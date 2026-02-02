Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční. Kdo je musí podat?

Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají především ti, kteří loni nabyli nějakou nemovitost. U silniční daně se zase může stát, že budete muset podat přiznání, i když žádnou daň neplatíte.
Co se dozvíte v článku
- Kdo podává přiznání k dani z nemovitých věcí
- Kdo nepodává přiznání k dani z nemovitých věcí
- Jaké jsou sankce při pozdním podání
- Dokdy daň zaplatit
- Daň lze zaplatit přes SIPO
- Silniční daň se pro vozy do 12 tun zrušila
- Co je předmětem silniční daně
- Kdo je poplatníkem daně
- Kdo musí podávat přiznání k dani silniční
- Co dalšího se změnilo pro rok 2026
Kdo podává přiznání k dani z nemovitých věcí
Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci, u nichž se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně. Jedná se hlavně o poplatníky, kteří v roce 2025 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku.
Přiznání musí podat i ti, kteří v minulosti k přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je rovněž změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu.
Poplatníci, kteří nějakou nemovitost darovali, prodali nebo jinak pozbyli, nemusí v některých případech podat přímo daňové přiznání a stačí, když finančnímu úřadu ohlásí změnu ve vlastnictví nemovitosti formou písemného oznámení. Toto ale platí jen pro poplatníky, kteří už v daném kraji žádnou nemovitou věc nemají. Pokud někomu v daném kraji ještě nějaká další nemovitá věc zbyla, musí podat dílčí daňové přiznání.
Přiznání se podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Kdo vlastní více nemovitostí a všechny se nachází v jednom kraji, podává přiznání jen na jeden úřad. Pokud má ale poplatník nemovitosti ve více krajích, podává více přiznání, a to za každý kraj jedno.
Kdo nepodává přiznání k dani z nemovitých věcí
Přiznání naopak nepodávají ti, kteří jej odevzdali v předešlých letech a nezměnily se u nich skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Pokud se například kvůli rozhodnutí obce změnily koeficienty, nové přiznání poplatníci podávat nemusí. Přepočet se provede automaticky a novou výši daně se lidé dozvědí rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem.
Jaké jsou sankce při pozdním podání
Kdo podá přiznání později, hrozí mu sankce. Lze se nicméně o několik dnů beztrestně opozdit. Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka nepřekročí 1000 Kč.
Někteří majitelé zpřístupněných datových schránek by neměli zapomenout na to, že musí podat přiznání elektronicky. Zároveň ale platí, že je zohledňován účel, pro který byla konkrétní zpřístupněná datová schránky zřízena, resp. o jaký typ datové schránky se jedná. Pokud máte například datovou schránkou podnikající fyzické osoby, nemusíte podat přiznání k dani z nemovitých věcí elektronicky, pokud se jedná o daňové přiznání podávané pouze za nemovité věci nesouvisející s podnikatelskou činností.
Elektronické podání vám na druhou stranu může vyplnění přiznání značně usnadnit. Portál MOJE daně totiž umožňuje požádat o předvyplnění daňového přiznání údaji z katastru nemovitostí a z evidencí správce daně. Po zkontrolování a případném doplnění předvyplněných údajů je možné daňové přiznání prostřednictvím portálu rovnou podat.
Dokdy daň zaplatit
Většina poplatníků musí daň z nemovitých věcí zaplatit letos do 1. června (31. května je neděle). Pokud výše daně překročí 5000 korun, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek, přičemž první je nutné uhradit do začátku června a druhou do 30. listopadu. Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří musí daň či první část daně doplatit do 31. srpna. Případným druhým termínem zůstává 30. listopad I v případě doplatku daně se lze beztrestně o několik dnů opozdit.
Daň lze zaplatit přes SIPO
Už několik let se dá daň zaplatit i prostřednictvím SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva). Kdo chce skrze SIPO zaplatit, musí mít Českou poštou přiděleno spojovací číslo a na dané zdaňovací období mu musí být stanovena a předepsána daň na jeho osobní daňový účet. Dále musí vyplnit tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Nedílnou součást tiskopisu tvoří doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO). Oznámení pak poplatník musí doručit na příslušný finanční úřad, a to nejpozději do konce ledna zdaňovacího období (čili do dneška), od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena.
Silniční daň se pro vozy do 12 tun zrušila
Už několik let je zrušena silniční daň u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun.
Co je předmětem silniční daně
Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo, kterým se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice.
Zdanitelným vozidlem (resp. vozidlem, které není předmětem daně) však nejsou následující vozidla:
- vyřazené z provozu na základě rozhodnutí o žádosti vlastníka zdanitelného vozidla podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
- s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
- kategorie N podkategorie - vozidlo zvláštního určení nebo terénní vozidlo zvláštního určení nebo
- kategorie O s kódem druhu karoserie DA.
Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, jež jsou předmětem daně.
Kategorie vozidel N zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží a dělí se na:
- Kategorii N1 – motorová vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny
- Kategorii N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun
- Kategorii N3 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun
Kategorie vozidel O zahrnuje přípojná vozidla a dělí se na:
- Kategorii O1 – přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny
- Kategorii O2 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny
- Kategorii O3 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun
- Kategorii O4 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun
Vozidlo kategorie O s kódem druhu karosérie DA je návěs, který není předmětem daně silniční.
Fakticky sice i nadále platí, že předmětem daně jsou nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, dani však reálně podléhají pouze vozidla s nenulovou roční výší daně. Ta se uplatní u vozidel určitého počtu náprav až od určité stanovené tonáže celkové hmotnosti (např. u vozidel se dvěma nápravami až od 12 tun).
Kdo je poplatníkem daně
Poplatníkem daně silniční je ten, kdo
- je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v registru silničních vozidel,
- užívá zdanitelné vozidlo, u něhož je v registru silničních vozidel je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.
Poplatníkem daně silniční je rovněž
- osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,
- organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
Je-li u téhož zdanitelného vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.
Kdo musí podávat přiznání k dani silniční
Pozor však na to, že někteří poplatníci musí podávat přiznání k dani silniční i nadále, přestože žádnou daň neplatí. Poplatník je totiž povinen podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období.
V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,
- za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,
- za které se uplatňuje sleva na dani nebo
- které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.
V daňovém přiznání se neuvádí zdanitelné vozidlo osvobozené podle § 3 odst. 1 písm. d) bodu 1, tj. pokud je poplatníkem diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost.
Přiznání k dani silniční je nutné podat elektronicky. Portál MOJE daně nabízí poplatníkům nástroje, které celý proces výrazně zjednodušují, včetně možnosti předvyplnění údajů z předchozího zdaňovacího období.
Nicméně platí, že pokud silniční daň činí méně než 100 Kč, daň se nepředepíše a ani neplatí.
Co dalšího se změnilo pro rok 2026
Sice už na začátku loňského července nabyla účinnosti novela zákona o dani silniční, některé změny se však uplatní až v roce 2026. Konkrétně jde o tyto změny účinné od 1. ledna 2026 (uplatní se v daňovém přiznání podávaném za zdaňovací období 2026):
- upravené výše daně (dělitelné číslem 12) u vozidel s jiným závěsem hnací nápravy,
- zrušení slevy na dani u vozidel uskutečňujících kombinovanou dopravu s využitím vodní cesty.
Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně
Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.