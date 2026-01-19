Podnikatel.cz  »  Právo  »  Stát musí platit zdravotní pojištění cizincům bez práce. Změna platí od ledna

Stát musí platit zdravotní pojištění cizincům bez práce. Změna platí od ledna

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Mladý muž (cizinec) podepisuje v kanceláři smlouvu
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Ztráta práce už pro část cizinců v Česku neznamená nejistotu kolem zdravotního pojištění. Od nového roku se ruší rozdíly, které jim komplikovaly život, a stát přebírá odpovědnost tam, kde to dříve nebylo samozřejmé.

Od 1. ledna 2026 mají cizinci se zaměstnaneckou kartou, kteří jsou evidováni na úřadu práce, méně starostí. Veřejné zdravotní pojištění jim hradí stát. Nově už nezáleží na tom, zda jde o takzvanou duální, nebo neduální zaměstnaneckou kartu. 

Práva musí platit pro všechny stejně

Změnu inicioval veřejný ochránce práv, který upozornil na rozpor s evropským právem. Někteří cizinci totiž pobírali podporu v nezaměstnanosti, ale zároveň zjistili, že nemají zajištěné zdravotní pojištění.

Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny musí k cizincům přistupovat stejně, bez ohledu na typ zaměstnanecké karty, uvedl ombudsman Stanislav Křeček s tím, že odpovědnost za pojištění má v těchto případech nést stát.

Zaměstnávání cizinců ve třech otázkách a odpovědích Přečtěte si také:

Zaměstnávání cizinců ve třech otázkách a odpovědích

Pro cizince přináší změna i praktické zjednodušení

Zdravotním pojišťovnám už není nutné dokládat potvrzení, zda jde o duální či neduální kartu. Rozhodující je pouze fakt, že je člověk vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání. Ministerstvo zdravotnictví tuto praxi potvrdilo ve stanovisku vydaném koncem roku 2025, které je účinné od začátku letošního roku.

školení pri začínající mzdové účetní

Co je zaměstnanecká karta a koho se změna týká

Zaměstnanecká karta je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem práce, určené občanům třetích zemí. Duální karta spojuje povolení k pobytu i zaměstnání v jednom dokumentu, zatímco neduální karta řeší pouze pobyt a pracovní oprávnění vyplývá z jiného právního titulu, například studia v Česku. 

Stát si posvítí na zaměstnavatele na chráněném trhu práce i na práci na černo Přečtěte si také:

Stát si posvítí na zaměstnavatele na chráněném trhu práce i na práci na černo

Jistota zdravotní péče bez zbytečných obav

Nový výklad potvrzený ministerstvy, zdravotními pojišťovnami i kanceláří ombudsmana přináší cizincům větší jistotu v období, které je samo o sobě citlivé. Pokud se ocitnou bez práce, nemusejí se už obávat, že zůstanou bez zdravotního pojištění. Stát se o ně postará stejně jako u českých uchazečů o zaměstnání.

Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně

Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Daň z nemovitých věcí

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).