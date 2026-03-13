Podnikatel.cz  »  Právo  »  Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude, půjde o něj ale snížit zálohu

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude, půjde o něj ale snížit zálohu

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Žena, která v jedné ruce drží peníze a na druhé má zdvihnutý prst.
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Minimální zálohy na sociální pojištění klesnou od začátku letošního roku, čímž OSVČ vznikne přeplatek. Ten si OSVČ budou moct nechat vrátit. Klesne sice také paušální daň OSVČ v prvním pásmu, přeplatek na ní si však nechat vrátit nepůjde.

Pozměňovací návrh, který předložila ministryně financí Alena Schillerová, ovšem počítá s tím, že o výši přeplatku si půjde snížit následující platbu paušální daně. Stále ale není jisté, kdy novela nabyde účinnosti.

Co se dozvíte v článku
  1. Minimální zálohy na sociální pojištění klesnou
  2. Rozdíl mezi zálohami bude přeplatkem
  3. Na paušální daň se zapomnělo
  4. Přeplatek se nevrátí, půjde ale snížit zálohu
  5. Kdy začne zákon platit? Stále se neví

Minimální zálohy na sociální pojištění klesnou

Nová vládní koalice poslala do Poslanecké sněmovny už na konci loňského roku návrh zákona, který pro letošní rok (a další roky) ponechává minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění OSVČ hlavních na 35 % průměrné mzdy. Dle dříve platné legislativy totiž od roku 2026 stoupl minimální vyměřovací základ na 40 % a minimální zálohy na sociální pojištění se tak zvýšily z 4759 Kč na 5720 Kč. Zálohu v této výši tak OSVČ musí platit do té doby, než nabyde účinnosti novela z pera nové vlády. Následně pak minimální záloha klesne na 5005 Kč.

Rozdíl mezi zálohami bude přeplatkem

Zároveň se navrhuje, aby se v roce 2026 v období před účinností navrhovaného zákona rozdíl mezi zaplacenou zálohou na pojistné z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 40 % průměrné mzdy a zálohou na pojistné, která by byla stanovena podle navrhované úpravy z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 35 % průměrné mzdy, považoval za přeplatek, pokud OSVČ o vrácení tohoto rozdílu požádá. Pokud OSVČ o vrácení uvedeného rozdílu nepožádají, zohlední se zaplacená záloha při stanovení pojistného za rok (tj. bude nižší nedoplatek na pojistném nebo vznikne přeplatek na pojistném).

Na paušální daň se zapomnělo

Zastavení nárůstu minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění se projeví i prvním pásmu paušální daně OSVČ, ve kterém se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč. V druhém pásmu OSVČ hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč. 

V prvním pásmu tak paušální daň sice letos vzrostla na 9984 Kč, nakonec by ale měla klesnout „jen“ na 9162 Kč měsíčně. V druhém a třetím pásmu zůstane stejná. Zatímco u sociálního pojištění byl však postup vrácení přeplatku stanoven, paušální daň návrh nijak neřešil. Nebylo tak jasné, zda budou muset paušalisté nějak aktivně o vrácení přeplatku žádat a případně jak. Záměr předkladatele je takový, že by v případě paušalistů mělo dojít k zápočtu případných přeplatků a ponížení platby v dalším měsíci či měsících. Konkrétní řešení ale bude na straně ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení v závislosti na datu účinnosti zákona a velikosti případného přeplatku, uvedla serveru Podnikatel.cz ještě loni Alena Schillerová, která návrh novely spolupředložila.

Práce kvapná… Schillerová a spol. zapomněli u snížení záloh na OSVČ s paušální daní Přečtěte si také:

Práce kvapná… Schillerová a spol. zapomněli u snížení záloh na OSVČ s paušální daní

Přeplatek se nevrátí, půjde ale snížit zálohu

Nakonec ale bude vše jinak. Ministryně financí totiž předložila k novele pozměňovací návrh, který opomenutí ohledně paušální daně napravuje. Oproti zálohám na sociální pojištění však nepůjde požádat o vrácení přeplatku. OSVČ si nicméně bude moct snížit další platbu paušální daně. O tuto částku bude moci OSVČ snížit platbu svých nadcházejících záloh, čímž fakticky dojde k vrácení rozdílu mezi dosavadní a novou výší záloh již v průběhu roku 2026. V průběhu zdaňovacího období se však nebude jednat o vratitelný přeplatek z důvodu § 38lm odst. 3 zákona o daních z příjmů, poplatník tedy nebude moci požádat o vrácení přeplatku, vysvětluje se ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu.

školení AI

Příklad

OSVČ bude 5 měsíců letošního roku platit na paušální dani 9984 Kč, od června záloha klesne na 9162 Kč. Přeplatek tedy bude činit 4110 Kč (822 × 5). V červnu tak OSVČ bude moct zaplatit na paušální dani jen 5052 Kč (9162 – 4110). Od července pak bude hradit 9162 Kč.

Kdy začne zákon platit? Stále se neví

Zůstává ovšem otázkou, kdy přesně zákon nabyde účinnosti. Stále se totiž teprve nachází v Poslanecké sněmovně a čeká ho třetí čtení. V Senátu má navíc většinu opozice a může se stát, že návrh Sněmovně vrátí, což by znamenalo další zpoždění. 

Souhlasíte s tím, aby minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění OSVČ zůstal na 35 % průměrné mzdy?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
17. 3. 2026
9:00
Více
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
20. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Jaké screeningy vám lékař doporučí po padesátce

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

V Česku už seženete exkluzivní ASUS ProArt GoPro Edition

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Daňové slevy: Poradíme, čím si můžete snížit daň z příjmů

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude, půjde o něj ale snížit zálohu

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - názorně a srozumitelně
VÍCE INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).