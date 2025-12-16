Podnikatel.cz  »  Právo  »  Paušální daň pro OSVČ opět vzroste. Zaplatí skoro 10 tisíc měsíčně

Paušální daň pro OSVČ opět vzroste. Zaplatí skoro 10 tisíc měsíčně

Jana Knížková
Dnes
Finanční správa upozorňuje osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na změny v paušálním režimu, které vstoupí v platnost od 1. ledna 2026.

Podnikatelé díky paušální dani platí jednu měsíční částku zahrnující daň z příjmů, sociální i zdravotní pojištění.

Nové paušální zálohy od roku 2026

Od ledna 2026 se mění výše paušálních záloh v prvním pásmu, druhé a třetí pásmo zůstává beze změn. OSVČ v prvním pásmu by proto neměly zapomenout upravit trvalé bankovní příkazy, a to nejpozději do 20. ledna 2026.

Měsíční paušální zálohy pro rok 2026:

  • I. pásmo: 9 984 Kč
  • II. pásmo: 16 745 Kč
  • III. pásmo: 27 139 Kč

Zálohy se hradí vždy do 20. dne v měsíci a je možné je předplatit i na delší období.

Vstup do paušálního režimu: hlídejte si termín

OSVČ, které se chtějí do paušálního režimu zapojit od roku 2026, musí podat oznámení nejpozději do pondělí 12. ledna 2026.

Podnikatelé s povinně zřízenou datovou schránkou podávají oznámení elektronicky. Ostatní OSVČ mohou využít poštu nebo osobní podání na finančním úřadě, upřesňuje Finanční správa ČR v tiskové zprávě

Co mohou stávající OSVČ změnit

Ti, kteří už paušální režim využívají, mohou do 12. ledna 2026:

  • dobrovolně z paušálního režimu vystoupit,
  • změnit pásmo paušální daně,
  • oznámit jinou výši paušální daně za rok 2025, pokud jejich skutečné příjmy odpovídaly jinému pásmu.

Kdo může do paušálního režimu vstoupit

Paušální režim je určen OSVČ, které mimo jiné:

  • nejsou plátci DPH,
  • mají roční příjmy do 2 milionů korun,
  • nejsou v insolvenčním řízení,
  • nemají příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou srážkové daně),
  • nejsou společníky veřejné obchodní společnosti ani komplementáři komanditní společnosti.
Automatické pokračování bez starostí

OSVČ, které byly v paušálním režimu k 31. prosinci 2025, v něm automaticky pokračují i v roce 2026 ve stejném pásmu. Změny je však nutné oznámit v zákonné lhůtě, jinak zůstává původní nastavení v platnosti.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

