A co rekvalifikace? I když jste úspěšný podnikatel, na vzdělávání není nikdy pozdě

Jak se tedy vzdělávat?

Vzhledem k povinné školní docházce prošel každý z nás tzv. počátečním vzděláváním, tj. vzděláváním, které probíhalo před jeho prvním zaměstnáním. Chodili jsme do školy. Jakmile však na plno vstoupíme do pracovního procesu, ať už jako zaměstnanci či OSVČ, nastává období dalšího vzdělávání – toho celoživotního. Vzdělávat se můžeme různými způsoby. Formálně tzn. ve školách s cílem získat kvalifikaci. I ve vyšším věku můžeme absolvovat střední školu, vyšší odbornou školu nebo univerzitu. Pracujícím jsou nabízeny distanční formy studia, tak, aby se dalo zvládnout i při zaměstnání.

Další možností je vzdělávání neformální v rámci kurzů či seminářů organizovaných například vzdělávacími agenturami, zaměstnavateli, odbornými asociacemi ale i školami. Možná vás někdy zaměstnavatel poslal na školení nebo odbornou konferenci. I pro něj je důležité, aby jeho zaměstnanci měli aktuální přehled o tom, co se v jejich profesi děje, mění, zlepšuje. V zájmu každého zaměstnavatele je mít schopné zaměstnance, kteří neztrácejí své schopnosti, ale naopak získávají nové. Posledním způsobem, jak se vzdělávat, je pak neformální vzdělávání. Spočívá ve volném vstřebávání informací kolem nás, které přinášejí naše každodenní interakce s okolním světem, sociální sítě, literatura apod.

Kvalifikace versus rekvalifikace

Pokud potřebujeme zvýšit naši uplatnitelnost na trhu práce nebo získat kompetence pro výkon určité výdělečné činnosti, nezbývá nám nic jiného než se zaměřit na vzdělávání, kterým nabydeme potřebnou kvalifikaci.





Co je to kvalifikace? Oprávnění a schopnost vykonávat určitou práci. Lépe placená zaměstnání v naprosté většině vyžadují určitou kvalifikaci a některé činnosti nelze bez stanoveného vzdělání vykonávat vůbec. V mnohých případech jsou kvalifikační požadavky vymezeny právními předpisy. Jedná se například o oblast zdravotnictví, školství, IT, bezpečnosti práce, správní úřady, bankovní a finanční sektor, sociální oblast a další.

Pokud nám život ukáže, že nám naše stávající kvalifikace nedostačuje nebo nemůžeme dlouhodobě najít vhodné uplatnění na trhu práce, tak je na čase přemýšlet o rekvalifikaci. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. rozumí rekvalifikací získání nové kvalifikace, ale i zvýšení, rozšíření nebo prohloubení kvalifikace dosavadní, včetně jejího udržování nebo obnovování.

Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. V souvislosti s touto potřebou můžeme využít nabídku vzdělávacích agentur, institutů, škol. Nic ale většinou není zadarmo, a tak vyvstává otázka, zda si rekvalifikaci můžeme finančně dovolit. V tom případě můžeme zkusit využít nabídku Úřadu práce.





Je možné využít Úřad práce

V současné době Úřad práce nabízí široké veřejnosti možnost dotace na kurzy nejrůznějšího zaměření až do výše 50 000 Kč, což je finanční limit na 3 roky. U některých kurzů (například kurzů digitálního vzdělávání) je vyžadována ale vaše spoluúčast, minimálně 18 % z ceny kurzu. Dotaci může získat kdokoli starší 18 let bez ohledu na své dosavadní vzdělání či místo bydliště nebo praxi. Důvody ke vzdělávání rovněž nejsou nikterak omezeny.

Někdo potřebuje konečně získat zaměstnání, jiný hledá lepší nebo lépe placenou práci, další se chce kariérně posunout nebo začít podnikat. Finanční podporu může získat nezaměstnaný ale i zaměstnaný občan, ale také osoba samostatně výdělečně činná či student.

Prvním krokem je registrace na Úřadu práce do databáze zájemců o zaměstnání. Pozor neplést si s registrací nezaměstnaných, tzv. evidencí uchazečů. Dalším krokem je výběr toho správného kurzu. Nabídka je velmi široká. Zvláštní důraz je kladen na digitální dovednosti. Účast na dotovaném kurzu je samozřejmě sledována a musí být naplněno předepsané procento docházky. Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte potvrzení o získané kvalifikaci, většinou formou certifikátu nebo osvědčení. Vaše cesta k novým pracovním příležitostem je pak zcela otevřená.

Pozor, nabídka Úřadu práce je časově omezená a deadline se blíží

V současné době běží financování rekvalifikací z Národního plánu obnovy. V návaznosti na něj je nutné podat přihlášku nejpozději do 30. srpna 2025 a zvolený kurz musí být ukončen nejpozději do 31. října 2025. Přihlášku na kurzy digitálního vzdělávání mají termín o něco delší. Zde je nutné podat přihlášku nejpozději do 31. října 2025. Kurz digitálního vzdělávání musí být pak ukončen nejpozději do konce letošního roku, tj. do 31. prosince 2025.

Kde hledat konkrétní nabídku? Za tímto účelem byl vytvořen ze strany MPSV speciální e-shop pod názvem „Databáze rekvalifikací a kurzů dalšího vzdělávání“. Do něho se lze přihlásit přes datovou schránku nebo prostřednictvím identity občana. Další podrobné informace naleznete na webové stránce MPSV.

A co když jsem nezaměstnaný/á?

Výše popsanou možnost samozřejmě můžete také využít, ale vzhledem k vašemu statusu nezaměstnanosti se vám nabízejí i další formy pomoci. Začnete zaregistrováním do jiné evidence Úřadu práce a sice do evidence uchazečů o zaměstnání. Následně prodiskutujete s odpovědným pracovníkem Úřadu práce váš zájem o rekvalifikaci. Pokud úřad vyhodnotí, že bez změny kvalifikace byste byl obtížně zaměstnatelný na trhu práce nebo že nová kvalifikace může významně přispět k vašemu lepšímu pracovnímu uplatnění, pak vám může nabídnout formu rekvalifikace, která je ze strany Úřadu práce plně hrazená a navíc, pokud splníte příslušné podmínky, může vám být vyplácena měsíčně po celou dobu průběhu kurzu sociální dávka podpora při rekvalifikaci.

Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce pro nezaměstnané se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností uchazeče o zaměstnání, který má být rekvalifikován formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. Rekvalifikace se pak uskutečňuje na základě dohody mezi Úřadem práce a uchazečem o zaměstnání, která musí být uzavřena písemně a splňovat náležitosti stanovené zákonem o zaměstnanosti.

Výše podpory při rekvalifikaci je na rozdíl od podpory v nezaměstnanosti konstantní, tj. se v čase nesnižuje. U původně zaměstnaných uchazečů se její výše odvozuje z průměrného měsíčního čistého výdělku za poslední 3 měsíce před ukončením zaměstnání. U uchazečů, kteří vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, se stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

Konkrétně tedy výše nyní odpovídá 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Její možné maximum je však omezeno. Odpovídá 0,65násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Zahájíte-li tedy rekvalifikaci v letošním roce, bude možné maximum podpory činit 29 320 Kč. Pro rok 2026 se nicméně podmínky změní.

Zaměstnavatelé, pozor

Rekvalifikace může být prováděna i přímo u zaměstnavatele v zájmu dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců. Kdy? Například, když firma mění nebo rozšiřuje svůj podnikatelský program a je potřeba, aby zaměstnanci byli schopni se na něj adaptovat. Taková rekvalifikace se pak provádí na základě dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

O rekvalifikaci zaměstnanců spočívající v získání, zvýšení nebo rozšíření kvalifikace může dále také Úřad práce v souladu se zákonem o zaměstnanosti uzavřít se zaměstnavatelem dohodu. V tom případě mohou být zaměstnavateli nebo rekvalifikačnímu zařízení, které pro zaměstnavatele rekvalifikaci zaměstnanců zajišťuje, Úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady rekvalifikace zaměstnanců a náklady s ní spojené. Jestliže pro zaměstnavatele zabezpečuje rekvalifikaci zaměstnanců rekvalifikační zařízení, uzavírá se dohoda mezi zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením, popřípadě mezi Úřadem práce, zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením.