Pojišťovnám, bankám ani operátorům nejsou lhostejní jejich klienti na Blízkém východě

Po víkendovém útoku USA a Izraele na Írán v několika státech na Blízkém východě stále zůstává několik českých občanů, a to především ve Spojených arabských emirátech.
Co se dozvíte v článku
Pojišťovny prodlužují pojištění
MAXIMA pojišťovna pro své klienty nacházející se v oblasti Blízkého východu zveřejnila upozornění s doporučeními. Mimo jiné je informovala, že pokud jsou v zahraničí a z důvodu bezpečnostní situace jsou nuceni zůstat déle, platnost jejich cestovního pojištění se automaticky prodlužuje na dobu nezbytně nutnou k jejich návratu.
Kooperativa všem klientům, kteří se v souvislosti s vojenskou situací v Iránu a na Blízkém východě nemohou vrátit v původně plánovaném termínu zpět do České republiky, automaticky prodlužuje cestovní pojištění ve sjednaném rozsahu. Toto prodloužení proběhne automaticky a bez poplatků a klienti tak nemusejí kontaktovat pojišťovnu. Pojišťovna také u těchto klientů v rámci pojištění léčebných výloh ruší výluku událostí, které vznikly v důsledku válečných událostí či jiných hromadných násilných nepokojů. V příspěvku na Facebooku pak pojišťovna dále radí, na co si dát pozor při zrušeném letu.
Podobně Allianz všem klientům, kteří v důsledku zrušených letů na Blízkém východě uvízli v zahraničních destinacích déle, než plánovali, mimořádně automaticky prodlužuje cestovní pojištění Allianz Travel Plus až do jejich návratu domů.
Pokud klienti, kteří plánují cestu do této oblasti, mají sjednáno cestovní pojištění na následující období a vědí, že na cestu nebudou moci kvůli aktuální situaci nastoupit, vrátí jim pojišťovna 100 % sjednaného cestovního pojištění.
Také u klientů UNIQA se cestovní pojištění dotčených klientů, kteří v této oblasti uvízli, automaticky prodlužuje až do jejich návratu domů, a to včetně krytí zdravotní péče a asistenčních služeb v zahraničí.
Klientům České podnikatelské pojišťovny je kromě prodloužení cestovního pojištění k dispozici asistence 24/7 v pohotovosti. S připojištěním „Let plus“ při zpoždění letu nad 3 hodiny klientům pojišťovna proplatí nezbytné výdaje až do výše limitu.
Slavia pojišťovna vydala v souvislosti se situací veřejný příslib o tom, že bude svým klientům plnit případné pojistné události i po ukončení původní doby jejich cestovního pojištění. A to až do návratu zpět do České republiky.
Nemusí tedy nikam psát, ani volat, jejich krytí léčebných výloh, asistenční služba a vše, co mají v rámci své pojistky sjednané, platí i nadále, doplnil produktový ředitel Slavia pojišťovny Jiří Běťák s tím, že standardně jsou z cestovního pojištění i nadále vyloučeny škody, způsobené válečnými událostmi, občanskými nepokoji, vzpourami a podobně.
Také Generali Česká pojišťovna automaticky prodlužuje cestovní pojištění všem klientkám a klientům, kteří kvůli válečnému konfliktu uvízli v zahraničních destinacích. Jak upřesnil David Vosika, člen představenstva Generali České pojišťovny zodpovědný za neživotní pojištění, tento přístup platí i pro ty cestovatele, kteří jsou mimo tzv. problematické země. Tedy pro ty, kteří například uvízli v dovolenkové destinaci, protože jejich lety přes Blízký východ, byly posunuty nebo zrušeny.
Tato pojišťovna se dále rozhodla, že klientům, kteří nemohli či nyní nemohou z důvodu současné bezpečnostní situace na Blízkém východě odcestovat, vrátí již uhrazené pojistné za krátkodobé cestovní pojištění a také za pojištění storna cesty.
Platí to i pro případy, kdy cestovní pojištění bylo sjednané přes cestovní kancelář, která nenabídla alternativní možnosti dovolené, uvádějí v tiskové zprávě s tím, že klientky a klienti budou moci o vrácení pojistného zažádat a konkrétní podmínky a postupy budou k dispozici na webu pojišťovny.
Operátoři nabízejí data navíc
Operátor O2 zákazníkům, kteří se aktuálně nacházejí na území Izraele, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Jordánska aktivoval O2 roamingový balíček Svět TOP 5 GB. Ten je určen pro využívání mobilních dat mimo Evropskou unii a má platnost 30 dnů.
Obdobně T-Mobile zákazníkům pobývajícím v zemích: Írán, Izrael, Bahrajn, SAE, Katar, Kuvajt, Saudská Arábie, Irák, Jordánsko a Omán aktivoval roamingová data o objemu 10 GB zdarma. Měla by být zapnuta automaticky všem koncovým i byznys zákazníkům, včetně uživatelů předplacených karet (Twist, Kaktus) v daných lokalitách. K 1. březnu měl tento operátor v daných lokalitách přibližně 3 800 zákazníků.
Vodafone uvedl na Facebooku, že myslí na jejich zákaznice a zákazníky, kteří se aktuálně nacházejí na Blízkém východě. Aby jim usnadnili kontakt s blízkými, automaticky jim aktivovali 7 GB dat zdarma na dalších 30 dní. Všichni operátoři své zákazníky informovali o zapnutí této výhody prostřednictvím SMS.
Banka připravená pomoci
Z bank na situaci zareagovala pouze ČSOB, která ve svém příspěvku na sociální síti X uvedla, že je připraveni klientům okamžitě pomoct a že posílila klientské linky, které tak fungují v režimu 24/7. V rámci ČSOB pojišťovny pak podobně jako ostatní prodloužili klientům cestovní pojištění o 30 dnů.
Reagujeme na aktuální události a jsme připraveni klientům okamžitě pomoct.— ČSOB (@CSOB_CZ) March 3, 2026
🔵 Automaticky prodlužujeme cest. poj. až o 30 dnů.
🔵 Posílili jsme klientské linky, fungují 24/7.
📞 Infolinka ČSOB: +420495300300, asist. služba ČSOB Pojišťovny: +420 466100777
https://t.co/lKIsMyrhRz
Situaci na Blízkém východě pečlivě sledujeme a průběžně vyhodnocujeme. Našim klientům poskytujeme plnou podporu a jsme připraveni pomoci všude tam, kde je to možné. Prvním krokem bylo automatické prodloužení platnosti jejich cestovního pojištění a posílení klientských linek, dodal v tiskové zprávě Martin Jarolím, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB pro Retail.
Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně
Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.