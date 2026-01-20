Skrytá úleva v silniční dani: Jeden detail na autě vám může snížit daň

V přiznání k dani silniční za rok 2025 lze po celé zdaňovací období uplatnit sníženou sazbu daně. Nižší sazba se však týká silničních vozidel, která jsou vybavena vzduchovým závěsem hnací nápravy. Tato technická vlastnost má přímý vliv na výši daňové povinnosti a může poplatníkům přinést nezanedbatelnou úsporu.
Označení vozidla a kód „V“
Jak upřesňuje Finanční správa ČR, u vozidel, na která se snížená sazba vztahuje, se tato skutečnost promítá do označení kódu vozidla v daňovém přiznání. Kód je doplněn písmenem „V“, které signalizuje právě vzduchové odpružení hnací nápravy. Správné označení je důležité pro bezchybné zpracování přiznání správcem daně.
Kde potřebnou informaci dohledat
Informace o vzduchovém odpružení hnací nápravy není uvedena v Registru silničních vozidel. Poplatníci ji proto musí hledat v technické dokumentaci k vozidlu. U novějších automobilů je klíčovým zdrojem tzv. COC list (Certificate of Conformity), případně jiné technické doklady, které tuto konstrukční vlastnost jednoznačně prokazují.
Souhrnné praktické informace
Pro lepší orientaci při vyplňování přiznání k dani silniční je k dispozici také přehledná informace zveřejněná finanční správou, která může sloužit jako praktická pomůcka při ověřování nároku na sníženou sazbu.
