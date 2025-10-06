Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Spočítali jsme, komu se co vyplatí

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Spočítali jsme, komu se co vyplatí

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 6 minut
Ilustrační obrázek
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
V roce 2026 vzrostou jak minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ, tak paušální daň OSVČ v prvním pásmu. Co je pro koho výhodnější?

Závisí samozřejmě na výdajovém paušálu a také na výši příjmů. Paušální daň se například vyplatí i některým OSVČ s 80% paušálem. Vyplývá to z aktualizovaných výpočtů serveru Podnikatel.cz.

Co se dozvíte v článku
  1. Zvýší se minimální zálohy i minimální vyměřovací základ
  2. Zvýší se i zdravotní pojištění
  3. Jak vzroste paušální daň 
  4. Do příjmů 1 milionu korun se vyplatí paušální daň hlavně 40% paušalistům
  5. Kdo vydělá na paušální dani s příjmy nad 1 milion korun
  6. Odvody a paušální daň v roce 2026
  7. Výpočty ovlivňují i další slevy a odpočty

Zvýší se minimální zálohy i minimální vyměřovací základ

Konsolidační balíček, který nabyl účinnosti na začátku loňského roku, zvyšuje až do roku 2026 minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění každý rok o 5. p. b. až na 40 % průměrné mzdy. Výjimku mají jen začínající OSVČ, kterých se v prvních dvou letech podnikání i nadále týká minimální vyměřovací základ 25 %. Kromě toho se zvýšil i vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění, a to z dřívějších 50 % zisku na 55 %. 

Vzhledem k tomu, že tradičně vzrostla i průměrná mzda, se navíc zvýší i základna, ze které se minimální vyměřovací základ počítá. Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní tak bude v roce 2026 činit 5720 Kč. U OSVČ vedlejších se pak zvýší na 1574 Kč. Pro začínající OSVČ pak bude činit 3575 Kč.

Zvýší se i zdravotní pojištění

S novou průměrnou mzdou se zvýší i minimální zálohy na zdravotní pojištění. Konkrétně bude minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2026 činit 3306 Kč.

Jak vzroste paušální daň 

Růst minimálních záloh má dopad i do systému paušální daně OSVČ. Paušální daň se od roku 2023 platí ve třech různých pásmech na základě předchozích příjmů a výdajového paušálu, do kterého OSVČ spadá. V prvním pásmu se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč – pro rok 2025 jde o 8716 Kč. V druhém pásmu OSVČ nyní hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč.

V roce 2026 by paušální daň měla činit v prvním pásmu 9984 Kč měsíčně. V druhém a třetím pásmu zůstane stejná jako letos, tedy 16 745 Kč v druhém a 27 139 Kč ve třetím.

Do příjmů 1 milionu korun se vyplatí paušální daň hlavně 40% paušalistům

I příští rok bude platit, že do příjmů 1 milionu korun se paušální daň výrazně vyplatí především OSVČ se 40% paušálem, které nevyužívají žádné slevy či zvýhodnění na dani a mají vysoké příjmy. Výjimkou jsou jen nízkopříjmové OSVČ. U 60% a 80% paušálu pak záleží na výši příjmů a slevách a zvýhodněních, která poplatník uplatňuje.

Výpočty ukazují, že OSVČ se 40% paušálem, které nevyužívají žádné slevy či zvýhodnění na dani a mají příjem těsně pod milion, mohou díky paušálnímu odvodu ušetřit přes 50 tisíc korun ročně. 

Kdo vydělá na paušální dani s příjmy nad 1 milion korun

U příjmů v rozmezí 1 až 2 miliony korun vydělají na paušální dani především bezdětné OSVČ s 60% paušálem a s příjmy těsně pod 1,5 milionu korun a OSVČ s 40% paušálem s příjmy těsně pod 2 miliony korun. Paušální daň se naopak nevyplatí především 80% paušalistům s dětmi. Například OSVČ s 80% paušálem a dvěma dětmi by na paušální dani vždy prodělala. Paušální daň se nevyplatí ani 40% paušalistům s dvěma dětmi a příjmy těsně nad 1 milion korun a nad 1,5 milionu korun.

Ve výpočtech byly počítány OSVČ, které podnikají déle než dva roky a týká se jich tak zvýšený minimální vyměřovací základ.

Odvody a paušální daň v roce 2026

OSVČ s 40% paušálem bez dítěte v Kč

OSVČ s 40% paušálem bez dítěte (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
 Daňový základ 150 000 300 000 450 000 570 000
Daň z příjmů  0 14 160 36 660 54 660
Sociální pojištění  68 640 68 640 72 270 91 542
Zdravotní pojištění 39 672 39 672 39 672 39 672
Celkové odvody 108 312 122 472 148 602 185 874
Paušální daň 119 808 119 808 119 808 119 808
Rozdíl pro OSVČ -11 496 2664 28 794 66 066
Roční příjem 1 100 000  1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 660 000 840 000 960 000 1 080 000 1 200 000
Daň z příjmů 68 160 95 160 113 160 131 160 149 160
Sociální pojištění  105 996 134 904 154 176 173 448 192 720
Zdravotní pojištění  44 550 56 700 64 800 72 900 81 000
Celkem odvody 218 706 286 764 332 136 377 508 422 880
Paušální daň 200 940 200 940 325 668 325 668 325 668
Rozdíl pro OSVČ 17 766 85 824 6468 51 840 97 212

OSVČ s 40% paušálem s jedním dítětem v Kč

OSVČ s 40% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
 Daňový základ 150 000 300 000 450 000 570 000
Daň z příjmů  –15 204 (daňový bonus) –1044 (daňový bonus) 21 456 39 456
Sociální pojištění  68 640 68 640 72 270 91 542
Zdravotní pojištění  39 672 39 672 39 672 39 672
Celkové odvody 93 108 107 268 133 398 170 670
Paušální daň 119 808 119 808 119 808 119 808
Rozdíl pro OSVČ -26 700 -12 540 13 590 50 862
Roční příjem 1 100 000  1 400 000 1 600 000  1 800 000 2 000 000
Daňový základ 660 000  840 000 960 000 1 080 000 1 200 000
Daň z příjmů 52 956  79 956 97 956 115 956 133 956
Sociální pojištění 105 996 134 904 154 176 173 448 192 720
Zdravotní pojištění 44 550  56 700 64 800 72 900 81 000
Celkem odvody 203 502 271 560 316 932 362 304 407 676
Paušální daň 200 940 200 940 325 668 325 668 325 668
Rozdíl pro OSVČ 2562 70 620 -8736 36 636 82 008

OSVČ s 40% paušálem s dvěma dětmi v Kč

OSVČ s 40% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
 Daňový základ 150 000 300 000  450 000 570 000
Daň z příjmů  –37 524 (daňový bonus) –23 364 (daňový bonus) –864 (daňový bonus) 17 136
Sociální pojištění  68 640 68 640 72 270 91 542
Zdravotní pojištění  39 672 39 672 39 672 39 672
Celkové odvody 70 788 84 948 111 078 148 350
Paušální daň 119 808 119 808 119 808 119 808
Rozdíl pro OSVČ -49 020 -34 860 -8730 28 542
Roční příjem  1 100 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 660 000  840 000 960 000 1 080 000 1 200 000
Daň z příjmů 30 636  57 636 75 636 93 636 111 636
Sociální pojištění 105 996 134 904 154 176 173 448 192 720
Zdravotní pojištění 44 550  56 700 64 800 72 900 81 000
Celkem odvody 181 182 249 240 294 612 339 984 385 356
Paušální daň 200 940 200 940 325 668 325 668 325 668
Rozdíl pro OSVČ -19 758 48 300 -31 056 14 316 59 688

OSVČ s 60% paušálem bez dítěte v Kč

OSVČ s 60% paušálem bez dítěte (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
 Daňový základ 100 000 200 000 300 000 380 000
Daň z příjmů  0 0 14 160 26 160
Sociální pojištění  68 640 68 640 68 640 68 640
Zdravotní pojištění  39 672 39 672 39 672 39 672
Celkové odvody 108 312 108 312 122 472 134 472
Paušální daň 119 808 119 808 119 808 119 808
Rozdíl pro OSVČ -11 496 -11 496 2664 14 664
Roční příjem 1 100 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 440 000 560 000 640 000 720 000 800 000
Daň z příjmů 35 160 53 160 65 160 77 160 89 160
Sociální pojištění 70 664 89 936 102 784 115 632 128 480
Zdravotní pojištění 39 672 39 672 43 200 48 600 54 000
Celkem odvody 145 496 182 768 211 144 241 392 271 640
Paušální daň 119 808 119 808 200 940 200 940 200 940
Rozdíl pro OSVČ 25 688 62 960 10 204 40 452 70 700

OSVČ s 60% paušálem s jedním dítětem v Kč

OSVČ s 60% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
 Daňový základ 100 000 200 000 300 000 380 000
Daň z příjmů –15 204 (daňový bonus) –15 204 (daňový bonus) –1044 (daňový bonus) 10 956
Sociální pojištění 68 640 68 640 68 640 68 640
Zdravotní pojištění  39 672 39 672 39 672 39 672
Celkové odvody 93 108 93 108 107 268 119 268
Paušální daň 119 808 119 808 119 808 119 808
Rozdíl pro OSVČ -26 700 -26 700 -12 540 -540
Roční příjem 1 100 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 440 000 560 000 640 000 720 000 800 000
Daň z příjmů 19 956 37 956 49 956 61 956 73 956
Sociální pojištění 70 664 89 936 102 784 115 632 128 480
Zdravotní pojištění 39 672 39 672 43 200 48 600 54 000
Celkem odvody 130 292 167 564 195 940 226 188 256 436
Paušální daň 119 808 119 808 200 940 200 940  200 940
Rozdíl pro OSVČ 10 484 47 756 -5000 25 248 55 496

OSVČ s 60% paušálem s dvěma dětmi v Kč

OSVČ s 60% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
 Daňový základ 100 000 200 000 300 000 380 000
Daň z příjmů –37 524 (daňový bonus) –37 524 (daňový bonus) –23 364 (daňový bonus) –11 364 (daňový bonus)
Sociální pojištění 68 640 68 640 68 640 68 640
Zdravotní pojištění  39 672 39 672 39 672 39 672
Celkové odvody 70 788 70 788 84 948 89 336
Paušální daň 119 808 119 808 119 808 119 808
Rozdíl pro OSVČ -49 020 -49 020 -34 860 -30 472
Roční příjem 1 100 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 440 000 560 000 640 000 720 000 800 000
Daň z příjmů –2364 15 636 27 636 39 636 51 636
Sociální pojištění 70 664 89 936 102 784 115 632 128 480
Zdravotní pojištění 39 672 39 672 43 200 48 600 54 000
Celkem odvody 107 972 145 244 173 620 203 868 234 116
Paušální daň 119 808 119 808 200 940 200 940 200 940
Rozdíl pro OSVČ -11 836 25 436 -27 320 2928 33 176

OSVČ s 80% paušálem bez dětí v Kč

OSVČ s 80% paušálem bez dítěte (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
 Daňový základ 50 000 100 000 150 000 190 000
Daň z příjmů 0 0 0 0
Sociální pojištění  68 640 68 640 68 640 68 640
Zdravotní pojištění 39 672 39 672 39 672 39 672
Celkové odvody  108 312 108 312 108 312 108 312
Paušální daň 119 808 119 808 119 808 119 808
Rozdíl pro OSVČ -11 496 -11 496 -11 496 -11 496
Roční příjem 1 100 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 220 000 280 000 320 000 360 000 400 000
Daň z příjmů 2160 11 160 17 160 23 160 29 160
Sociální pojištění 68 640 68 640 66 840 66 840 68 640
Zdravotní pojištění 39 672 39 672 39 672 39 672 39 672
Celkem odvody 110 472 119 472 125 472 131 472 137 472
Paušální daň 119 808 119 808 119 808 119 808 119 808
Rozdíl pro OSVČ -9336 -336 5664 11 664 17 664

OSVČ s 80% paušálem s jedním dítětem v Kč

OSVČ s 80% paušálem s jedním dítětem (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
 Daňový základ 50 000 100 000 150 000 190 000
Daň z příjmů –15 204 (daňový bonus) –15 204 (daňový bonus) –15 204 (daňový bonus) –15 204 (daňový bonus)
Sociální pojištění  68 640 68 640 68 640 68 640
Zdravotní pojištění 39 672 39 672 39 672 39 672
Celkové odvody  93 108 93 108 93 108 93 108
Paušální daň 119 808 119 808 119 808 119 808
Rozdíl pro OSVČ -26 700 -26 700 -26 700 -26 700
Roční příjem 1 100 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 220 000 280 000 320 000 360 000 400 000
Daň z příjmů –13 044 –4044 1956 7956 13 956
Sociální pojištění 68 640 68 640 68 640 68 640 68 640
Zdravotní pojištění 39 672 39 672 39 672 39 672 39 672
Celkem odvody 95 268 104 268 110 268 116 268 122 268
Paušální daň 119 808 119 808 119 808 119 808 119 808
Rozdíl pro OSVČ -24 540 -15 540 -9540 -3540 2460

OSVČ s 80% paušálem s dvěma dětmi v Kč

OSVČ s 80% paušálem s dvěma dětmi (v Kč)
Roční příjem 250 000 500 000 750 000 950 000
 Daňový základ 50 000 100 000 150 000 190 000
Daň z příjmů –37 524 (daňový bonus) –37 524 (daňový bonus) –37 524 (daňový bonus) –37 524 (daňový bonus)
Sociální pojištění  68 640 68 640 68 640 68 640
Zdravotní pojištění 39 672 39 672 39 672 39 672
Celkové odvody  70 788 70 788 70 788 70 788
Paušální daň 119 808 119 808 119 808 119 808
Rozdíl pro OSVČ -49 020 -49 020 -49 020 -49 020
Roční příjem 1 100 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 2 000 000
Daňový základ 220 000 280 000 320 000 360 000 400 000
Daň z příjmů –35 364 –26 364 –20 364 –14 364 –8364
Sociální pojištění 68 640 68 640 68 640 68 640 68 640
Zdravotní pojištění 39 672 39 672 39 672 39 672 39 672
Celkem odvody 72 948 81 948 87 948 93 948 99 948
Paušální daň 119 808 119 808 119 808 119 808 119 808
Rozdíl pro OSVČ -46 860 -37 860 -31 860 -25 860 -19 860

Výpočty ovlivňují i další slevy a odpočty

V reálu samozřejmě mohou do výpočtu vstoupit i další slevy a odpočty, které poplatník uplatňuje. Záleží pak i na tom, zda může třeba daňové zvýhodnění místo OSVČ využít jeho/její manželka/manžel. Na druhou stranu, zdaleka ne každá rodina OSVČ o daňové zvýhodnění při paušálním odvodu přichází, jelikož zvýhodnění může uplatňovat druhý z rodičů, který je například v pracovním poměru.

