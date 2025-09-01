Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Mezi hlavní výhody elektrokol patří, že lidé díky nim mohou jet tam, kde by to sami nezvládli. V případě únavy stačí využít pohonu a užívat si čas v sedle.
Ubývá problémů s vybitím
Díky tomu, že přibývá půjčoven elektrokol i jejich majitelů, rozšiřují se také možnosti pro jejich nabíjení. Český rozhlas Vysočina uvedl, že kola i zásuvky pro nabíjení má k dispozici Resort Paseky a dobíjecí stanice postupně přibývají i na dalších místech na Vysočině.
Na dobíjecí stanice přispívá i kraj. Letos dal z Fondu Vysočiny na infrastrukturu spojenou s elektro cyklistikou okolo půl milionu korun, píší dále. Podobně přibývají nabíjecí stanice například na Šumavě, kde tím obce a města podle ČT24 chtějí nejen zvýšit komfort návštěvníků, ale taky předcházet případům, kdy cyklisté po vybití baterky volali pomoc. Ti dále podotýkají, že půjčovny také stále častěji nabízejí modely s vyšší výdrží baterií.
Jaké je půjčovné elektrokol na horách?
Půjčovné se liší podle typu kola, v tabulce je to určené pro dospělé. Ušetřit se dá například objednáním půjčení online, případně vlastnictvím nějaké karty jako je například letní WALK sezónka ve Skiareálu Špindlerův Mlýn nebo Lipno.pass Family na Lipně, o které jsme psali už dříve.
|Půjčovna
|Půjčovné na den
|Kauce
|Intersport Rent Lipno Element
|690 Kč
|neuvedeno
|Půjčovna elektrokol – Krkonoše
|1290 Kč
|neuvedeno
|Půjčovna elektrokol Červenohorské sedlo
|990 Kč
|neuvedeno
|Půjčovna elektrokol Resort Valachy
|1290 Kč
|neuvedeno
|Půjčovna kol Kouty
|890 Kč
|5000 Kč
|Půjčovna kol Mondraker Dolní Morava
|990 Kč
|5000 Kč
|Půjčovna kol Sport Šumava
|1100 Kč
|neuvedeno
|Půjčovna kol Špičák
|1100 Kč
|neuvedeno
|Půjčovna Novako Boží Dar
|800 Kč
|nevybírají
|Půjčovna Sportmixer Špindlerův Mlýn
|1390 Kč
|neuvedeno
|Půjčovna v Deštné v Orlických horách
|800 Kč
|neuvedeno
|Ski areál Karolínka
|950 Kč
|5000 Kč
|Skiresort Černá Hora – Pec
|1290 Kč
|5000 Kč
Průměrná cena za vypůjčení elektrokol na den v půjčovnách nacházejících se v horských střediscích nebo v jejich blízkosti je 1044 korun. Půjčovny zde neuvádí vratné kauce, buď je nepožadují nebo nezveřejňují jejich výši.
Kolik stojí půjčka e-kola v dalších půjčovnách?
Také v půjčovnách mimo lyžařská střediska se ceny mohou lišit podle typu kol a dalších faktorů. Ceny za půjčení jsou od 470 Kč v ČD Bike, kde je navíc zvýhodnění pro držitele InKarty nebo po předložení platné jízdenky Českých drah, po 1599 korun v pražské pobočce Ebike.cz. Průměrná cena za půjčení je 944 Kč a kauce se pohybují od 350 korun do 20 tisíc korun.
|Půjčovna
|Půjčovné na den
|Kauce
|ČD Bike
|470 Kč
|2500 Kč
|Ebikerent.cz Milín
|590 Kč
|5000 Kč
|Japa sport Frýdek-Místek
|890 Kč
|10 000 Kč
|Kola Sykovec – Půjčovna kol a elektrokol
|990 Kč
|neuvedeno
|MIKOLOVNA půjčovna elektrokol & kol
|950 Kč
|neuvedeno
|Půjčovna elektrokol Bikemax Zlín
|899 Kč
|20 000 Kč
|Půjčovna elektrokol EBIKE – Praha*
|1599 Kč
|10 000 Kč
|Půjčovna elektrokol ekolo.cz
|1350 Kč
|350 Kč
|Půjčovna elektrokol Olomouc
|600 Kč
|5,000 Kč
|Půjčovna elektrokol Zeus Bike
|800 Kč
|15 000 Kč
|Půjčovna kol Valtice
|890 Kč
|5000 Kč
|Půjčovna Mojekolo Brno
|900 Kč
|20 000 Kč
|Ski a Bike Centrum Radotín
|1290 Kč
|10 000 Kč
|Topkolo elektrokola
|1000 Kč
|20 000 Kč
* Cena je za dva dny, půjčovné na jeden den půjčovna nenabízí.
Při vracení elektrokol je potřeba dát si pozor na znečištění kol – v některých půjčovnách mohou za jeho mytí být účtovány dodatečné poplatky v řádu stokorun. Například v Půjčovně elektrokol Olomouc se jedná o poplatek ve výši 150 – 400 Kč podle znečištění a v půjčovně Topkolo jde o 300 korun.
U půjčoven záleží i na výbavě
Zatímco někde je k půjčovanému elektrokola nějaká výbava, jako je například helma nebo zámek zdarma, jinde je to zpoplatněno. Například v půjčovně v rámci Resortu Valachy je v ceně půjčovného kol na celý den či půlden zapůjčení servisovaného kola a helmy a na kole je držák na nápoje, brašnička s nářadím a duší a také zámek. V půjčovně na Lipně ve Frymburku stojí helma 70 Kč na den a zámek pak 20 Kč na den, v Půjčovně kol Valtice vyjde půjčení helmy na 20 Kč na den a je možné si zapůjčit i dětskou sedačku nebo takzvaný miminkovník.
Půjčovny musí myslet na začátečníky
Tím, že roste obliba elektrokol, přibývá také úrazů s nimi spojených. Podle statistik Policie ČR došlo k meziročnímu nárůstu o 50 %. Jak sdělil pro Tým silniční bezpečnosti Jan Schindler, majitel maloobchodní cyklistické sítě Mojekolo, bezpečnost musí být vždy na prvním místě a každý jezdec by měl zvážit své fyzické možnosti.
Elektrokolo umí vyvinout díky přípomoci značnou rychlost, a navíc je těžší než běžné kolo, takže bezpečná jízda na něm vyžaduje určitý trénink a soustředění. Lidi bez zkušeností by si měli kolo nejdříve dobře vyzkoušet, než se s ním pustí do městského provozu nebo těžších terénů, doporučuje Richard Gasperotti, profesionální cyklista a ambasador značky Bosch eBike Systems.
Jak informovala ČT24, problémem také je, že do půjčoven pro elektrokola přicházejí hlavně začátečníci, kteří většinou neovládají ani základy cyklistiky.
Mívají problémy s bržděním, nevědí, že musí brzdit oběma brzdami, řekl pro ně majitel půjčovny kol ve Frymburku Martin Řezáč. Některé půjčovny proto od letošní sezony ke kolu poskytují také návod a pokyny, jak kolo správně používat.