S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Daniel Kvíčala
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
Dva mladí lidé u počítače přemýšlí nad tím, co vidí na obrazovce
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
[KOMENTÁŘ] Troufám si říct, že Meta (Facebook a Instagram) je nejčastěji a nejvíce nenáviděný online marketingový kanál.

Časté chyby, nečekané a nechtěné novinky ve správě kampaní, boti, nefunkční technická podpora, zametání problémů pod koberec a další příjemnosti. Pořád je to ale jeden z klíčových kanálů nejen pro výkonnostní marketing. 

Držet budget a krok

Výhody jsou široké možnosti oslovení potenciálních zákazníků, cílení s pomocí algoritmu, přímá interakce se zákazníky, prostor pro vizuální obsah v nejrůznějších formátech. Pokud zákazníci náš produkt nebo produktovou kategorii aktivně nevyhledávají, tak je to první kanál, po kterém saháme.

S Metou se to tedy často nedá, ale bez Mety už vůbec ne. Nezbývá nám tedy než držet budget a krok.

Daniel Kvíčala, Marketing Communication Manager z online marketingové a komunikační agentury Dva mluvčí a vyučující na Slezské univerzitě v Opavě

Autor: Daniel Kvíčala

Jak se pohybují ceny za reklamu?

Jenže každá sranda něco stojí a asi všichni pociťujeme, že stojí rok od roku více. Pocity ale nemají v marketingu co dělat! Proto se podíváme na tvrdá data. Konkrétně to budou data o výdajích na reklamu 11 reklamních účtů na Metě z různých produktových kategorií za období 2022 až 2024.

Sledovat budeme průměrné CPC (Cost per Click) v jednotlivých letech, meziroční procentuální změnu, vývoj ceny za celé období a měsíc, ve kterém bylo nejčastěji nejvyšší CPC (u jednotlivých účtů to byl téměř vždy stejný měsíc napříč celým obdobím).

Než se podíváte do tabulky, je potřeba si uvědomit, že výsledky nezávisí jen na čase, jde taky o typy kampaní, rozpočet, kreativu, konkurenci, produkt, nabídku atd., takže je potřeba brát v potaz celý kontext, jinak se vám z dat nikdy nepovedou udělat cenné informace a insighty. Ale čísla mluví jasně, tak pojďme na ně!

Přehled vývoje CPC dle produktových kategorií

Klient CPC 2022 CPC 2023 CPC 2024 Změna 22–23 (%) Změna 23–24 (%) Celkový vývoj (%) Nejčastější měsíc s nejvyšším CPC
Nádobí 17,03 4,44 13,51 –73,93 204,28 –20,67 listopad
Nářadí 6,76 5,33 14,06 –21,15 163,79 107,99 březen
Doplňky stravy 46 13,65 19,61 –70,33 43,66 –57,37 listopad
Doprava 4,7 4,4 3,9 –6,38 –11,36 –17,02 prosinec
Víno 10,36 26,57 29,35 156,47 10,46 183,3 září
HR 7,25 25,23 27,48 248 8,92 279,03 září
Fitness 3,71 4,38 15,25 18,06 248,17 311,05 listopad
Pojištění 4,71 10,87 5,56 130,79 –48,85 18,05 březen
Finance 0,75 3,19 4,22 325,33 32,29 462,67 březen
Nábytek 9,03 18,74 25,41 107,53 35,59 181,4 listopad

Klíčové závěry

Asi není potřeba rozebírat řádek po řádku, ale pojďme si rozebrat klíčové závěry: 

  • Až na několik výjimek vidíme jak meziroční, tak celkový růst u většiny účtů. 
  • Kromě Dopravy, kde je vývoj konzistentní, vidíme u většiny účtů skoky, a to převážně nahoru. 
  • Účty, které za celé období zaznamenaly pokles, měly v prvním roce neúměrně vysoké CPC. 
  • Nejčastější měsíc s nejvyšším CPC byl listopad potažmo prosinec a celkově byla reklama nejdražší na podzim, což je logické, jedná se o nejexponovanější období v onlinu – Back to school, Black Friday, Vánoce atd.

Porovnávat CPC v absolutní hodnotě mezi jednotlivými účty nedává smysl, ale vývoj cen napříč účty vypadá následovně – 2023 – 2023 81% nárůst, 2023 – 2024 68% nárůst, za celé období to pak je nárůst o 144 %, levněji už tedy nebude!

Kde na to vzít a nekrást? 

Nerad bych se s vámi loučil v pochmurné náladě, tak přidám několik tipů, jak se s rostoucími cenami poprat: 

  • Testujte různé formáty a typy kreativ, určitě bych šel i do videa, to má dlouhodobě vynikající výsledky napříč všemi našimi klienty 
  • Nechte cílení na algoritmu, Meta nejlépe ví, komu reklamu ukázat, pokud má dost dat, přešpekulované cílení a desítky reklamních sad raději vyměňte za sady bez cílení s vyšším rozpočtem 
  • Optimalizujte landing page, na kterou reklama cílí, sice to nesníží CPC, ale může to zvýšit konverzní poměr a efektivitu vynaložených peněz 
  • Pracujte s autentickým obsahem, používejte vlastní fotky a videa, za zkoušku to rozhodně stojí, i když se může zdát, že váš obličej přece nikoho nezajímá
  • Zapojte zákaznické recenze nebo ideálně rovnou obsah vytvořený zákazníky (UGC) jako videa / fotky s recenzí produktů 
  • Pokud se vás týká Black Friday, připravte si finanční rezervu, protože ceny budou dost pravděpodobně vyšší než obvykle a v největší prodejní špičce zkrátka nechcete přijít zkrátka

Sečteno a podtrženo, náklady nám rostou, konkurence přibývá, média jsou plná katastrof, negativita křičí ze všech stran Ale i v těchto temných časech se šikovným firmám daří růst, vydělávat, rozvíjet se. Proto nevěřím na temné časy a dávám přednost houževnatosti. A zatím se to vyplácí, takže věřím, že to bude fungovat i u vás!

Ikona

Autor článku

Daniel Kvíčala

Daniel Kvíčala

V agentuře Dva Mluvčí už bezmála 10 let pomáhám klientům oslovit, zaujmout a získat zákazníky. 

