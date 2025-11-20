Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí auta i gauče po celé Praze

Jiří Klovrza podniká pod značkou Tepování Praha a nabízí mnoho služeb jako například čištění koberců a čalounění nebo mytí automobilů.
Co se dozvíte v článku
Tepuje díky synovi
K tepování se Jiří Klovrza dostal díky synovi.
Když se narodil, jezdil autem a občas se tam stala nehoda. Tak jsem si koupil tepovač, usmívá se na úvod. Kamarád mu také ukázal, co a jak a postupně se mu začali ozývat známí, že by potřebovali něco vyčistit. Navíc je vyučený autoklempíř, takže také neměl daleko k autům. Po střední se Jiří věnoval zámečničině s tátou, ale po nějaké době chtěl dělat něco svého a být nezávislý.
Na začátku si dal Jiří inzerát a začal tedy s tepováním aut.
Měl jsem kamaráda automechanika a ten občas něco potřeboval vyčistit po servisu a pak mi začal i dohazovat nějaké zákazníky, kteří chtěli vyčistit auto, dodává s tím, že následně si sehnal garáž a začal vše dělat oficiálně.
Profesionální značky strojů i přípravků
Když Jiří zjistil, že čištění aut není jenom o tom jej vyluxovat, utřít a podobně, šel si udělat kurz od Chemical Guys. Výrobky této značky si poté osvojil, ale dnes už nachází i jiné značky.
Těch se však držím, protože mají ty věci efektivní a hlavně přírodní, co se týče kůže nebo plastu. Nevyplácí se používat něco chemického, co časem zničí plasty, podotýká Jiří. Z hlediska přístrojů pracuje Jiří s Kärcherem, což mu tehdy přišlo hodně profesionální. Dnes už to vidí jinak a plánuje si do budoucna koupit jiný tepovač.
Podle Jiřího je u čisticích prostředků rozdíl, jestli jsou například impregnace ve spreji nebo v tubě. Každý si tak může vybrat, co mu více vyhovuje. Zatímco někomu se dělá rychleji se sprejem, jinému vyhovuje impregnaci rozmazat. Všechno má své pro a proti.
Někdy je potřeba i pára
Největší přidaná hodnota objednat si na tepování Jiřího, je v tom, že to člověk nemusí dělat sám. Například u gaučů nebo koberců je to podle Jiřího opravdu dřina a bolí z toho ruce. Navíc je další výhodou, že si člověk sám něco nezničí. Flíček na židli jde vyčistit i obyčejným tepovačem, ale zatvrdlý flek nebo dětský sliz už tak snadno vyčistit nejde a je potřeba pára. Je tedy nutná určitá znalost.
Člověk si musí dávat i pozor, co čím čistí a jakou dává teplotu na tepovači. Je napsáno, že se tam může dát až 50stupňová voda, ale když přijde vyčistit koberec, srazí se mu. Tyto věci je potřeba si hodně ohlídat, popisuje Jiří.
Při tepování je podle Jiřího důležité vědět, co tepuje za materiál, protože jsou materiály, které se ani tepovat nesmí. Když začne pochybovat, nechává rozhodnutí na zákazníkovi – jestli opravdu chce tepovat, ví, o jaký jde materiál nebo zda má k dispozici nějaký produktový list.
Když mi řekne, že už to tepované bylo, tak to hážu za hlavu a prostě to udělám. Ale samozřejmě se snažím, abych nemusel způsobit nějakou škodu, přiznává Jiří.
Jiří Klovrza si dává extra pozor u koberců, protože se jednak nemůže tepovat každý koberec a je důležité je vyklepávat. Když jsou to kusové koberce, říká zákazníkům, že si je odveze k sobě, vyklepe je a v létě ho u sebe i vyčistí. Jak je zima, tak to u něj neschne úplně dobře, tak koberce poté odveze zpátky k zákazníkovi a čistí to u něj.
Lidí se ptá dopředu
Aby byl Jiří před tepováním připravený na všechno, ptá se dopředu lidí. Nejhorší podle něj, že lidé nemají soudnost, a to ani u aut.
Přijde pán, já se ptám, je to hodně špinavé? Řekne, že dost přitom je to člověk, který se o auto stará a jen mu přijde špinavé. A pak auto podle paní není moc špinavé a vidíte, že třeba ani rok neluxovala. Takže chce se to opravdu ptát a co nejvíc si toho zjistit, shrnuje.
Když ví, že lidé mají děti, pere si sebou páru a další věci, protože ví, že bude potřeba vše vyčistit pořádně.
Většinou lidé, co si mě volají, abych jim vyčistil gauč, tak je jim jedno, jestli dají o tři stovky víc, za to, že použiju páru a že se s nějakými fleky víc dřu, než kdybych skončil s flekatým gaučem, dodává.
Auto by mělo být připraveno
Před čistěním vozidel je podle Jiřího důležité jej připravit. Když je neudržované, je podle něj třeba ho alespoň vyluxovat.
Jsou lidé, co jsou schopni přivést mi auto s extrémním nepořádkem a mě pak nezbývá nic jiného než jej třeba hodinu a půl luxovat. To je strašně moc času, když to můžu mít hotové za 15 až 20 minut, podotýká. Tuto informaci o přípravě vozu má Jiří také na webových stránkách. Rozhodl se k tomu poté, co mu přijela zákaznice od truhláře a nechala ve voze skřínku.
Jiří chce, aby lidé měli pokud možno prázdná auta. Když jde o nějaké malé věci v kapsičkách, tak je nejčastěji vyndá a dá bokem, ale jak jde o nějaké papíry, nechává je tam a přihrádku nečistí. Už se mu takto stalo, že když vytáhl papíry, byla mezi nimi nějaká dědická smlouva.
Lidé to asi čtou, protože od té doby se mě na to ptají a nepřijedou a nehodí mi tady auto, ať se starám za ně, myslí si.
Obecně se doporučuje čistění automobilů provádět jednou za rok. Kožené sedačky by se měly každého půl roku impregnovat, což většina lidí podle Jiřího zanedbává. Před impregnací se musí dobře vyčistit sedačky, jsou tam různé záhyby a chce to odborný zásah.
Když se impregnace dva roky nedělá, kůže začíná praskat a vysychat. Většina sedaček tak dopadá, upozorňuje Jiří.
Jiřímu se ještě nestalo, že by nějakou zakázku odmítl, že by se našlo něco, co by nechtěl čistit. Spíše šlo o to, že se nedohodli na penězích, protože jsou věci, které si, když už, tak nechá zaplatit opravdu pořádně.
Ale třeba štěnice bych nedělal, přiznává. Za sebou Jiří má hodně plesnivé auto, které vypadalo jako vytopené, možná z nějakých záplav. I když podle zákazníka do něj jen napršelo. Nedávno Jiří také uklízel auto, kde měl pán nastříhané nehty. To mu přišlo dost divné, ale bez řečí vše vyklepal a vyluxoval.
Nechává si více času
Tepování Praha má reklamu na Google, který mu přivádí nejvíce zákazníků. Na Faceboku to Jiřímu tak nefungovalo a nepřineslo nic extra.
Na Google mě to vyjde vždy na nějakých 2500 korun měsíčně, to je v podstatě jedno auto. A mě to pár aut vždycky přivede, upřesňuje s tím, že je také na Slevomatu. Tam má vysoké hodnocení a vysvětluje, že se obecně snaží dělat mytí jinak než nějaké rychlo myčky, a proto si nechává na auta i více času. U většiny služeb konkrétně píše šest až osm hodin.
Lidé jsou přitom zvyklí, že přijedou do express myčky, co bývá u supermarketu, nakoupí si a mezi tím mají hotové auto, a to zvenku i zevnitř. To Jiří nemůže dokázat. Snaží se tedy lidem vysvětlit, co vše jeho práce obnáší a že ji dělá sám. Občas mu pomůže přítelkyně nebo v létě bratr, ale chce, aby lidé pochopili, že je vše v rámci jeho zodpovědnosti.
Tip na další příběh
Ostrý byznys: Aleš brousí nože rukama i srdcem
S noži se Aleš Mlýnek setkával už dětství a později hledal nejrůznější způsoby, jak je co nejlépe nabrousit. Koníček a své zkušenosti pak přetavil v byznys. Více v článku.