Paušální daň pro rok 2026: Rozhodne jeden lednový termín

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Žena v kanceláři ve stresu honí termíny a má moc práce
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Paušální daň patří mezi nejoblíbenější způsoby zdanění OSVČ. Kdo ji chce využívat i v roce 2026, musí si pohlídat začátek ledna. Právě tehdy se rozhoduje o vstupu, změnách i odchodu z paušálního režimu.

OSVČ, které chtějí od roku 2026 vstoupit do paušálního režimu, musí podat oznámení finančnímu úřadu nejpozději do pondělí 12. ledna 2026. Po tomto datu už nebude vstup možný a OSVČ bude muset celý rok 2026 řešit daně standardním způsobem.

Pokud má OSVČ povinně zřízenou datovou schránku, musí oznámení podat elektronicky. Ostatní mohou využít také poštu nebo osobní podání na finančním úřadě.

Změny se týkají i stávajících účastníků

Stejný termín platí i pro OSVČ, které už paušální režim využívají. Do 12. ledna 2026 mohou z paušálního režimu dobrovolně vystoupit, změnit pásmo paušální daně nebo oznámit jinou výši paušální daně za rok 2025, pokud jejich skutečné příjmy odpovídaly jinému pásmu.

Kdo může paušální daň využít

Do paušálního režimu mohou vstoupit pouze OSVČ, které nejsou plátci DPH, jejich roční příjmy nepřesahují 2 miliony korun, nemají příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou srážkové daně) a nejsou v insolvenčním řízení. Zákon zároveň vylučuje společníky veřejných obchodních společností a komplementáře komanditních společností.

Změna záloh v prvním pásmu

Od 1. ledna 2026 se mění výše paušálních záloh pouze v prvním pásmu. OSVČ by proto měly zkontrolovat své trvalé příkazy a upravit je nejpozději do 20. ledna 2026. Zálohy se standardně hradí vždy do 20. dne v měsíci.

Měsíční paušální zálohy pro rok 2026:

  • I. pásmo: 9984 Kč
  • II. pásmo: 16 745 Kč
  • III. pásmo: 27 139 Kč

Zálohy je možné předplatit i na delší období.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

