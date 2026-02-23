Senioři nenahlásili věk na úřadě. Přišli kvůli tomu o úlevu na poplatku za psa

Jedno z měst zavedlo ve své vyhlášce osvobození od místního poplatku za psa pro obyvatele, kteří jsou starší 70 let. Přesto někteří důchodci zjistili, že dál platí. Úřad jim výhodu nepřiznal s odůvodněním, že svůj věk neoznámili. Bez takového „ohlášení“ prý nárok nevznikl.
Na postup města si stěžovala jedna z dotčených žen. Obrátila se na veřejného ochránce práv. Ten městu vytkl přehnaně formalistický přístup.
Obecně platí, že lidé musí úřadu včas ohlásit potřebné údaje, aby je úřad mohl od poplatku osvobodit. Pokud to včas neudělají, nárok ztrácí. Současně ale platí, že by úřad neměl vyžadovat údaje, které má k dispozici z různých evidencí. Takový postup nedává smysl, vyhodnotil ombudsman Stanislav Křeček.
Smyslem není nárok nepřiznat
Podle něj sice může místní vyhláška stanovit určité povinnosti, úřad ale nemá vyžadovat informace, které už má k dispozici. Pokud tak činí a při jejich „neohlášení“ lidem výhodu odebere, jde o nepřiměřený postup. Smyslem veřejné správy nemá být hledání důvodů, jak nárok nepřiznat.
Město ustoupilo a vrátí přeplatky
Město nakonec uznalo, že praxe nebyla správná. Ohlašování věku kvůli osvobození od poplatku přestalo vyžadovat. Úlevu přiznalo nejen ženě, která si stěžovala, ale i dalším seniorům, kteří splňovali podmínky.
Zároveň přislíbilo, že osloví všechny poplatníky, jimž mezitím vznikl přeplatek, a nabídne jim vrácení peněz. Podle ombudsmana nejde o samozřejmý krok – o to víc je důležité, že k němu město přistoupilo.
