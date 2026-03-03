Upozornění pro vlastníky bytů a domů: Složenka už letos nemusí přijít

Na papírovou složenku už nemusíte čekat. Finanční správa České republiky posílá poplatníkům daně z nemovitých věcí platební údaje elektronicky. Přehledně do e-mailu, s QR kódem pro rychlou úhradu.
Jestliže chcete službu využívat už v letošním roce, je třeba podat žádost. Termín, do kdy je nutné žádost podat, je 15. března.
Kdo se přihlásí, obdrží každoročně před splatností první splátky e-mail s PDF přílohou. V ní najde vše podstatné. Výši daně, případný přeplatek či nedoplatek i kompletní platební údaje. Samozřejmostí je QR kód, díky kterému lze daň zaplatit během pár vteřin přes mobilní bankovnictví.
V případě, že nebude částka uhrazena včas, přijde na stejnou adresu také upozornění na nedoplatek.
Kdo může službu využít?
Služba je určena fyzickým i právnickým osobám. Výjimkou jsou pouze ti, kteří už daň hradí prostřednictvím SIPO.
Důležité je také vědět, že údaje lze zasílat jen na jednu e-mailovou adresu a po aktivaci už poplatník nedostává papírovou poukázku ani informaci do datové schránky.
Přihlášení je možné několika způsoby
Žádost je možné podat e-mailem či poštou. Je možné také využít datovou schránku nebo online finanční úřad. Pokud má poplatník nemovitosti ve více krajích a spadá pod více finančních úřadů, musí žádost podat u každého zvlášť.
Možnost přihlášení existuje i přímo v daňovém přiznání, ale pouze tehdy, když jej člověk skutečně podává například kvůli změně vlastnictví či stavebním úpravám.
Klíčové je datum 15. března
Kdo ho nestihne, bude si muset na zasílání údajů e-mailem počkat až do příštího zdaňovacího období. Stejný termín platí i pro změnu e-mailové adresy nebo případné ukončení služby.
Finanční správa zároveň upozorňuje, že zasílání údajů e-mailem je klientský servis, nikoli zákonná povinnost.
Pokud by tedy e-mail dorazil pozdě nebo vůbec, nemění to nic na povinnosti daň zaplatit v řádném termínu, uzavírá úřad.
