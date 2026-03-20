Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům místo peněz na ruku

Nová zelená úsporám se má zaměřit na majitele rodinných i bytových domů, kteří nemají vlastní zdroje na plánovaný projekt. Tito zájemci budou moci využít bezúročný úvěr s dobou splácení až 25 let s tím, že podpora z programu pokryje úroky za celé období splácení úvěru.
Nová červená úsporám?
Poslanec Filip Turek na svém facebookovém profilu zveřejnil video, kde vysvětluje, co je Nová zelená úsporám, k čemu slouží a proč je kolem ní takový mediální humbuk. V popisu videa pak zmiňuje, že
jejich trochu pravicovější řešení dává potřebnou stabilitu trhu a že by takto nastavený systém měl fungovat nehledě na nižší výnosy z ETS bez zásadnějších změn do roku 2030.
Pod videem se záhy objevilo přes 400 komentářů, kdy jej jeden z uživatelů hodnotí takto:
Tolik keců a tak málo pravdy. Děkujeme za novou červenou úsporám. Často se lidé na něco ptají, například:
Takže do současné době dostali peníze lidé. Po Vaší super změně dostanou peníze banky? Chápu to dobře?
Chápete správně, že nyní si budete muset vlastní majetek zvelebovat vlastními penězi, odpovídá jiný uživatel.
Obavy mají i jiní:
Když si půjčím na 25 let s 0% úrokem, tak to budou platit ještě další vlády a dotace bance bude nakonec větší než jednorázová. Co když to další vlády utnou a nebudou na splácení úroku bankám peníze?
„Banky budou bohatší“
Takže víme že začnou platit přísnější pravidla pro naše stavby, ale nikdo nám s tím nepomůže, to jsou fakt kecy. Aneb jak hodit občany přes palubu. Kdybyste raději to, co dáte bankám na úrocích dali nám na dotacích tak uděláte mnohem lépe než to co předvádíte, píše další uživatelka.
Pokud to chápu správně, tak zateplovák za 1 mega by mě dříve stál po dotaci třeba 600k. Takhle bude stát mega, stát stejně vyplatí těch 400k, ale nedá je mě, ale bance…, píše podobně jiná.
Tak to gratuluji, že podporujete ty chudé bankéře, co by bez státu dělali…, zní další komentář.
Jak dostat peníze z lidí bankám, glosuje jiný uživatel a podobně se přidává další s tím, že
banky budou bohatší.
Podobně další komentující přidává:
Takže si shrňme vaši politiku, agrobaroni se dotují, lidem se dávají půjčky a bankám se budou roky vyplácet nesmyslné úroky, fakt tleskám… Všechno děláte naprosto obráceně, je to jen arogance? Nevědomost? Nebo účel…
Další Nová zelená bude vypadat následovně: lidem půjčíte milion a druhý milion dáte bankám. To je pěkná prasárna – nic pro lidi, ale pro kšeft, myslí si další komentující a Filip Turek mu odpovídá, že by to zrušil úplně.
Ovšem v koalici nejsme jen my, doplňuje se třemi tečkami a usměvavým emotikonem. Podle jiného uživatelé se lidé většinou zadluží hypotékou na tu nemovitost a další úvěr už nedostanou. Je to podle něj smutné, když někomu dají a jinému ne a buď to nemělo být od začátku pro nikoho, nebo ať je ta možnost pro všechny.
Ničíte co skvěle fungovalo a lidé to využívali. A ještě to svádíte na EU. Na to, aby se lidé zadlužovali nepotřebují stát, půjčku si umí vzít každej trouba, shrnuje další komentář.
„Nejde do konečna rozdávat“
Někteří lidé Filipu Turkovi děkují za vysvětlení a zastávají se ho.
Jo myšlenky to jsou dobré. Ono se nedá nic asi lepšího vymyslet, myslí si jeden uživatel.
Správně, a kdo to nechápe a zbrojí proti vám, toho lituji. Nejde donekonečna rozdávat, přidává se další uživatelka Facebooku. Souhlasí s ní i jiná, že nejde jen rozdávat, ale na druhé straně podle ní nejde do nekonečna po lidech něco chtít.
Co budou dělat ti, co nemají finance takové, aby si tu půjčku vzali a stát po nich bude vyžadovat neemisní nemovitost (byt, nebo dům), ptá se.
Když to takhle jde u půjčky zaplatit úroky tak pomozte mladým kteří nemají nic a musí si brát hypotéku, doporučuje politikům jiná uživatelka.
Jánošík naruby: Chudým bere, bohatým dává?
Podobně se spousta komentářů objevila také na facebookovém profilu Ministerstva životního prostředí u příspěvku, kde o programu Nová zelená úsporám mluví ministr Igor Červený. Podle jednoho z komentářů je to ekonomický nesmysl, který si zjevně prolobovaly banky.
Vy si vezmete úvěr – stát za vás zaplatí úroky (což vychází zhruba stejně jako to, co by byla ta dotace. A z čeho to zaplatí stát? Z daní. Tj. my všichni. Stejně jako u těch dotací. Pouze ty peníze nedostanou normální lidé, nýbrž banky. Stát už se zase chová jako Jánošík naruby – chudým bere a bohatým dává. To bylo ostatně za Babišovy vlády vždy, dodává.
A nebylo by lepší těch 596 tisíc dát na úsporná opatření, než je narvat bance, které už teď má miliardové zisky a vyvádí je zahraničním matkám? ptá se další komentující.
My to naštěstí stihli ještě za těch ‚zlých vlád co kašlou na lidi‘. NZÚ byl jeden z mála programů, kdy na dotace dosáhla i běžná střední třida. Nicméně teďka už dotace zjevně hlavně pro oligarchy a uhlobarony, svěřuje se jiný uživatel.
Něco pro nás obyčejné lidi tam nebudete mít? dotazuje se další člověk s tím, že koupil starý barák jen kvůli tomu, že ho bude moct opravit s pomocí dotace.
Nejen že se během té doby stane plynový kotel neekologickým ale nakonec nebude ani ta dotace. Půjčkou to už řešit nemůžeme, když máme na nemovitost úvěr…, doplňuje v komentáři.
Podle jednoho z uživatelů tu ministr řekl velmi srozumitelně hned v úvodu: „Vy, kteří máte dostatek vlastních finančních prostředků " Takže celá nová zelená úsporám je podle něj šitá na míru movitým lide
m (velmi úzké spektrum populace) a bankám, které z toho budou profitovat nejvíce. Vážení voliči motoristů, "tleskání“ vám za vaše hlasy ve volbách těmto pánům…, přidává.