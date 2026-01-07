Zrušené slevy na dani by se měly vrátit, potvrdila Babišova vláda

Babišův kabinet schválil před několika dny programové prohlášení, ve kterém slíbil, že obnoví zrušené slevy na dani a vrátí do původní podoby slevu na manželku.
Co se dozvíte v článku
Zrušené slevy na dani se mají vrátit
Bývalá Fialova vláda zrušila od roku 2024 konsolidačním balíčkem dvě slevy na dani. Zcela skončila sleva na studenta a školkovné. Zároveň došlo k omezení slevy na nepracující manželku/manžela, kdy se tato sleva omezila výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Všechny tyto změny chce ale stávající Babišův kabinet revidovat.
Jak vypadala sleva na studenta
Vrátit by se tak měla sleva na studenta, která dříve činila 4020 Kč a kterou mohl uplatnit poplatník, který se soustavně připravoval na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole. Nárok na slevu měl student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo.
Jak vypadalo školkovné
Obnovit by se mělo i školkovné, které odpovídalo výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení (maximálně ve výši minimální mzdy). Školkovné zároveň bylo limitováno výší minimální mzdy.
Sleva na manželku nebyla limitována věkem dítěte
Zrušit by se mělo i omezení slevy na manželku/manžela, která činí 24 840 Kč a kterou lze v současnosti uplatnit jen na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Tato podmínka ale má být zrušena. Stejně jako v minulosti tak bude nutné jen splnit podmínku příjmů manželky/manžela, které nesmí být vyšší než 68 000 korun za rok. Za příjem se například považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.
Zavedou se i nové slevy na dani
Vláda che kromě revize konsolidačního balíčku zavést i dvě nové slevy na dani. První z nich by měla být daňová sleva na 4. a další dítě a druhou pak sleva spojená s evidencí tržeb. Jak přesně budou tyto slevy vypadat a kdy budou zavedeny, však není zatím jasné.