Práce na dohodu nově: Pár korun navíc a hned vzniká povinnost platit pojištění

Změny se týkají zejména dohod o provedení práce. U dohod o pracovní činnosti zůstávají pravidla stejná jako v předchozím roce. Klíčové je sledovat výši měsíčního příjmu, od které se odvíjí povinnost odvádět pojistné.
Co se změnilo u dohody o provedení práce (DPP)
Od 1. ledna 2026 se zvýšila hranice příjmu, od které se pracovník na dohodu o provedení práce považuje pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. Nově se jedná o 12 000 korun hrubého měsíčně. Do konce roku 2025 přitom platila nižší hranice 11 500 korun.
Pokud příjem z DPP, případně součet více dohod u jednoho zaměstnavatele, tuto částku v daném měsíci dosáhne nebo překročí, vzniká účast na nemocenském pojištění. Zároveň se tím automaticky odvádí i zdravotní pojištění, které za zaměstnance řeší zaměstnavatel.
Jak je to u dohody o pracovní činnosti (DPČ)
U dohody o pracovní činnosti se v roce 2026 žádné změny nekonají. Nadále platí, že osoba pracující na DPČ se pro účely zdravotního pojištění považuje za zaměstnance, pokud její hrubý měsíční příjem dosáhne alespoň 4500 korun.
Jakmile je tato hranice splněna, odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel. Pokud příjem zůstane pod touto částkou, záleží na tom, zda je pracovník zároveň státním pojištěncem (například student, důchodce nebo rodič na rodičovské), nebo zda si musí pojistné řešit sám.
Kdy si musí pracovník pojištění hlídat sám
Zásadní je pravidelně kontrolovat výši měsíčního příjmu z dohod.
Pokud pracovník na DPP nebo DPČ nedosáhne stanoveného limitu a zároveň nespadá do kategorie osob, za které platí pojistné stát, musí se přihlásit jako samoplátce, upřesňuje v tiskové zprávě Všeobecná zdravotní pojišťovna.
V takovém případě se stává osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP) a je povinen hradit zdravotní pojištění sám. Povinnost přihlásit zaměstnance ke zdravotnímu pojištění a odvádět pojistné však vždy vzniká zaměstnavateli ve chvíli, kdy je limit příjmu splněn.
Další změna od roku 2026: Platby už jen bezhotovostně
Od 1. ledna 2026 se mění také způsob úhrady zdravotního pojištění u samoplátců. Nově je možné pojistné, případné pokuty nebo penále, hradit výhradně bezhotovostně. Platbu lze provést například bankovním převodem, platební kartou, pomocí QR kódu na pobočkách VZP nebo prostřednictvím složenky.
