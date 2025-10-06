Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Spočítali jsme, komu se co vyplatí

Zvýší se minimální zálohy i minimální vyměřovací základ
Konsolidační balíček, který nabyl účinnosti na začátku loňského roku, zvyšuje až do roku 2026 minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění každý rok o 5. p. b. až na 40 % průměrné mzdy. Výjimku mají jen začínající OSVČ, kterých se v prvních dvou letech podnikání i nadále týká minimální vyměřovací základ 25 %. Kromě toho se zvýšil i vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění, a to z dřívějších 50 % zisku na 55 %.
Vzhledem k tomu, že tradičně vzrostla i průměrná mzda, se navíc zvýší i základna, ze které se minimální vyměřovací základ počítá. Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní tak bude v roce 2026 činit 5720 Kč. U OSVČ vedlejších se pak zvýší na 1574 Kč. Pro začínající OSVČ pak bude činit 3575 Kč.
Zvýší se i zdravotní pojištění
S novou průměrnou mzdou se zvýší i minimální zálohy na zdravotní pojištění. Konkrétně bude minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2026 činit 3306 Kč.
Jak vzroste paušální daň
Růst minimálních záloh má dopad i do systému paušální daně OSVČ. Paušální daň se od roku 2023 platí ve třech různých pásmech na základě předchozích příjmů a výdajového paušálu, do kterého OSVČ spadá. V prvním pásmu se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč – pro rok 2025 jde o 8716 Kč. V druhém pásmu OSVČ nyní hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč.
V roce 2026 by paušální daň měla činit v prvním pásmu 9984 Kč měsíčně. V druhém a třetím pásmu zůstane stejná jako letos, tedy 16 745 Kč v druhém a 27 139 Kč ve třetím.
Do příjmů 1 milionu korun se vyplatí paušální daň hlavně 40% paušalistům
I příští rok bude platit, že do příjmů 1 milionu korun se paušální daň výrazně vyplatí především OSVČ se 40% paušálem, které nevyužívají žádné slevy či zvýhodnění na dani a mají vysoké příjmy. Výjimkou jsou jen nízkopříjmové OSVČ. U 60% a 80% paušálu pak záleží na výši příjmů a slevách a zvýhodněních, která poplatník uplatňuje.
Výpočty ukazují, že OSVČ se 40% paušálem, které nevyužívají žádné slevy či zvýhodnění na dani a mají příjem těsně pod milion, mohou díky paušálnímu odvodu ušetřit přes 50 tisíc korun ročně.
Kdo vydělá na paušální dani s příjmy nad 1 milion korun
U příjmů v rozmezí 1 až 2 miliony korun vydělají na paušální dani především bezdětné OSVČ s 60% paušálem a s příjmy těsně pod 1,5 milionu korun a OSVČ s 40% paušálem s příjmy těsně pod 2 miliony korun. Paušální daň se naopak nevyplatí především 80% paušalistům s dětmi. Například OSVČ s 80% paušálem a dvěma dětmi by na paušální dani vždy prodělala. Paušální daň se nevyplatí ani 40% paušalistům s dvěma dětmi a příjmy těsně nad 1 milion korun a nad 1,5 milionu korun.
Ve výpočtech byly počítány OSVČ, které podnikají déle než dva roky a týká se jich tak zvýšený minimální vyměřovací základ.
Odvody a paušální daň v roce 2026
OSVČ s 40% paušálem bez dítěte v Kč
OSVČ s 40% paušálem bez dítěte (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
| Daňový základ
|150 000
|300 000
|450 000
|570 000
|Daň z příjmů
|0
|14 160
|36 660
|54 660
|Sociální pojištění
|68 640
|68 640
|72 270
|91 542
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkové odvody
|108 312
|122 472
|148 602
|185 874
|Paušální daň
|119 808
|119 808
|119 808
|119 808
|Rozdíl pro OSVČ
|-11 496
|2664
|28 794
|66 066
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|660 000
|840 000
|960 000
|1 080 000
|1 200 000
|Daň z příjmů
|68 160
|95 160
|113 160
|131 160
|149 160
|Sociální pojištění
|105 996
|134 904
|154 176
|173 448
|192 720
|Zdravotní pojištění
|44 550
|56 700
|64 800
|72 900
|81 000
|Celkem odvody
|218 706
|286 764
|332 136
|377 508
|422 880
|Paušální daň
|200 940
|200 940
|325 668
|325 668
|325 668
|Rozdíl pro OSVČ
|17 766
|85 824
|6468
|51 840
|97 212
OSVČ s 40% paušálem s jedním dítětem v Kč
OSVČ s 40% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
| Daňový základ
|150 000
|300 000
|450 000
|570 000
|Daň z příjmů
|–15 204 (daňový bonus)
|–1044 (daňový bonus)
|21 456
|39 456
|Sociální pojištění
|68 640
|68 640
|72 270
|91 542
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkové odvody
|93 108
|107 268
|133 398
|170 670
|Paušální daň
|119 808
|119 808
|119 808
|119 808
|Rozdíl pro OSVČ
|-26 700
|-12 540
|13 590
|50 862
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
| 1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|660 000
|840 000
|960 000
|1 080 000
|1 200 000
|Daň z příjmů
|52 956
|79 956
|97 956
|115 956
|133 956
|Sociální pojištění
|105 996
|134 904
|154 176
|173 448
|192 720
|Zdravotní pojištění
|44 550
|56 700
|64 800
|72 900
|81 000
|Celkem odvody
|203 502
|271 560
|316 932
|362 304
|407 676
|Paušální daň
|200 940
|200 940
|325 668
|325 668
|325 668
|Rozdíl pro OSVČ
|2562
|70 620
|-8736
|36 636
|82 008
OSVČ s 40% paušálem s dvěma dětmi v Kč
OSVČ s 40% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
| Daňový základ
|150 000
|300 000
| 450 000
|570 000
|Daň z příjmů
|–37 524 (daňový bonus)
|–23 364 (daňový bonus)
|–864 (daňový bonus)
|17 136
|Sociální pojištění
|68 640
|68 640
|72 270
|91 542
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkové odvody
|70 788
|84 948
|111 078
|148 350
|Paušální daň
|119 808
|119 808
|119 808
|119 808
|Rozdíl pro OSVČ
|-49 020
|-34 860
|-8730
|28 542
|Roční příjem
| 1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|660 000
|840 000
|960 000
|1 080 000
|1 200 000
|Daň z příjmů
|30 636
|57 636
|75 636
|93 636
|111 636
|Sociální pojištění
|105 996
|134 904
|154 176
|173 448
|192 720
|Zdravotní pojištění
|44 550
|56 700
|64 800
|72 900
|81 000
|Celkem odvody
|181 182
|249 240
|294 612
|339 984
|385 356
|Paušální daň
|200 940
|200 940
|325 668
|325 668
|325 668
|Rozdíl pro OSVČ
|-19 758
|48 300
|-31 056
|14 316
|59 688
OSVČ s 60% paušálem bez dítěte v Kč
OSVČ s 60% paušálem bez dítěte (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
| Daňový základ
|100 000
|200 000
|300 000
|380 000
|Daň z příjmů
|0
|0
|14 160
|26 160
|Sociální pojištění
|68 640
|68 640
|68 640
|68 640
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkové odvody
|108 312
|108 312
|122 472
|134 472
|Paušální daň
|119 808
|119 808
|119 808
|119 808
|Rozdíl pro OSVČ
|-11 496
|-11 496
|2664
|14 664
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|440 000
|560 000
|640 000
|720 000
|800 000
|Daň z příjmů
|35 160
|53 160
|65 160
|77 160
|89 160
|Sociální pojištění
|70 664
|89 936
|102 784
|115 632
|128 480
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|43 200
|48 600
|54 000
|Celkem odvody
|145 496
|182 768
|211 144
|241 392
|271 640
|Paušální daň
|119 808
|119 808
|200 940
|200 940
|200 940
|Rozdíl pro OSVČ
|25 688
|62 960
|10 204
|40 452
|70 700
OSVČ s 60% paušálem s jedním dítětem v Kč
OSVČ s 60% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
| Daňový základ
|100 000
|200 000
|300 000
|380 000
|Daň z příjmů
|–15 204 (daňový bonus)
|–15 204 (daňový bonus)
|–1044 (daňový bonus)
|10 956
|Sociální pojištění
|68 640
|68 640
|68 640
|68 640
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkové odvody
|93 108
|93 108
|107 268
|119 268
|Paušální daň
|119 808
|119 808
|119 808
|119 808
|Rozdíl pro OSVČ
|-26 700
|-26 700
|-12 540
|-540
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|440 000
|560 000
|640 000
|720 000
|800 000
|Daň z příjmů
|19 956
|37 956
|49 956
|61 956
|73 956
|Sociální pojištění
|70 664
|89 936
|102 784
|115 632
|128 480
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|43 200
|48 600
|54 000
|Celkem odvody
|130 292
|167 564
|195 940
|226 188
|256 436
|Paušální daň
|119 808
|119 808
|200 940
|200 940
|200 940
|Rozdíl pro OSVČ
|10 484
|47 756
|-5000
|25 248
|55 496
OSVČ s 60% paušálem s dvěma dětmi v Kč
OSVČ s 60% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
| Daňový základ
|100 000
|200 000
|300 000
|380 000
|Daň z příjmů
|–37 524 (daňový bonus)
|–37 524 (daňový bonus)
|–23 364 (daňový bonus)
|–11 364 (daňový bonus)
|Sociální pojištění
|68 640
|68 640
|68 640
|68 640
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkové odvody
|70 788
|70 788
|84 948
|89 336
|Paušální daň
|119 808
|119 808
|119 808
|119 808
|Rozdíl pro OSVČ
|-49 020
|-49 020
|-34 860
|-30 472
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|440 000
|560 000
|640 000
|720 000
|800 000
|Daň z příjmů
|–2364
|15 636
|27 636
|39 636
|51 636
|Sociální pojištění
|70 664
|89 936
|102 784
|115 632
|128 480
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|43 200
|48 600
|54 000
|Celkem odvody
|107 972
|145 244
|173 620
|203 868
|234 116
|Paušální daň
|119 808
|119 808
|200 940
|200 940
|200 940
|Rozdíl pro OSVČ
|-11 836
|25 436
|-27 320
|2928
|33 176
OSVČ s 80% paušálem bez dětí v Kč
OSVČ s 80% paušálem bez dítěte (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
| Daňový základ
|50 000
|100 000
|150 000
|190 000
|Daň z příjmů
|0
|0
|0
|0
|Sociální pojištění
|68 640
|68 640
|68 640
|68 640
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkové odvody
|108 312
|108 312
|108 312
|108 312
|Paušální daň
|119 808
|119 808
|119 808
|119 808
|Rozdíl pro OSVČ
|-11 496
|-11 496
|-11 496
|-11 496
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|220 000
|280 000
|320 000
|360 000
|400 000
|Daň z příjmů
|2160
|11 160
|17 160
|23 160
|29 160
|Sociální pojištění
|68 640
|68 640
|66 840
|66 840
|68 640
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkem odvody
|110 472
|119 472
|125 472
|131 472
|137 472
|Paušální daň
|119 808
|119 808
|119 808
|119 808
|119 808
|Rozdíl pro OSVČ
|-9336
|-336
|5664
|11 664
|17 664
OSVČ s 80% paušálem s jedním dítětem v Kč
OSVČ s 80% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
| Daňový základ
|50 000
|100 000
|150 000
|190 000
|Daň z příjmů
|–15 204 (daňový bonus)
|–15 204 (daňový bonus)
|–15 204 (daňový bonus)
|–15 204 (daňový bonus)
|Sociální pojištění
|68 640
|68 640
|68 640
|68 640
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkové odvody
|93 108
|93 108
|93 108
|93 108
|Paušální daň
|119 808
|119 808
|119 808
|119 808
|Rozdíl pro OSVČ
|-26 700
|-26 700
|-26 700
|-26 700
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|220 000
|280 000
|320 000
|360 000
|400 000
|Daň z příjmů
|–13 044
|–4044
|1956
|7956
|13 956
|Sociální pojištění
|68 640
|68 640
|68 640
|68 640
|68 640
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkem odvody
|95 268
|104 268
|110 268
|116 268
|122 268
|Paušální daň
|119 808
|119 808
|119 808
|119 808
|119 808
|Rozdíl pro OSVČ
|-24 540
|-15 540
|-9540
|-3540
|2460
OSVČ s 80% paušálem s dvěma dětmi v Kč
OSVČ s 80% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
|Roční příjem
|250 000
|500 000
|750 000
|950 000
| Daňový základ
|50 000
|100 000
|150 000
|190 000
|Daň z příjmů
|–37 524 (daňový bonus)
|–37 524 (daňový bonus)
|–37 524 (daňový bonus)
|–37 524 (daňový bonus)
|Sociální pojištění
|68 640
|68 640
|68 640
|68 640
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkové odvody
|70 788
|70 788
|70 788
|70 788
|Paušální daň
|119 808
|119 808
|119 808
|119 808
|Rozdíl pro OSVČ
|-49 020
|-49 020
|-49 020
|-49 020
|Roční příjem
|1 100 000
|1 400 000
|1 600 000
|1 800 000
|2 000 000
|Daňový základ
|220 000
|280 000
|320 000
|360 000
|400 000
|Daň z příjmů
|–35 364
|–26 364
|–20 364
|–14 364
|–8364
|Sociální pojištění
|68 640
|68 640
|68 640
|68 640
|68 640
|Zdravotní pojištění
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|39 672
|Celkem odvody
|72 948
|81 948
|87 948
|93 948
|99 948
|Paušální daň
|119 808
|119 808
|119 808
|119 808
|119 808
|Rozdíl pro OSVČ
|-46 860
|-37 860
|-31 860
|-25 860
|-19 860
Výpočty ovlivňují i další slevy a odpočty
V reálu samozřejmě mohou do výpočtu vstoupit i další slevy a odpočty, které poplatník uplatňuje. Záleží pak i na tom, zda může třeba daňové zvýhodnění místo OSVČ využít jeho/její manželka/manžel. Na druhou stranu, zdaleka ne každá rodina OSVČ o daňové zvýhodnění při paušálním odvodu přichází, jelikož zvýhodnění může uplatňovat druhý z rodičů, který je například v pracovním poměru.
