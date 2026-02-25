Nejvyšší důchody mají senioři v Praze. Kde dostávají penze nejnižší?

Průměrný starobní sólo důchod v ČR činil ke konci loňského roku 21 094 Kč. Nejvyšší průměrnou penzi měli senioři v Praze, a to 22 211 Kč, nejnižší pak důchodci v Karlovarském kraji (20 187 Kč). Vyplývá to z dat České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Co se dozvíte v článku
Nejvyšší důchody jsou v Praze
Průměrný sólo důchod dosáhl ke konci roku 2025 podle dat ČSSZ21 094 Kč. Zatímco podprůměrný důchod dostávají senioři v 11 krajích, nadprůměrný pouze ve 3. Nejvyšší penze dostávají senioři v Praze, a to v průměru 22 211 Kč. Nad průměrem se nachází ještě Středočeský kraj (21 388 Kč) a Moravskoslezský kraj (21 160 Kč).
Nejnižší důchody dostávají senioři v Karlovarském kraji
Nejnižší penze naopak dostávají důchodci v Karlovarském kraji, v průměru jde o 20 187 Kč. Druhé nejnižší se vyplácejí v Olomouckém kraji (20 607 Kč) a třetí nejnižší v Ústeckém kraji, kde si senioři v průměru přijdou na 20 737 Kč.
Penze v lednu vzrostly
Penze se nicméně v lednu letošního roku zvýšily. Průměrná výše důchodu v roce 2026 vzrostla o 668 Kč. Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2026 se od 1. ledna 2026 zvýšily tak, že základní výměra důchodu vzrostla o 240 Kč měsíčně a procentní výměra důchodu o 2,6 %.
Minimální důchody se rovněž zvýšily
Od roku 2026 navíc stoupla minimální výše důchodu. Nově totiž i minimální procentní výměra důchodů činí 10 % průměrné mzdy. Celkově tak je minimální důchod 20 % průměrné mzdy. Je však nutné mít odpracováno aspoň 35 let a řádně platit odvody. Vzhledem k tomu, že pro rok 2026 činí průměrná mzda 48 967 Kč, dosahuje minimální procentní výměra 4900 Kč. Minimální důchod tak v současnosti činí 9800 Kč.