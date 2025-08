Státní rozpočet je důležitý pro každého z nás. Připomeňte si některé skutečnosti

Tento víceméně finanční plán je přijímán vždy na jeden kalendářní rok formou zákona. To znamená, že v předchozím kalendářním roce musejí být naplánovány veškeré výdaje, které stát musí nebo potřebuje vynaložit a také příjmy, které stát v dalším kalendářním roce reálně předpokládá získat. Jedná se zejména o příjmy z daní, povinných poplatků, odvodů na sociální pojištění. Do rozpočtu jsou zahrnuty také příjmy, které k nám plynou ve formě transferů z Evropské unie a na výdajové straně samozřejmě i naše platby, které jako její členský stát musíme odvést.

Po sestavení návrhu rozpočtu a jeho odsouhlasení v rámci jednotlivých resortů, je následně v rámci klasického zákonodárného procesu přijat zákon o státním rozpočtu. Veškeré čerpání státních prostředků musí pak probíhat v souladu s tímto zákonem.

Jak se v rozpočtu orientovat?

Příjmy a výdaje státního rozpočtu jsou roztříděny do tzv. kapitol, přičemž co orgán státní správy to určitá kapitola. Kapitola tak vymezuje příjmy a výdaje v působnosti ministerstev, parlamentu, senátu, kanceláře prezidenta republiky, Ústavního soudu, Úřad pro ochranu osobních údajů a dalších institucí, které čerpají prostředky ze státního rozpočtu. Každá kapitola je označena originálním číslem.





Co jsou to mandatorní, quasi-mandatorní a nemandatorní výdaje?

Výdaje, které stát musí uhradit nazýváme mandatorní. Tvoří poměrně významnou část státního rozpočtu, 50–60 %. Jejich výplatu nařizují vybrané zákony. Patří sem například důchody, dávky státní sociální podpory, dávky nemocenského pojištění, výdaje na státní dluh či odvody do rozpočtu Evropské unie.

Jako quasi-mandatorní jsou označovány výdaje sice nezbytné, ale ne přímo nařízené zákonem. Jedná se ukázkově třeba o platy státních zaměstnanců včetně odvodů na povinná pojištění, výdaje na obranu, prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti. V rámci celkových výdajů státního rozpočtu se pohybují souhrnně kolem 20 %.

Nepovinné tzv. nemandatorní výdaje slouží zejména k rozvoji společnosti a ekonomiky ČR. Najdeme zde například výdaje podporující kulturní a společenský rozvoj, sport, investice do zdraví lidu, do dopravní infrastruktury a další. V nemandatorních výdajích lze nejsnáze hledat úspory, pokud potřebujeme ušetřit prostředky ze státního rozpočtu.





Jaká je struktura letošního rozpočtu?

39,3 % výdajů (915,7 mld. Kč) míří do sociální oblasti, konkrétně na sociální dávky. Stěžejní část z toho jde na výplatu důchodů (717,2 mld. Kč). Druhou nejvyšší položku, 11,5 % (266,6 mld. Kč) tvoří výdaje v rámci neinvestičních transferů rozpočtům územní úrovně. Ty jsou určeny zejména na financování běžných, neinvestičních výdajů obcí, krajů, jako jsou například mzdy, energie, opravy a údržba.

Dalších 10,7 % (250,2 mld. Kč) pak připadá na kapitálové výdaje. Z nich největší část směřuje do dopravy 37,3 % (93,35 mld. Kč) a do obrany 23 % (57,61 mld. Kč). Dalších 9,3 % (217,4 mld. Kč) putuje na neinvestiční transfery rozpočtům tentokrát ústřední úrovně. Jiné, zde neuvedené položky, tvoří již nižší procentní zátěž.

Při sestavování návrhu rozpočtu by se mělo dbát, aby příjmy a výdaje byly ve vzájemné rovnováze. Pokud totiž vycházejí výdaje vyšší než příjmy, musí si na ně logicky stát vypůjčit a tím zadlužuje občany daného státu.

Jak se historicky vyvíjelo hospodaření našeho státu? Byl náš státní rozpočet spíše v rovnováze nebo končil záporným saldem?

Rok Saldo státního rozpočtu mld. Kč +/- 1993 1,08 1994 10,45 1995 7,23 1996 –1,56 1997 –15,72 1998 –29,33 1999 –29,63 2000 –46,06 2001 –67,7 2002 –45,71 2003 –109,05 2004 –93,53 2005 –56,36 2006 –97,31 2007 –66,39 2008 –19,37 2009 –192,39 2010 –156,29 2011 –142,77 2012 –101 2013 –81,26 2014 –77,78 2015 –62,8 2016 61,77 2017 –6,15 2018 2,94 2019 –28,52 2020 –367,45 2021 –419,69 2022 –360,4 2023 –288,5 2024 –271,4

Z výše uvedených čísel je patrné, že se rozpočet České republiky pohyboval většinou bohužel v záporných číslech. I na letošní rok je plánován schodek ve výši 241 mld. Kč. Minulé vlády i vláda současná si tedy musely prostředky na realizované výdaje vypůjčit.

Jaký je tedy státní dluh České republiky?

Státní dluh vzniká v případě, jak už jsme uvedli výše, pokud reálné příjmy státního rozpočtu nepokryjí jeho výdaje. Nebezpečí samozřejmě spočívá i v existenci úroků, které pak stát musí splácet a které tak v konečném důsledku státní dluh ještě navyšují. V případě, že si vláda půjčuje opakovaně, tak celkový státní dluh povětšinou narůstá.

Za dobu existence samostatné České republiky se tak zvýšil z původních 159 miliard Kč v roce 1993 až na 3 365 miliard Kč v roce 2024. Za cca 30 let tedy narostl v konečném důsledku jednadvacetkrát. Po většinu této doby rostl. Jeho výše se snížila pouze v letech 1994, 1995, 2014, 2016 a 2018.

Státní dluh můžeme rozdělit na dluh domácí a zahraniční. V případě domácího dluhu ČR si stát vypůjčil prostředky defacto od svých občanů. Na domácím trhu emitoval a prodal zejména státní pokladniční poukázky, spořící státní dluhopisy, střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy.

V případě zahraničního dluhu operuje stát na zahraničních finančních trzích. Nabízí na nich střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy, bere si úvěry, může vydávat směnky apod.

Náš domácí dluh je dlouhodobě vyšší než dluh zahraniční. Na konci minulého roku činil domácí dluh ČR 3 182 mld. Kč, zatímco zahraniční 183 mld. Kč.

Jaký je rozdíl mezi státním a veřejným rozpočtem?

Veřejný rozpočet je širší pojem. Zahrnuje v sobě nejen státní rozpočet ale i další rozpočty územních samospráv (krajů, obcí), zdravotních pojišťoven, veřejných vysokých škol, mimorozpočtových fondů, příspěvkových organizací a dalších veřejných institucí. Jejich rozpočty jsou totiž tvořeny i příjmy, které nepatří mezi příjmy státního rozpočtu jako takového. Instituce je nabývají napřímo v souladu s právními předpisy. Může se jednat o úhrady služeb, vybrané místní poplatky apod.

Znamená to, že je třeba rozlišovat mezi státním dluhem a dluhem veřejným?

Ano. Do tzv. veřejného dluhu je zahrnut jednak výše uvedený státní dluh, a navíc ještě dluhy územních samospráv, zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů a dalších institucí spadajících do soustavy veřejných rozpočtů. Bývá také označován jako vládní dluh.

I když je naše republika zatížena dluhy, stále ještě patříme v rámci EU mezi země s nižším veřejným dluhem.

Co je to konsolidace veřejných financí?

Jedná se o řadu vládních nástrojů a kroků, které mají za cíl snížit veřejný dluh a jeho růst. Patří sem různá dočasná ale i trvalá opatření většinou nepopulárního charakteru.

V 90. letech jsme se mohli setkat s „utahováním opasků“, v roce 2010 s „úsporným balíčkem“, v roce 2023 s „ozdravným plánem“, na který navazují „konsolidační balíčky“. Pokud je stát zadlužen, tak se konsolidaci nelze vyhnout. Je klíčová pro dlouhodobě udržitelný hospodářský rozvoj státu a jeho ekonomickou stabilitu. Dohlíží na ni speciální orgán Národní rozpočtová rada.