Paušální daň pro OSVČ opět vzroste. Zaplatí skoro 10 tisíc měsíčně

Podnikatelé díky paušální dani platí jednu měsíční částku zahrnující daň z příjmů, sociální i zdravotní pojištění.
Nové paušální zálohy od roku 2026
Od ledna 2026 se mění výše paušálních záloh v prvním pásmu, druhé a třetí pásmo zůstává beze změn. OSVČ v prvním pásmu by proto neměly zapomenout upravit trvalé bankovní příkazy, a to nejpozději do 20. ledna 2026.
Měsíční paušální zálohy pro rok 2026:
- I. pásmo: 9 984 Kč
- II. pásmo: 16 745 Kč
- III. pásmo: 27 139 Kč
Zálohy se hradí vždy do 20. dne v měsíci a je možné je předplatit i na delší období.
Vstup do paušálního režimu: hlídejte si termín
OSVČ, které se chtějí do paušálního režimu zapojit od roku 2026, musí podat oznámení nejpozději do pondělí 12. ledna 2026.
Podnikatelé s povinně zřízenou datovou schránkou podávají oznámení elektronicky. Ostatní OSVČ mohou využít poštu nebo osobní podání na finančním úřadě, upřesňuje Finanční správa ČR v tiskové zprávě.
Co mohou stávající OSVČ změnit
Ti, kteří už paušální režim využívají, mohou do 12. ledna 2026:
- dobrovolně z paušálního režimu vystoupit,
- změnit pásmo paušální daně,
- oznámit jinou výši paušální daně za rok 2025, pokud jejich skutečné příjmy odpovídaly jinému pásmu.
Kdo může do paušálního režimu vstoupit
Paušální režim je určen OSVČ, které mimo jiné:
- nejsou plátci DPH,
- mají roční příjmy do 2 milionů korun,
- nejsou v insolvenčním řízení,
- nemají příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou srážkové daně),
- nejsou společníky veřejné obchodní společnosti ani komplementáři komanditní společnosti.
Automatické pokračování bez starostí
OSVČ, které byly v paušálním režimu k 31. prosinci 2025, v něm automaticky pokračují i v roce 2026 ve stejném pásmu. Změny je však nutné oznámit v zákonné lhůtě, jinak zůstává původní nastavení v platnosti.