Rodičovský příspěvek má výrazně vzrůst. Některé rodiny by získaly až 800 tisíc

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Mladá usměvavá žena drží miminko a ze zadu se o ní opírá další dítě, dívenka tak ve věku tří let
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Od roku 2027 by se mohl rodičovský příspěvek výrazně zvýšit. Jedno dítě by mohlo přinést až 400 000 korun, dvojčata či vícerčata dokonce 800 000 korun. Návrh má rodinám pomoci lépe pokrýt náklady spojené s péčí o malé děti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravilo návrh, který by zvýšil celkovou výši rodičovského příspěvku. Cílem je lépe reagovat na současné životní náklady a nabídnout rodinám silnější finanční podporu v období, kdy pečují o malé děti.

Kolik by mohly rodiny získat

Nově by příspěvek pro domácnost s jedním nejmladším dítětem mohl činit až 400 000 korun. Rodiny, kde se narodí dvojčata nebo vícerčata, by mohly získat 800 000 korun. Zvýšení by se vztahovalo na děti narozené od 1. ledna 2027 a na děti převzaté do trvalé péče po účinnosti zákona.

Co se nemění

Navýšení se týká pouze výše rodičovského příspěvku. Právní rámec dávky, její účel, okruh oprávněných osob ani administrativní postupy zůstávají beze změny. Žádné nové povinnosti ani omezení se nezavádějí, doplňuje resort práce a sociálních věcí. 

Současný stav příspěvku

Dnes mohou rodiče nejmladšího dítěte narozeného od 1. ledna 2024 čerpat rodičovský příspěvek až 350 000 korun, nejdéle do 3 let dítěte. U dětí narozených před tímto datem je částka nižší – 300 000 korun, a lze ji čerpat až do 4 let dítěte.

Návrh nyní míří do meziresortního připomínkového řízení. Pokud projde, rodiny se od roku 2027 mohou těšit na vyšší podporu, která jim ulehčí náklady na péči o malé děti.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

