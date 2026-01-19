Stát musí platit zdravotní pojištění cizincům bez práce. Změna platí od ledna

Od 1. ledna 2026 mají cizinci se zaměstnaneckou kartou, kteří jsou evidováni na úřadu práce, méně starostí. Veřejné zdravotní pojištění jim hradí stát. Nově už nezáleží na tom, zda jde o takzvanou duální, nebo neduální zaměstnaneckou kartu.
Práva musí platit pro všechny stejně
Změnu inicioval veřejný ochránce práv, který upozornil na rozpor s evropským právem. Někteří cizinci totiž pobírali podporu v nezaměstnanosti, ale zároveň zjistili, že nemají zajištěné zdravotní pojištění.
Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny musí k cizincům přistupovat stejně, bez ohledu na typ zaměstnanecké karty, uvedl ombudsman Stanislav Křeček s tím, že odpovědnost za pojištění má v těchto případech nést stát.
Pro cizince přináší změna i praktické zjednodušení
Zdravotním pojišťovnám už není nutné dokládat potvrzení, zda jde o duální či neduální kartu. Rozhodující je pouze fakt, že je člověk vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání. Ministerstvo zdravotnictví tuto praxi potvrdilo ve stanovisku vydaném koncem roku 2025, které je účinné od začátku letošního roku.
Co je zaměstnanecká karta a koho se změna týká
Zaměstnanecká karta je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem práce, určené občanům třetích zemí. Duální karta spojuje povolení k pobytu i zaměstnání v jednom dokumentu, zatímco neduální karta řeší pouze pobyt a pracovní oprávnění vyplývá z jiného právního titulu, například studia v Česku.
Jistota zdravotní péče bez zbytečných obav
Nový výklad potvrzený ministerstvy, zdravotními pojišťovnami i kanceláří ombudsmana přináší cizincům větší jistotu v období, které je samo o sobě citlivé. Pokud se ocitnou bez práce, nemusejí se už obávat, že zůstanou bez zdravotního pojištění. Stát se o ně postará stejně jako u českých uchazečů o zaměstnání.
