Podnikatelské asociace návrat EET vítají, věří v narovnání podnikatelského prostředí

Daniel Morávek
Dnes
Podnikatelské asociace vítají plánované znovuzavedení EET. Evidence tržeb podle nich totiž narovná podnikatelské prostředí.

Hospodářská komora ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR i Asociace hotelů a restaurací ČR návrat elektronické evidence tržeb (EET) vítají a shodují se, že pomůže narovnání podnikatelského prostředí. 

Hlavním cílem je narovnat podnikatelské prostředí, říká ministerstvo

Ministerstvo financí poslalo minulý týden do připomínkového řízení návrh zákona o evidenci tržeb, který by měl od roku 2027 opětovně zavést EET. Hlavním cílem má být narovnání podnikatelského prostředí. V současné době nezakládá právní řád systém práv a povinností zajišťující kontinuální tok informací potřebných pro správu jednotlivých druhů daní v reálném čase mezi daňovými subjekty a správcem daně. Absence takové povinnosti umožňuje některým podnikatelům optimalizovat své tržby a tím získat neodůvodněnou konkurenční výhodu oproti podnikatelům, kteří svou daňovou povinnost plní řádně. Taková praxe pak snižuje motivaci poctivých podnikatelů řádně plnit svou povinnost, neboť je staví do situace, kdy řádné plnění povinností s sebou nese nižší tržby a horší postavení na trhu, píše se v důvodové zprávě.

Sekundárním cílem EET je pak podle ministerstva zvýšení inkasa daní a rozšíření množství nástrojů správy daní, které budou efektivně sloužit správci daně pro zjišťování informací o evidovaných tržbách.

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Podnikatelské svazy návrat EET vítají

Co se týče podnikatelských svazů, tak ty znovuzavedení EET vesměs vítají. Podle Hospodářské komory ČR (HK ČR) odstraňuje návrh hlavní nedostatky původního systému z roku 2016, zejména vysokou administrativní zátěž, technologickou náročnost a nepřiměřeně represivní charakter kontrol. Pokud nový systém skutečně minimalizuje náklady a byrokratickou zátěž podnikatelů, které přinášelo dřívější řešení, a bude technologicky jednoduchý a uživatelsky přívětivý, lze jej považovat za legitimní nástroj státu k omezení šedé ekonomiky. Klíčové je, aby podnikatel nebyl nucen k vysokým investicím do nové techniky a aby kontrolní mechanismy i případné sankce byly přiměřené, uvedl prezident HK ČR Zdeněk Zajíček.

Podobný názor má i Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR), z jejíhož průzkumu mezi členy vyplynulo, že více než dvě třetiny podporují zavedení EET, pokud bude systém nastaven spravedlivě a plošně pro všechny obory podnikání. AHR ČR dlouhodobě podporuje zavedení evidence tržeb, pokud bude platit pro všechny sektory bez výjimek a současně bude doprovázena snižováním daňové zátěže podnikatelů, vnímáme ji jako krok k narovnání podmínek podnikání, komentoval prezident AHR ČR Václav Stárek.

Svaz obchodu vítá nová pravidla pro spropitné 

Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) také vítá, že se EET vrátí zpět. SOCR ČR navíc oceňuje změnu pravidel pro spropitné. Nově budou moct zaměstnanci v restauračních službách vykázat příjmy ze spropitného (do určitého limitu), aniž by podléhaly daním či dalším odvodům. 

Podobná pravidla má zavedena řada zemí a je dobře, že je budeme mít i u nás. Výrazně to pomůže udržet v gastronomii dobré zaměstnance a zlepšit jejich situaci, což byl náš cíl. Stejně jako u nových pravidel EET oceňujeme, že se velká část jednání s paní ministryní Schillerovou soustředila na to, jak udělat pravidla co nejjednodušší a nezavádět zbytečnou byrokracii. U spropitného tak bude na každém zaměstnavateli, jaký systém rozdělování spropitného využívá, a bude nastaven pouze maximální strop jako procenta tržeb, které bude možno v rámci spropitného mezi zaměstnance rozdělit, uzavřel Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. 

Mluvil nebo ptal se vás kdo to tu čtete někdo z těch svazů na názor? :D Ptal jsem ve svém okolí co lidi podnikají, někteří i stovky mil obraty a nikdo nikdy nic... to je takové, když o nás bez nás :) Pač každý kdo podniká ví, že je to jen buzerace a reálně kdo nechce vydat doklad, tak nevydá a to s vědomím zákazníky, těch případů, kdy nedaní příjem bez vědomí zákazníky bude minimum.
Motýl Emanuel

