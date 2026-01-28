Rekordní zájem o podnikání: V roce 2025 vzniklo nejvíce firem za posledních 20 let

V roce 2025 vzniklo v ČR skoro 35 tisíc nových firem, což je nejvyšší číslo za posledních 20 let. Vyplývá to z informací společnosti Dun & Bradstreet.
Co se dozvíte v článku
Vzniklo nejvíce firem za posledních 20 let
Podnikatelé se v Česku loni činili. V roce 2025 bylo založeno 34 621 nových firem, což je nejvíce za posledních 20 let. Oproti předchozímu roku šlo o nárůst o 13 %.
Celkový počet společností registrovaných v tuzemsku se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Uplynulý rok se z pohledu apetitu po nových projektech a příležitostech nesl na vlně nebývalého optimismu. Podnikatelé založili nejvíc nových firem za poslední dvě dekády, což je příznivá zpráva pro tuzemskou ekonomiku a pro její další růst, komentovala předsedkyně představenstva tuzemské pobočky Dun & Bradstreet Kateřina Klosová.
Většina nových firem jsou „eseróčka“
Drtivá většina z nově založených firem byly společnosti s ručením omezeným (97,6 %), ve zbylých 2,4 % případů šlo o akciové společnosti.
Společnost s ručením omezeným je dlouhodobě jednou z nejoblíbenějších právních forem pro podnikání v ČR. Důvodem jsou nízké požadavky na základní kapitál, snadnější řízení a nižší byrokracie ve srovnání s akciovou společností a tím i nižší náklady na správu a v neposlední řadě nižší riziko pro vlastníky srovnání s podnikáním na živnostenský list, uvedla Kateřina Klosová s tím, že meziročně podíl společností s ručením omezeným v rámci podnikatelské základny mírně vzrostl.
Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně
Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.
Rostly i počty OSVČ
V současnosti je v ČR registrováno 594 520 firem, z toho 567 228 společností s ručením omezeným a 27 291 akciových společností.
Přestože loni vzniklo 34 621 nových firem, celkový počet registrovaných subjektů se zvýšil o 17 898. To znamená, že na 2 nové firmy připadá jedna zrušená, dodala Klosová.
Nárůst zájmu o podnikání se projevil i u OSVČ. Na trh loni vstoupilo přes 90 000 nových OSVČ, což je druhý nejvyšší počet za více než deset let.