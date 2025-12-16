Podnikatel.cz  »  Právo  »  Předčasný důchod v roce 2026: Nové podmínky a výrazná změna u krácení

Předčasný důchod v roce 2026: Nové podmínky a výrazná změna u krácení

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Rok 2026 přináší další změny v oblasti předčasného starobního důchodu, který využívají lidé, kteří už nechtějí nebo nemohou pracovat až do řádného důchodového věku.

Některé podmínky zůstávají stejné, jiné se ale zpřísňují. Zároveň se objevuje i jedna významná úleva pro část pojištěnců.

Co se dozvíte v článku
  1. Kdy je možné odejít do předčasného důchodu
  2. Krácení důchodu zůstává trvalé
  3. Nižší krácení při 45 letech pojištění
  4. Změny ve výpočtu důchodu: nové redukční hranice
  5. Jak si spočítat, zda se předčasný důchod vyplatí
Kdy je možné odejít do předčasného důchodu

V roce 2026 platí, že předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Zároveň musí žadatel splnit podmínku dostatečně dlouhé doby pojištění.

Pro nárok na předčasný důchod je nutné získat alespoň 40 let důchodového pojištění. Bez splnění této podmínky Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) předčasný důchod nepřizná, uvádí úřad

Krácení důchodu zůstává trvalé

Zásadní nevýhodou předčasného důchodu je trvalé krácení důchodu. Nejde tedy jen o snížení do dosažení řádného důchodového věku, ale o snížení, které platí po celý zbytek života.

Krácení se odvíjí od toho, o kolik dní dříve pojištěnec do důchodu odejde. Za každých započatých 90 kalendářních dnů od přiznání předčasného důchodu do dosažení důchodového věku se procentní výměra důchodu snižuje.

Nižší krácení při 45 letech pojištění

Od 1. ledna 2026 přichází důležitá změna, která může některým lidem výrazně pomoci. Pokud pojištěnec získal alespoň 45 let doby pojištění, bude krácení předčasného důchodu poloviční.

Místo dosavadního snížení o 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 dní se důchod sníží pouze o 0,75 %.

Do požadovaných 45 let se započítává:

  • výdělečná činnost,
  • péče o dítě,
  • péče o závislou osobu,
  • základní vojenská služba.

Naopak se nezapočítávají jiné náhradní doby, které nejsou spojeny s fyzickou aktivitou.

Změny ve výpočtu důchodu: nové redukční hranice

V roce 2026 se mění také způsob výpočtu důchodu v důsledku důchodové reformy. Do první redukční hranice se nově započítává 99 % osobního vyměřovacího základu, zatímco do roku 2025 to bylo 100 %.

Konkrétní redukční hranice pro rok 2026 jsou následující:

  • do 21 546 Kč se započítává 99 %,
  • od 21 546 Kč do 195 868 Kč se započítává 26 %,
  • nad 195 868 Kč se již k příjmům nepřihlíží.

Tato změna se dotkne všech nově přiznávaných důchodů, tedy i těch předčasných.

Jak si spočítat, zda se předčasný důchod vyplatí

Pro orientační výpočet nároku a výše důchodu je možné využít Informativní důchodovou aplikaci (IDA). Ta je zdarma dostupná na ePortálu ČSSZ a ukáže například:

  • kdy můžete do důchodu odejít,
  • kolik let pojištění vám chybí,
  • jaká by mohla být orientační výše důchodu.

Přihlášení je možné pomocí datové schránky, Identity občana nebo bankovní identity.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

