Zkontrolujte si výši důchodu. Možná máte nárok na doplatek

Jana Knížková
Dnes
Možná pobíráte nižší důchod, než na jaký máte nárok, a ani o tom nevíte. Chyby ve výpočtu se stávají a zákon umožňuje jejich nápravu i po letech.

Výpočet starobního důchodu není jednoduchý. Započítávají se roky pojištění, výdělky, náhradní doby i různé redukční hranice. Stačí, aby chyběl jeden rok evidence nebo nebyl správně započten příjem, a měsíční částka může být nižší o stovky až tisíce korun.

Pokud zjistíte, že byl váš důchod špatně vypočten, můžete podat žádost o přezkoumání rozhodnutí u Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). A teď to podstatné. Zákon umožňuje doplatit rozdíl zpětně, obvykle až pět let nazpět od uplatnění nároku.

V některých případech dokonce i za delší období. To ale pouze tehdy, pokud chyba vznikla vinou samotného úřadu, nikoliv nedodáním dokladů žadatele.

Nebyl mu přiznán důchod. Rozhoduje totiž i pár měsíců chybějícího pojištění

Nebyl mu přiznán důchod. Rozhoduje totiž i pár měsíců chybějícího pojištění

Pozor na lhůty

Mnoho lidí žije v domnění, že jakmile je důchod jednou přiznán, už se s tím nedá nic dělat. To ale není pravda. Pokud došlo k chybě, je možné podat žádost o změnu výše dávky. V případě uznání chyby vám stát doplatí rozdíl, a to i několik let zpětně.

Klíčové jsou však lhůty. Obecně platí, že nárok na doplatek se promlčuje po pěti letech. Proto se vyplatí jednat co nejdříve, jakmile máte podezření, že něco nesedí.

Řadu let pracoval načerno. Teď chce roky započítat do důchodu. Je to možné?

Řadu let pracoval načerno. Teď chce roky započítat do důchodu. Je to možné?

Jak žádat o úpravu výše důchodu?

Žádost lze podat:

  • prostřednictvím datové schránky (ID: 6bnaawp) nebo
  • e-mailem opatřeným elektronicky zaručeným podpisem na adresu osz@mvcr.cz.

Jak zjistit, že je důchod špatně vypočtený?

Varovným signálem může být nesoulad mezi evidovanými roky pojištění a skutečností, chybějící zaměstnání v přehledu nebo nezapočtená péče o dítě. Každý má právo nahlédnout do své evidence a požádat o informativní osobní list důchodového pojištění.

Máte přehled o svých odpracovaných dobách pro nárok na důchod?

Zobraz výsledek

Evidenční list důchodového pojištění

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) umožňuje všem bez ohledu na věk, aby měli přehled o údajích důchodového pojištění. Doby pojištění je možné zjistit online prostřednictvím služby ePortálu ČSSZ Informativní důchodová aplikace (IDA) Přehled dob důchodového pojištění.

Seriál: Senior
Přečtěte si všechny díly seriálu Senior nebo sledujte jeho RSS
Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

