35 let pojištění

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Pohledná žena v důchodovém věku sedí na gauči, čte si noviny a tváří se spokojeně
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Základní podmínka pro přiznání starobního důchodu je 35 let důchodového pojištění. Existují však výjimky, kdy lze penzi získat i s kratší dobou.

Doby důchodového pojištění lze nasbírat především zaměstnáním, podnikáním jako osoba samostatně výdělečně činná nebo placením dobrovolného důchodového pojištění. Započítávají se také takzvané náhradní doby pojištění, například péče o dítě, evidence na úřadu práce či některé další zákonem stanovené situace. 

Pokud se však potřebných 35 let důchodového pojištění nepodaří dosáhnout, zákon pamatuje i na několik výjimek. Jedná se § 29 zákona o důchodové pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení o nich informuje také na svém webu

Třicet let bez náhradních dob

První možnost se týká lidí, kteří získali alespoň 30 let důchodového pojištění výdělečnou činností – tedy zaměstnáním, podnikáním jako OSVČ nebo placením dobrovolného důchodového pojištění. Do této třicetileté hranice se však nezapočítávají náhradní doby pojištění (například péče o dítě či evidence na úřadu práce).

Pokud tuto podmínku splníte, můžete odejít do starobního důchodu po dosažení svého řádného důchodového věku, i když nemáte plných 35 let pojištění.

Dvacet let a vyšší věk

Další variantou je získání minimálně 20 let důchodového pojištění. V tomto případě se započítávají nejen roky výdělečné činnosti a dobrovolného pojištění, ale také náhradní doby pojištění.

Podmínkou je však dosažení vyššího věku. Pokud jste tohoto věku dosáhli mezi lety 2014 až 2024, museli jste být o pět let starší, než je důchodový věk muže stejného data narození. Po roce 2024 stačí věk vyšší o dva roky oproti důchodovému věku muže se stejným datem narození.

Patnáct let pojištění bez započtení náhradních dob

Specifická možnost platí také pro ty, kteří získali alespoň 15 let důchodového pojištění zaměstnáním, podnikáním nebo dobrovolným pojištěním. Do této hranice se náhradní doby nezapočítávají.

CF26

I zde je nutné splnit věkovou podmínku. Do roku 2024 bylo třeba dosáhnout věku o pět let vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození. Po roce 2024 stačí věk vyšší o dva roky.

Invalidita a věk 65 let

Zvláštní pravidla se vztahují na osoby, které dosáhly věku 65 let a mají uznanou invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně. Pokud zároveň získaly potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní důchod, mohou získat i starobní důchod.

