Rozkaz k vyklizení: Když nemůžete dostat problematického nájemníka z bytu

Nová právní úprava, účinná od 1. ledna 2026, reaguje na dlouhodobý problém pronajímatelů, tedy nájemce, kterému skončil nájem, v bytě zůstává a odmítá odejít. Dosud museli majitelé často čekat na rozhodnutí soudu i několik let. Teď mohou v některých případech využít rozkaz k vyklizení, tedy zrychlené soudní řízení.
Jak upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, která se problematikou zabývá, soud může rozkaz vydat i bez předchozího vyjádření nájemce. Pokud nájemce nepodá odpor, může pronajímatel přistoupit k exekuci už během několika měsíců. Jenže právě tady přichází první „ale“.
Bez výzvy nájemci to nepůjde
Zásadní podmínkou pro vydání rozkazu k vyklizení je předchozí písemná výzva nájemci. Pronajímatel musí nájemce alespoň 14 dní před podáním žaloby vyzvat, aby byt nebo dům vyklidil. Pokud tuto výzvu nepošle, soud rozkaz vydat nesmí.
Nestačí přitom neformální domluva nebo ústní upozornění. Výzva musí být písemná a prokazatelně doručená. Právě na této formální chybě může celý proces ztroskotat.
Probíhá spor o výpověď? Rozkaz nepřijde
Další situací, kdy rozkaz k vyklizení nelze použít, je souběžné soudní řízení. Pokud už soud řeší jiný spor mezi pronajímatelem a nájemcem – typicky o platnost výpovědi z nájmu – nelze zrychlené rozkazní řízení využít.
Soud v takovém případě musí nejprve rozhodnout, zda byla výpověď oprávněná. Dokud tato otázka není vyřešena, nelze nájemci uložit povinnost byt vyklidit prostřednictvím rozkazu.
Jak doslova uvádí §175a občanského soudního řádu:
Rozkaz k vyklizení nelze vydat:
- nepřipojil-li žalobce k žalobě písemnou výzvu k vyklizení bytu nebo domu, kterou žalovanému zaslal nejméně 14 dnů před podáním žaloby na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu, nebo
- probíhá-li u soudu řízení, ve kterém se rozhoduje o návrhu na přezkum oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu nebo domu podaném v zákonem stanovené lhůtě nebo o užívacím právu žalovaného nájemce k bytu nebo domu.
Odpor nájemce všechno vrací na začátek
I když soud rozkaz k vyklizení vydá, není vyhráno. Nájemce má 15 dní od doručení na podání odporu. Ten přitom nemusí nijak odůvodňovat. Jakmile odpor podá, rozkazní řízení končí a spor se mění v klasické soudní jednání.
V této fázi se znovu posuzují důkazy, například platnost výpovědi nebo oprávněnost setrvání v bytě. Jak zdůrazňuje Eduarda Hekšová, právě tady má nájemce prostor uplatnit svou obranu v plném rozsahu.
Rozkaz jako nástroj, ne zkratka
Rozkaz k vyklizení má zrychlit řešení jasných a nepochybných případů neoprávněného bydlení. Není ale univerzálním klíčem ke dveřím cizího bytu. Pokud pronajímatel nedodrží zákonné postupy nebo existuje spor o samotnou výpověď, soud mu touto cestou nevyhoví.
Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně
Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.