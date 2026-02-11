OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, není to však nutné dělat přes datovku

Povinné elektronické podání se sice týká OSVČ s datovou schránkou, není však nutné podat přiznání právě skrze datovou schránku. Podnikatelé klidně mohou využít podání prostřednictvím portálu Moje daně a ePortál ČSSZ.
Kdo musí podat daňové přiznání
Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2025 podává dle § 38g zákona o daních z příjmů každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Daňové přiznání rovněž podávají poplatníci, kteří vykazují daňovou ztrátu, a to bez ohledu na výši příjmů. Daňové přiznání dále podávají daňoví nerezidenti, kteří uplatňují slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.
Povinnost podat daňové přiznání má také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b).
Dokdy přiznání podat
Základní lhůta pro podání daňového přiznání v papírové podobě letos vyprší ve středu 1. dubna. U podání daňového přiznání ale platí liberační lhůta 5 pracovních dnů, o které se lze beztrestně opozdit. Navíc je stanovena minimální hranice pro vznik pokuty při pozdním podání na úrovni 1000 Kč. Pokud penále nedosáhne 1000 Kč, poplatník jej platit nemusí.
Zároveň platí, že ti, kdo podají daňové přiznání elektronicky, mají lhůtu pro podání daňového přiznání prodlouženou o měsíc. Kdo tedy nestihne termín pro papírové přiznání, může se jakýmkoli sankcím vyhnout, pokud ho podá do 4. května. Kdo by navíc nestihl ani květnový termín, může se případné pokutě vyhnout využitím daňového poradce a tím si lhůtu prodloužit o další dva měsíce do 1. července. Plnou moc pro daňového poradce stačí dodat až s přiznáním v červenci.
Jakými způsoby lze přiznání podat
Daňové přiznání lze podat elektronicky, v papírové podobě poštou nebo osobně na podatelnách finančních úřadů. Lze také využít u elektronického podání tzv. online finanční úřad na portálu MOJE daně a mít tak v přiznání i předvyplněné údaje. Do online finančního úřadu se poplatník může přihlásit hned několika způsoby. K dispozici je přihlášení přes tzv. e-Identitu. To je možné pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID a také prostřednictvím bankovní identity.
Bankovní identitu lze zřídit v internetovém bankovnictví banky. Dále je možné se přihlásit skrze datovou schránku. Pokud uživatel nevybere ani jednu z možností, může si nechat vygenerovat osobní přístupové údaje přímo od finančního úřadu, které si poplatník na úřadu vyzvedne. Při ověření identity tak už uživatel nebude muset při podávání i placení daní cokoli dalšího prokazovat.
Kdo má povinné elektronické přiznání
Většina OSVČ si nicméně způsob odevzdání nemůže úplně vybrat a musí podat přiznání elektronicky, a to ve správném formátu, tj. podáno v předepsaném formátu XML. Konkrétně jde o ty, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku na základě zákona (od roku 2023 všechny OSVČ s IČO) nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Kdo přiznání elektronicky nepodá, ačkoli to měl za povinnost, může dostat pokutu 1000 Kč.
Přiznání nemusí být podané skrze datovou schránku
Povinné elektronické přiznání pro OSVČ s datovkou nicméně neznamená, že musí být podáno právě skrze datovou schránku. OSVČ klidně může využít portál Moje daně nebo EPO a podepsat ho bankovní identitou. Základem je nicméně dodržet předepsaný formát XML.
Stahujte daňové přiznání za rok 2025
