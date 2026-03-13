Podnikatel.cz  »  Finance  »  Status umělce v praxi: Stát zatím rozdělil mezi 74 lidí přes 5 milionů korun

Status umělce v praxi: Stát zatím rozdělil mezi 74 lidí přes 5 milionů korun

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Klaun
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Ministerstvo kultury zveřejnilo výsledky udělených stipendií od zavedení statusu umělce. Mezi 74 lidí bylo rozděleno více než 5 milionů korun. Drtivá většina směřovala na tvůrčí projekty.

Tři lidé nicméně dostali i stipendium na studijní účely. Jak dále uvádí na webu ministerstvo kultury, během března by měly být zveřejněny podmínky druhé výzvy.

Co se dozvíte v článku
  1. O status umělce lze žádat od loňského července
  2. Umělci zatím dostali přes 5 milionů korun
  3. Jak získat status umělce
  4. Jak podat žádost o zápis do registru

O status umělce lze žádat od loňského července

Od začátku loňského července lze už podávat žádosti o status umělce. Kdo status získal, mohl koncem roku 2025 zažádat o příspěvek na tvůrčí nebo studijní činnost, tzv. stipendia. Příspěvek mohl být žadateli poskytnut buďto čistě na tvůrčí či studijní činnost, nebo i na částečnou úhradu materiálových nákladů, pokud jsou nezbytné pro realizaci projektu.

Umělci zatím dostali přes 5 milionů korun

Ministerstvo kultury nyní zveřejnilo výsledky této výzvy. Celkem komise projednala 105 projektů (101 tvůrčích a 4 studijní) a navrhla podpořit 74 z nich (71 tvůrčích a 3 studijní). 6 žádostí bylo z hodnocení vyřazeno z formálních důvodů. Celková výše požadovaných finančních prostředků byla 9 099 932 Kč, přičemž přiděleno celkem bylo 5 234 000 Kč. Komise se také vymezila vůči žádostem, které svou povahou nebyly uměleckými projekty či jejichž předpokládané výstupy neodpovídaly definici tvůrčího či studijního projektu.

Jak doplnilo ministerstvo kultury, neúspěšní žadatelé budou mít možnost přihlásit se s přepracovanými (novými) projekty do příštího výběrového řízení. To by mělo být vyhlášeno ještě během března. Naopak opětovné podání stejného, již jednou hodnoceného a zamítnutého, projektu nebude možné. Úspěšní žadatelé o stipendium obdrží další informace, včetně návrhu smlouvy, prostřednictvím Dotačního portálu v průběhu března, dodalo ministerstvo.

Jak získat status umělce

Kdo chce status umělce získat, musí podat žádost ministerstvu kultury (je zpoplatněna částkou 1000 Kč). Ohledně zápisu do registru umělců u umělecké (například hudebníci, tanečníci či herci) a tvůrčí činnosti (například spisovatelé nebo překladatelé) je nicméně diskreční (na volném uvážení) pravomoc ministerstva kultury jen minimální.

dane

Jak podat žádost o zápis do registru

Žádost o zápis do registru (o status umělce) lze podat datovou schránkou (ID datové schránky Ministerstva kultury: 8spaaur), nebo poštou (adresa Ministerstva kultury: Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1). Do předmětu žádosti se uvede „Zápis do registru umělců“. Lze také podat žádost prostřednictvím elektronického formuláře na webu ministerstva kultury

Součást žádosti o zápis do registru by měly tvořit i přílohy, především kopie smluv, které potvrzují výkon konkrétní činnosti v konkrétním období (s přesností na dny). Minimální prokázaná doba se počítá za všechny uznatelné druhy a zaměření činnosti umělce dohromady, rozhodující je období, nikoli konkrétní zaměření.

Od července lze získat status umělce a přístup k penězům od státu. Víme, jak žádat

Od července lze získat status umělce a přístup k penězům od státu. Víme, jak žádat

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

