10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 5 minut
Falešní sobi a Petr Čtvrtníček. Opilý sob ve Ferrari, který neunesl svoji slávu. Lovec, který omylem zastřelil soby Santa Clause.

Je to samozřejmě subjektivní, ale vybrali jsme deset vánočních reklam všech dob, které nás nejvíce pobavily. Nejde o žebříček a pořadí jednotlivých reklam je dáno rokem, kdy se prvně vysílaly. 

M&M’s (1996)

Reklama M&M’s z roku 1996 se podobně jako česká reklama na Kofolu vysílá už desítky let. Tradiční postavičky ve tvaru bonbónů jdou ke stromečku a debatují (hlasy propůjčili Billy West a oscarový herec J.K. Simmons), zda by Santa Claus měl rád žluté a červené M&M’s. U stromečku však Santu Clause potkají. Jak postavičky, tak Santa Claus jsou překvapení, že ten druzí (ti druzí) existují a omdlí. 

Za vznikem reklamní kampaně stála agentura BBDO a animaci vedl David Daniels, spoluzakladatel Bent Image Lab. Zajímavostí je, že herec v kostýmu Santy natolik realisticky spadl, že si přivodil otřes mozku. 

Zdroj: Youtube.com

Kofola (2003)

Kofola, holčička a prasátko jsou česká vánoční klasika, která se vysílá už 22 let. Tatínek (Josef Polášek) jde se svoji dcerkou (Sanda Flemrová) ukrást stromek do lesa, za což ho vytrestá kanec. Reklama má jednoduchý osobitý humor, dobře zapadla do vánoční atmosféry a nelze se tak divit, že ji Kofola (s drobnými upgrady) používá neustále.

Sandra Flemrová nyní pracuje jako zdravotní sestra. Za reklamu tehdy v roce 2003 dostala 24 tisíc korun. Ač to na první pohled nevypadá, reklama se natáčela ještě na podzim a sníh je tak umělý. Prasátko, které v závěru scénky honí oba protagonisty, bylo typický domácí gaučák a bálo se lidí. Závěrečná scénka se tak točila samostatně s utíkající dvojící a samostatně s prasátkem. Reklamu vytvořila  agentura Kaspen s režisérem Martinem Krejčím.

Zdroj: Youtube.com

Vodafone (2006)

Jen málokdo z generace 30+ neviděl vánoční reklamu Vodafonu z roku 2006 s Petrem Čtvrtníčkem a falešnými soby. V ní Petr Čtvrtníček svým osobitým způsobem „vysvětluje“, proč Vodafone nenatočil normální vánoční reklamu s umělým sněhem a falešnými soby. Následně do záběru vběhnou čivavy s nasazenými falešnými parohy.

Není bez zajímavosti, že tato kampaň, za kterou stál Martin Jaroš, byla vymyšlena během jednoho dne a celé její vytvoření zabrala tři týdny. Důvodem spěchu bylo, že Vodafone tehdy na podzim ukončoval spolupráci s reklamní agenturou, ještě neměl najatou novou, ale potřeboval vánoční spot. I kvůli časovému presu tak vznikla vizuálně jednoduchá reklama, která se ale stala virálním hitem.

Zdroj: Youtube.com

T-Mobile (2010)

Martin Jaroš stál i za další legendární českou předvánoční kampaní, a to u konkurenčního T-Mobilu.. Jednalo se o sérii spotů z roku 2010 s Chuckem Norrisem, který byl zasazen do českého prostředí. Asi nejznámějším se stala reklama, ve kterém se Chuck Norris vydal se svým českým hostitelem nasát ven vánoční atmosféru. Když stojí se svařákem u venkovního kluziště, požádá je maminka se synem, jestli by je mohli vyfotit, protože syn dnes poprvé bruslí.

Chuck Norris ale zakroutí hlavou, že není Bruce Lee (fonetická shoda s bruslí), ale Chuck Norris, a zazní slogan, že Chuck Norris nikomu nic nedaruje, T-Mobile vám za pořízení jedné služby daruje…“.

Zdroj: Youtube.com

Pusťte si podcast Teorie Bulharské konstanty na téma vánočních reklam

  • Proč je reklama na Kofolu tak oblíbená?
  • Vytvořila stávající podobu Santy Clause Coca-Cola? 
  • AI reklamy jsou zatím katastrofa.
Zdroj: Youtube.com

Harvey Nichols (2013)

Britský řetězec luxusních obchodních domů Harvey Nichols pobavil v roce 2013 reklamou, ve které lidé dávají svým blízkým místo smysluplných dárků absurdní a levné dárky typu papírových lepiček či zubních párátek, protože raději peníze utratili za věci pro sebe.

Zdroj: Youtube.com

Cake Film (2015)

Netradiční vánoční spot od nizozemské společnosti Cake Film & Photo z roku 2015 stojí na motivu lovu, omylu a černého humoru. Lovec v lese střílí na soby, u kterých posléze zjistí, že byli z vozu Santy Clause. Režii a scénář obstaral Maurice Trouwborst. 

Zdroj: Youtube.com

Marks & Spencer (2017)

Reklama Marks & Spencer z roku 2017 sleduje medvídka Paddingtona (něco jako pro české děti Krteček), kterého během Štědrého dne probudí hlasitý hluk na střeše. Když otevře okno, omylem tím omráčí zloděje, který zrovna leze po střeše. Vzhledem k tomu, že zloděj je oblečený v červeném a má vousy, medvídek si myslí, že jde o Santu a v dobré víře mu začne pomáhat rozdávat dárky zpět lidem, kterým byly ukradeny.

Zdroj: Youtube.com

Lidl (2019)

Lidl v roce 2019 představil reklamu, ve které dá dozorce na Vánoce starému vězni dárek v podobě pilníku, aby mohl utéct. Vězeň skutečně přepiluje mříže a uteče. Následně se však vrátí s nákupem z Lidlu, vleze zpátky do cely a dá si s dozorcem štědrovečerní večeři. 

Zdroj: Youtube.com

Peloton (2019)

Tak špatná, až je vtipná. Vánoční reklama od firmy Peloton z roku 2019, v níž manžel na Vánoce obdaruje svou ženu rotopedem Peloton, nebyla původně zamýšlena jako vtipná, ale jako motivační. Byla však tak špatnou, až se stala meme a hojně parodovanou na sociálních sítí a tím tak firmu proslavila. Bohužel však způsobem, který Pelotonu příliš neprospěl. Akcie Pelotonu krátce po zveřejnění reklamy výrazně klesly, a to přibližně o 9 % během několika dnů.

MM 26 AI v mkt

Zdroj: Youtube.com

Norwegian Postal Service (2024)

Norská pošta vloni přišla s vtipným „dokumentem“, ve kterém mapuje příběh jednoho ze sobů Santy Clause. Ten se nejprve stane hlavním sobem a vzhledem k elánu a zápalu se mu podaří namotivovat a natrénovat ostatní soby, aby se zlepšili a byli schopní dodávat více dárků a rychleji.

Sob se díky tomu stane celebritou, avšak svoji slávu neunese. V reklamě sledujete postupně jeho úpadek, kdy se více než tréninku věnuje alkoholu, oslavám a užívání si. V jednom záběru například opilý řídí Ferrari. Reklama končí tím, kdy ostatní soby říkají, že letos asi nedoručí žádný dárek, načež se objeví slogan, že ať se na severní pólu stane cokoli, Norská pošta vždy balíčky na Vánoce doručí. 

Zdroj: Youtube.com
