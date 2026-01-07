Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Zrušené slevy na dani by se měly vrátit, potvrdila Babišova vláda

Zrušené slevy na dani by se měly vrátit, potvrdila Babišova vláda

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Slevy na dani, které zrušila předchozí vláda, tedy školkovné a slevu na studenta, by se měly vrátit. Změn by měla doznat i sleva na manželku/manžela.

Babišův kabinet schválil před několika dny programové prohlášení, ve kterém slíbil, že obnoví zrušené slevy na dani a vrátí do původní podoby slevu na manželku.

Co se dozvíte v článku
  1. Zrušené slevy na dani se mají vrátit
  2. Jak vypadala sleva na studenta
  3. Jak vypadalo školkovné
  4. Sleva na manželku nebyla limitována věkem dítěte
  5. Zavedou se i nové slevy na dani

Zrušené slevy na dani se mají vrátit

Bývalá Fialova vláda zrušila od roku 2024 konsolidačním balíčkem dvě slevy na dani. Zcela skončila sleva na studenta a školkovné. Zároveň došlo k omezení slevy na nepracující manželku/manžela, kdy se tato sleva omezila výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Všechny tyto změny chce ale stávající Babišův kabinet revidovat. 

Jak vypadala sleva na studenta

Vrátit by se tak měla sleva na studenta, která dříve činila 4020 Kč a kterou mohl uplatnit poplatník, který se soustavně připravoval na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole. Nárok na slevu měl student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo.

Jak vypadalo školkovné

Obnovit by se mělo i školkovné, které odpovídalo výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení (maximálně ve výši minimální mzdy). Školkovné zároveň bylo limitováno výší minimální mzdy.

MM 26 balíček

Sleva na manželku nebyla limitována věkem dítěte

Zrušit by se mělo i omezení slevy na manželku/manžela, která činí 24 840 Kč a kterou lze v současnosti uplatnit jen na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Tato podmínka ale má být zrušena. Stejně jako v minulosti tak bude nutné jen splnit podmínku příjmů manželky/manžela, které nesmí být vyšší než 68 000 korun za rok. Za příjem se například považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.

Zavedou se i nové slevy na dani

Vláda che kromě revize konsolidačního balíčku zavést i dvě nové slevy na dani. První z nich by měla být daňová sleva na 4. a další dítě a druhou pak sleva spojená s evidencí tržeb. Jak přesně budou tyto slevy vypadat a kdy budou zavedeny, však není zatím jasné.

Co plánuje Babišova vláda pro podnikatele? Návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně Přečtěte si také:

Co plánuje Babišova vláda pro podnikatele? Návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).