Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude, půjde o něj ale snížit zálohu

Pozměňovací návrh, který předložila ministryně financí Alena Schillerová, ovšem počítá s tím, že o výši přeplatku si půjde snížit následující platbu paušální daně. Stále ale není jisté, kdy novela nabyde účinnosti.
Co se dozvíte v článku
Minimální zálohy na sociální pojištění klesnou
Nová vládní koalice poslala do Poslanecké sněmovny už na konci loňského roku návrh zákona, který pro letošní rok (a další roky) ponechává minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění OSVČ hlavních na 35 % průměrné mzdy. Dle dříve platné legislativy totiž od roku 2026 stoupl minimální vyměřovací základ na 40 % a minimální zálohy na sociální pojištění se tak zvýšily z 4759 Kč na 5720 Kč. Zálohu v této výši tak OSVČ musí platit do té doby, než nabyde účinnosti novela z pera nové vlády. Následně pak minimální záloha klesne na 5005 Kč.
Rozdíl mezi zálohami bude přeplatkem
Zároveň se navrhuje, aby se v roce 2026 v období před účinností navrhovaného zákona rozdíl mezi zaplacenou zálohou na pojistné z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 40 % průměrné mzdy a zálohou na pojistné, která by byla stanovena podle navrhované úpravy z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 35 % průměrné mzdy, považoval za přeplatek, pokud OSVČ o vrácení tohoto rozdílu požádá. Pokud OSVČ o vrácení uvedeného rozdílu nepožádají, zohlední se zaplacená záloha při stanovení pojistného za rok (tj. bude nižší nedoplatek na pojistném nebo vznikne přeplatek na pojistném).
Na paušální daň se zapomnělo
Zastavení nárůstu minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění se projeví i prvním pásmu paušální daně OSVČ, ve kterém se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč. V druhém pásmu OSVČ hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč.
V prvním pásmu tak paušální daň sice letos vzrostla na 9984 Kč, nakonec by ale měla klesnout „jen“ na 9162 Kč měsíčně. V druhém a třetím pásmu zůstane stejná. Zatímco u sociálního pojištění byl však postup vrácení přeplatku stanoven, paušální daň návrh nijak neřešil. Nebylo tak jasné, zda budou muset paušalisté nějak aktivně o vrácení přeplatku žádat a případně jak.
Záměr předkladatele je takový, že by v případě paušalistů mělo dojít k zápočtu případných přeplatků a ponížení platby v dalším měsíci či měsících. Konkrétní řešení ale bude na straně ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení v závislosti na datu účinnosti zákona a velikosti případného přeplatku, uvedla serveru Podnikatel.cz ještě loni Alena Schillerová, která návrh novely spolupředložila.
Přeplatek se nevrátí, půjde ale snížit zálohu
Nakonec ale bude vše jinak. Ministryně financí totiž předložila k novele pozměňovací návrh, který opomenutí ohledně paušální daně napravuje. Oproti zálohám na sociální pojištění však nepůjde požádat o vrácení přeplatku. OSVČ si nicméně bude moct snížit další platbu paušální daně.
O tuto částku bude moci OSVČ snížit platbu svých nadcházejících záloh, čímž fakticky dojde k vrácení rozdílu mezi dosavadní a novou výší záloh již v průběhu roku 2026. V průběhu zdaňovacího období se však nebude jednat o vratitelný přeplatek z důvodu § 38lm odst. 3 zákona o daních z příjmů, poplatník tedy nebude moci požádat o vrácení přeplatku, vysvětluje se ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu.
Příklad
OSVČ bude 5 měsíců letošního roku platit na paušální dani 9984 Kč, od června záloha klesne na 9162 Kč. Přeplatek tedy bude činit 4110 Kč (822 × 5). V červnu tak OSVČ bude moct zaplatit na paušální dani jen 5052 Kč (9162 – 4110). Od července pak bude hradit 9162 Kč.
Kdy začne zákon platit? Stále se neví
Zůstává ovšem otázkou, kdy přesně zákon nabyde účinnosti. Stále se totiž teprve nachází v Poslanecké sněmovně a čeká ho třetí čtení. V Senátu má navíc většinu opozice a může se stát, že návrh Sněmovně vrátí, což by znamenalo další zpoždění.