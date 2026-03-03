Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Upozornění pro vlastníky bytů a domů: Složenka už letos nemusí přijít

Upozornění pro vlastníky bytů a domů: Složenka už letos nemusí přijít

Jana Knížková
Dnes
Mladá žena nakukuje to poštovní schránky
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Blíží se důležitý termín. Pokud nechcete každý rok čekat na papírovou složenku k dani z nemovitých věcí, můžete si nechat platební údaje posílat pohodlně e-mailem. Je však třeba podat žádost.

Na papírovou složenku už nemusíte čekat. Finanční správa České republiky posílá poplatníkům daně z nemovitých věcí platební údaje elektronicky. Přehledně do e-mailu, s QR kódem pro rychlou úhradu. 

Jestliže chcete službu využívat už v letošním roce, je třeba podat žádost. Termín, do kdy je nutné žádost podat, je 15. března.

Kdo se přihlásí, obdrží každoročně před splatností první splátky e-mail s PDF přílohou. V ní najde vše podstatné. Výši daně, případný přeplatek či nedoplatek i kompletní platební údaje. Samozřejmostí je QR kód, díky kterému lze daň zaplatit během pár vteřin přes mobilní bankovnictví. 

V případě, že nebude částka uhrazena včas, přijde na stejnou adresu také upozornění na nedoplatek.

Kdo může službu využít?

Služba je určena fyzickým i právnickým osobám. Výjimkou jsou pouze ti, kteří už daň hradí prostřednictvím SIPO. 

Důležité je také vědět, že údaje lze zasílat jen na jednu e-mailovou adresu a po aktivaci už poplatník nedostává papírovou poukázku ani informaci do datové schránky.

Přihlášení je možné několika způsoby

Žádost je možné podat e-mailem či poštou. Je možné také využít datovou schránku nebo online finanční úřad. Pokud má poplatník nemovitosti ve více krajích a spadá pod více finančních úřadů, musí žádost podat u každého zvlášť. 

Možnost přihlášení existuje i přímo v daňovém přiznání, ale pouze tehdy, když jej člověk skutečně podává například kvůli změně vlastnictví či stavebním úpravám.

Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Klíčové je datum 15. března

Kdo ho nestihne, bude si muset na zasílání údajů e-mailem počkat až do příštího zdaňovacího období. Stejný termín platí i pro změnu e-mailové adresy nebo případné ukončení služby.

Finanční správa zároveň upozorňuje, že zasílání údajů e-mailem je klientský servis, nikoli zákonná povinnost. Pokud by tedy e-mail dorazil pozdě nebo vůbec, nemění to nic na povinnosti daň zaplatit v řádném termínu, uzavírá úřad. 

