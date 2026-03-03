Nová příručka pro důchodce: Kompletní přehled pravidel, dávek a nároků

Česká správa sociálního zabezpečení proto i letos vydává praktickou příručku pro budoucí seniory. Aktuální vydání shrnuje data, limity a podmínky platné v roce 2026 a slouží jako přehledný průvodce celým procesem odchodu do důchodu.
Co příručka nabízí?
Publikace odpovídá na nejčastější otázky, které si lidé před podáním žádosti kladou.
Dozvíte se například:
- co vše je potřeba k podání žádosti o přiznání starobního důchodu,
- zda je pro vás odchod do důchodu právě teď finančně výhodný,
- zda splňujete podmínky nároku,
- jaké doby pojištění se započítávají,
- jak probíhá výplata starobního důchodu,
- jaká pravidla platí pro předčasný starobní důchod.
Nechybí ani modelové příklady, orientační výpočty a odkazy na další zdroje. Vše vychází z legislativy a částek platných pro rok 2026.
Praktické otázky kolem výplaty důchodu
Příručka se věnuje i situacím z běžného života. Řeší například otázku, zda je možné nechat si posílat důchod na účet jiné osoby – například dětí – pokud senior nechce platit za výplatu složenkou a zároveň nemá vlastní bankovní účet.
Podrobně vysvětluje také možnosti změny způsobu výplaty, oznamovací povinnosti i postup při případných změnách osobních údajů.
Pro koho je určena?
Aktualizované vydání je určeno především lidem, kteří se na důchod teprve chystají, ale užitečné informace v něm najdou i ti, kteří o předčasném odchodu do penze teprve uvažují.
Díky přehlednému zpracování nabízí srozumitelný návod, jak postupovat krok za krokem a na co si dát pozor, aby byl přechod do důchodu co nejplynulejší.
Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně
Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.