OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, není to však nutné dělat přes datovku

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
Žena, která sedí u stolu s notebookem a zamyšleně do něj hledí.
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
OSVČ, které mají ze zákona zřízenou datovou schránku, tedy drtivá většina z nich, musí podat daňové přiznání elektronicky. Nemusí tak ale učinit prostřednictvím datovky.

Povinné elektronické podání se sice týká OSVČ s datovou schránkou, není však nutné podat přiznání právě skrze datovou schránku. Podnikatelé klidně mohou využít podání prostřednictvím portálu Moje daně a ePortál ČSSZ. 

Co se dozvíte v článku
  1. Kdo musí podat daňové přiznání
  2. Dokdy přiznání podat
  3. Jakými způsoby lze přiznání podat
  4. Kdo má povinné elektronické přiznání
  5. Přiznání nemusí být podané skrze datovou schránku
  6. Stahujte daňové přiznání za rok 2025

Kdo musí podat daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2025 podává dle § 38g zákona o daních z příjmů každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Daňové přiznání rovněž podávají poplatníci, kteří vykazují daňovou ztrátu, a to bez ohledu na výši příjmů. Daňové přiznání dále podávají daňoví nerezidenti, kteří uplatňují slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.

Povinnost podat daňové přiznání má také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b).

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2025?

Dokdy přiznání podat

Základní lhůta pro podání daňového přiznání v papírové podobě letos vyprší ve středu 1. dubna. U podání daňového přiznání ale platí liberační lhůta 5 pracovních dnů, o které se lze beztrestně opozdit. Navíc je stanovena minimální hranice pro vznik pokuty při pozdním podání na úrovni 1000 Kč. Pokud penále nedosáhne 1000 Kč, poplatník jej platit nemusí.

Zároveň platí, že ti, kdo podají daňové přiznání elektronicky, mají lhůtu pro podání daňového přiznání prodlouženou o měsíc. Kdo tedy nestihne termín pro papírové přiznání, může se jakýmkoli sankcím vyhnout, pokud ho podá do 4. května. Kdo by navíc nestihl ani květnový termín, může se případné pokutě vyhnout využitím daňového poradce a tím si lhůtu prodloužit o další dva měsíce do 1. července. Plnou moc pro daňového poradce stačí dodat až s přiznáním v červenci.

Kdy letos podat přiznání a přehledy OSVČ? Tady je daňový kalendář pro rok 2026

Jakými způsoby lze přiznání podat

Daňové přiznání lze podat elektronicky, v papírové podobě poštou nebo osobně na podatelnách finančních úřadů. Lze také využít u elektronického podání tzv. online finanční úřad na portálu MOJE daně a mít tak v přiznání i předvyplněné údaje. Do online finančního úřadu se poplatník může přihlásit hned několika způsoby. K dispozici je přihlášení přes tzv. e-Identitu. To je možné pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID a také prostřednictvím bankovní identity.

Bankovní identitu lze zřídit v internetovém bankovnictví banky. Dále je možné se přihlásit skrze datovou schránku. Pokud uživatel nevybere ani jednu z možností, může si nechat vygenerovat osobní přístupové údaje přímo od finančního úřadu, které si poplatník na úřadu vyzvedne. Při ověření identity tak už uživatel nebude muset při podávání i placení daní cokoli dalšího prokazovat.

Kdo má povinné elektronické přiznání

Většina OSVČ si nicméně způsob odevzdání nemůže úplně vybrat a musí podat přiznání elektronicky, a to ve správném formátu, tj. podáno v předepsaném formátu XML. Konkrétně jde o ty, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku na základě zákona (od roku 2023 všechny OSVČ s IČO) nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Kdo přiznání elektronicky nepodá, ačkoli to měl za povinnost, může dostat pokutu 1000 Kč.

Přiznání nemusí být podané skrze datovou schránku

Povinné elektronické přiznání pro OSVČ s datovkou nicméně neznamená, že musí být podáno právě skrze datovou schránku. OSVČ klidně může využít portál Moje daně nebo EPO a podepsat ho bankovní identitou. Základem je nicméně dodržet předepsaný formát XML. 

Stahujte daňové přiznání za rok 2025

Server Podnikatel.cz nabízí tiskopisy, kterými lze jednoduše splnit daňové povinnosti. Daňové přiznání máme hned v několika verzích. 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících

Pro uplatňující paušál nebo vedoucí daňovou evidenci

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu 

Pro vedoucí účetnictví

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - obsahuje také účetní závěrku

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících

Pro více zdrojů příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů 

Tento tiskopis je primárně určen poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů.

HR26

Pro zaměstnance

Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Autor článku

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
