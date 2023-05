Stavební spoření se omezí, zpřísní i podpora v nezaměstnanosti

Nejvyšší úspory by mělo přinést seškrtání dotací, není však doposud rozhodnuto, o které dotace půjde. Server Podnikatel.cz přináší přehled změn v oblasti výdajů, které minulý týden představil Fialův kabinet.

Vláda představila konsolidační balíček

Vláda před týdnem odprezentovala konsolidační balíček, který by měl v příštím roce přinést snížení deficitu státního rozpočtu o 94,1 mld. Kč a v roce 2025 o dalších 53,4 mld. Kč. Ačkoli většina konsolidace (78,3 mld. Kč) má jít na vrub snížení výdajů, Fialův kabinet připravil i zvýšení daní. Přehled změn v oblasti příjmů jsme popisovali v článku Vzroste daň z příjmů firem i daň z nemovitostí. OSVČ se zvýší sociální pojištění.

Největší úspory by mělo přinést omezení dotací, a to o 54,4 mld. Kč. Ty podle mého názoru jen pokřivují trh a řada firem si z nich udělala regulérní dotační byznys, což potvrzují zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, komentoval ministr financí Zbyněk Stanjura s tím, že efektivnost využívání národních dotací klesá a v mnoha případech udržují při životě projekty, které nejsou životaschopné a nemají reálný ekonomický smysl.

Největší podíl dotací by mělo být seškrtáno v oblasti průmyslu a obchodu (20 mld. Kč). V zemědělství má jít o 10,2 mld. Kč, v dopravě o 6 mld. Kč, v oblasti místního rozvoje 2,8 mld. Kč a ve školství 2 mld. O 13,4 mld. Kč pak mají klesnout dotace ve zbylých resortech.

O jaké konkrétní dotační tituly půjde, není ještě známo a s návrhem by měli přijít jednotliví ministři.

Snížení objemu platů ve státní sféře

Vláda dále odsouhlasila pokles platů ve veřejném sektoru o 2 %, a to včetně organizačních složek státu a příspěvkových organizacích. Opatření se týká státních zaměstnanců a bezpečnostních sborů vyjma pedagogických pracovníků. Rozpočtu by to mělo v roce 2023 přinést úsporu ve výši 9,7 mld. Kč.

Změny v oblasti FKSP

Kabinet plánuje i snížit prostředky na Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) o polovinu z 2 % na 1 %. Nově má být objem peněz na FKSP tvořen z objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy. Polovina této částky by navíc měla být určena na přispívání zaměstnavatele na produkty spoření na stáří. Aktuálně platí, že objem prostředků na FKSP činí 2 % z objemu prostředků na platy, což pro rok 2023 jen v regulovaných organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích znamená výdaj 5,2 mld. Kč.

Vláda do úsporných opatření zařadila již dříve oznámenou změnu v podobě zrušení 77 územních pracovišť finančních úřadů, které mají přestat fungovat 1. července 2023. Zrušena budou zejména pracoviště, jejichž služby jsou podle provedené analýzy nejméně využívány nebo v praxi zajišťují především služby podatelny. Jak ale upozorňuje resort financí, o vyhledávané klíčové služby finančních úřadů občané po zrušení vybraných územních pracovišť nepřijdou.

Náhrada platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a její úhrada nově z limitu prostředků na platy

Koalice plánuje též zjednodušit proces náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti, kdy se nastaví úhrada výdajů z limitu objemu prostředků na platy. Nahradí se tak stávající praxe, kdy jsou tyto náhrady platu vypláceny z výdajového limitu mimo platovou oblast.

Zpřísnění podmínek vyplácení podpory v nezaměstnanosti

Přísnější podmínky pro nárok na podporu od úřadu práce v případě nezaměstnanosti se dotknou především těch, kteří podporu pobírají opakovaně. Dojde k prodloužení doby důchodového pojištění nezbytného pro přiznání nároku na podporu v nezaměstnanosti. Jak tvrdí vláda v odůvodnění, z důvodu setrvale minimální dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR není způsob robustní podpory v nezaměstnanosti ve stávající podobě únosný.

Snížení státní podpory stavebního spoření u stávajících a nových smluv

Ačkoli kabinet původně zvažoval i zrušení podpory stavebního spoření, nakonec ji pouze omezí. U stávajících i nových smluv bude maximální státní podpora stavebního spoření nově jen 1000 Kč ročně. Nově mají mít možnost poskytovat produkt stavebního spoření také přímo banky a úvěry ze stavebního spoření se budou poskytovat zejména na realizaci energeticky úsporných opatření pro domácnosti.

Ostatní úspory výdajů

Úprava národního financování projektů EU: Snížení podílu spolufinancování z fondů EU zvýšením spoluúčasti konečných příjemců dotace.

Zrušení kolkových známek jako platebního prostředku s přechodným obdobím, kdy bude ještě možné stávající kolky používat.

Elektronizace příkazových bloků.

Integrace vymáhání pohledávek: Převzetí tzv. justičních pohledávek Celní správou ČR, která již dnes spravuje pohledávky řady institucí.

Změny v příjmech

Přesto že změny v oblasti příjmů mají deficit snížit o nižší částku, alespoň nějaká z novinek se dotkne prakticky každého. Vzroste například nemocenské pojištění zaměstnanců a upraví se daňová progrese. U DPH se zavedou pouze dvě sazby ve výši 12 a 20 %. Dále se zvýší daně z příjmů právnických osob i daň z nemovitostí. OSVČ se zvedne minimální důchodové pojištění i vyměřovací základ, ze kterého se pojistné počítá. OSVČ, které nyní platí minimální zálohy, si nově ročně připlatí přes 21 tisíc korun.