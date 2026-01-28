Podnikatel.cz  »  Byznys  »  Rekordní zájem o podnikání: V roce 2025 vzniklo nejvíce firem za posledních 20 let

Rekordní zájem o podnikání: V roce 2025 vzniklo nejvíce firem za posledních 20 let

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Kreslený obrázek, kde muž a žena v obleku ukazují na rostoucí graf.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Firmy v Česku loni vznikaly jako na běžícím páse. Založeno bylo skoro 35 tisíc společností, což je nejvíce za posledních 20 let.

V roce 2025 vzniklo v ČR skoro 35 tisíc nových firem, což je nejvyšší číslo za posledních 20 let. Vyplývá to z informací společnosti Dun & Bradstreet.

Vzniklo nejvíce firem za posledních 20 let

Podnikatelé se v Česku loni činili. V roce 2025 bylo založeno 34 621 nových firem, což je nejvíce za posledních 20 let. Oproti předchozímu roku šlo o nárůst o 13 %. Celkový počet společností registrovaných v tuzemsku se meziročně zvýšil o 17 898 na 594 520. Uplynulý rok se z pohledu apetitu po nových projektech a příležitostech nesl na vlně nebývalého optimismu. Podnikatelé založili nejvíc nových firem za poslední dvě dekády, což je příznivá zpráva pro tuzemskou ekonomiku a pro její další růst, komentovala předsedkyně představenstva tuzemské pobočky Dun & Bradstreet Kateřina Klosová.

Většina nových firem jsou eseróčka

Drtivá většina z nově založených firem byly společnosti s ručením omezeným (97,6 %), ve zbylých 2,4 % případů šlo o akciové společnosti. Společnost s ručením omezeným je dlouhodobě jednou z nejoblíbenějších právních forem pro podnikání v ČR. Důvodem jsou nízké požadavky na základní kapitál, snadnější řízení a nižší byrokracie ve srovnání s akciovou společností a tím i nižší náklady na správu a v neposlední řadě nižší riziko pro vlastníky srovnání s podnikáním na živnostenský list, uvedla Kateřina Klosová s tím, že meziročně podíl společností s ručením omezeným v rámci podnikatelské základny mírně vzrostl.

Rostly i počty OSVČ

V současnosti je v ČR registrováno 594 520 firem, z toho 567 228 společností s ručením omezeným a 27 291 akciových společností. Přestože loni vzniklo 34 621 nových firem, celkový počet registrovaných subjektů se zvýšil o 17 898. To znamená, že na 2 nové firmy připadá jedna zrušená, dodala Klosová.

Nárůst zájmu o podnikání se projevil i u OSVČ. Na trh loni vstoupilo přes 90 000 nových OSVČ, což je druhý nejvyšší počet za více než deset let.

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

