Paušální daň pro rok 2026: Rozhodne jeden lednový termín

OSVČ, které chtějí od roku 2026 vstoupit do paušálního režimu, musí podat oznámení finančnímu úřadu nejpozději do pondělí 12. ledna 2026. Po tomto datu už nebude vstup možný a OSVČ bude muset celý rok 2026 řešit daně standardním způsobem.
Pokud má OSVČ povinně zřízenou datovou schránku, musí oznámení podat elektronicky. Ostatní mohou využít také poštu nebo osobní podání na finančním úřadě.
Změny se týkají i stávajících účastníků
Stejný termín platí i pro OSVČ, které už paušální režim využívají. Do 12. ledna 2026 mohou z paušálního režimu dobrovolně vystoupit, změnit pásmo paušální daně nebo oznámit jinou výši paušální daně za rok 2025, pokud jejich skutečné příjmy odpovídaly jinému pásmu.
Kdo může paušální daň využít
Do paušálního režimu mohou vstoupit pouze OSVČ, které nejsou plátci DPH, jejich roční příjmy nepřesahují 2 miliony korun, nemají příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou srážkové daně) a nejsou v insolvenčním řízení. Zákon zároveň vylučuje společníky veřejných obchodních společností a komplementáře komanditních společností.
Změna záloh v prvním pásmu
Od 1. ledna 2026 se mění výše paušálních záloh pouze v prvním pásmu. OSVČ by proto měly zkontrolovat své trvalé příkazy a upravit je nejpozději do 20. ledna 2026. Zálohy se standardně hradí vždy do 20. dne v měsíci.
Měsíční paušální zálohy pro rok 2026:
- I. pásmo: 9984 Kč
- II. pásmo: 16 745 Kč
- III. pásmo: 27 139 Kč
Zálohy je možné předplatit i na delší období.