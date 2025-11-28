AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Je to bezpohlavní, tvrdí diskutující

Umělá inteligence ovládá spoustu oborů a marketing zdaleka není výjimkou. Podobně jako jinde je ve většině případů však jen pomocníkem.
Pojďme být o Vánocích spolu
Reklama má název Pojďme být o Vánocích spolu a trvá přes minutu a půl. Jejím hlavním poselstvím je, aby byli lidé spolu a na nic nečekali, protože z „později se může stát nikdy“.
Na LinkedIn k reklamě společnost uvádí, že za videem stojí Veronika Vondrková ve spolupráci s umělou inteligencí.
7 nástrojů. 3 000 assetů. 1 500 promptů. 80 hodin práce. Vizualizace, dabing, hudba – vše s asistencí umělé inteligence, vedeno člověkem, dodávají. Tomáš Čupr, CEO Rohlík Group k tomu v příspěvku doplnil, že je na společnost hrdý a kromě poděkování Google ElevenLabs Midjourney za posouvání hranic technologií upřesnil, že video stálo pouhých 400 eur (necelých 10 tisíc korun), což je podle něj pozoruhodný výkon ve srovnání s 300 000 eury (přes 7 milionů korun) v loňském roce.
„Rohlík není Coca-Cola“
Video vyvolalo na sociálních sítích spoustu reakcí, a to nejen od marketingových odborníků. Podle Hany z LinkedInu vypadá reklama stejně jako spousta videí na sítích, která mají cizincům přiblížit české Vánoce.
Až na to, že vůbec. Kdyby to aspoň nebyl klasický britský domek a jídlo, které se u nás neservíruje ne jen na Vánoce, ale nikdy. Určitě by šlo udělat i lepší AI video, kdyby se někdo víc snažil, popisuje. Na to, že se nejedná o tradiční české Vánoce, upozorňuje více lidí.
Super ukázka skillu, to bez debat! Ale ten spot mně osobně přijde takový bezpohlavní, prázdný, byť patetický, strašně generický. Chybí tomu kreativa, šmrnc a režie, hodnotí v komentáři další uživatelka.
Na sociální síti X jeden uživatel píše, že si autorka videa vyhrála s pár AI nástroji.
Postavit tenhle naprosto plochý spot, kterému chybí pořádný branding, úderné copy, který je plné AI chyb jako hlavní část vánoční kampaně? Sorry, ale Rohlík fakt NENÍ Coca-cola, dodává.
Uznávaní dělníci reklamy budou letos žrát sníh a v telce koukat na AI hrůzinec bez duše a špetky lidskosti. Smutno je mi z toho trošku. Když Rohlik podporuje lokální farmáře, proč zároveň nepodporuje reklamní řemeslo jako takové? reaguje na něj jiná uživatelka.
Propagace zdarma?
Ostuda, ale hlavní je, že to bylo skoro zadarmo, to se počítá! Pokud bylo cílem šetřit na produkci (netuším, jestli šetří i na médiích), tak měli otočit Bartošku, nebo ten loňský spot. Není nutné mít každý rok novou vánoční kampaň, přidává další uživatel.
Podle dalšího z reagujících by bylo cool, kdyby video šlo ruku v ruce s tím, že by společnost ušetřených sedm milionů dali na Vánoce dětských domovů nebo něco podobného, a to dohromady a ne až jako takzvaná damage control.
Geniální marketing! Uděláte video pomocí AI za 400€ → vsichni to komentují, jak je to AI bez emocí → propagace zdarma, doplňuje k tomu Tomáš na LinkedIn a podobných názorů je také více. Například tento na sociální síti X:
Rohlík ušetřil miliony tím, že reklamní spot nechal udělat AI. Výsledek je fail, ale protože se o tom teď všichni baví (a mít nudný spot není zrovna reputační riziko), je to vlastně win.— Marek Numerato 🔢 (@mnumerato) November 27, 2025
Možná se jim ten AI spot fakt vyplatil :)
Daniela Marušková, Chief Marketing Officer v digitální marketingové agentuře ui42 se na Linkedinu těch, kteří spot kritizují ptá, jestli tím Rohlík nedosáhl, čeho chtěl s tím, že mají úplně první AI spot a kontroverzní téma díky kterému se o nich mluví. Ostatně Jiří Machala, Group CFO z Rohlík Group, na LinkedInu v příspěvku potvrdil, že jde o reklamu s nejlepším organickým dosahem na LinkedInu.
Autorka reklamy Veronika Vondrková v komentáři poděkovala Tomáši Čuprovi za důvěru a prostor pro experimentování a podotkla, že pronikání do nových oblastí není nikdy dokonalé.
Tento rok byl o objevování a dokazování toho, co je možné s novými nástroji, ne o nahrazování klasického filmového a fotografického řemesla, kterého jsme si vždy cenili – obojí může existovat vedle sebe a navzájem se posouvat vpřed. Udělejme z příštího roku rok, ve kterém to všechno zdokonalíme a posuneme to ještě dál, shrnula.
Hlavním cílem nemůže být ušetřit
Vít Janda, CEO & Jednatel společnosti ShortPro, popisuje, že určitě očekáváme větší počet reklam generovaných skrze AI. Firmám to totiž šetří obrovské produkční náklady (herci, technika, natáčecí štáb, licence, …), což je samozřejmě pro všechny ekonomicky velmi líbivá představa. Díky umělé inteligenci mohou podle něj také firmy generovat ve větším množství různé varianty reklam přizpůsobené různým cílovým skupinám.
„Byť se kvalita videí generovaných AI extrémním způsobem posunula oproti loňsku, stále drtivá většina diváků pozná, že se jedná o vygenerované video/reklamu, což v mnohých nevzbuzuje pocit takové autentičnosti,“ podotýká s tím, že firmy si také budou muset dávat pozor na různé legislativní rámce ohledně užívání umělé inteligence, které jsou však stále v procesu a vyvíjejí se s ohledem na nové možnosti, které umělá inteligence nabízí.
„Věříme, že bude stále důležitý nápad, strategie a originální myšlenky, které vycházejí od lidí. AI pak výrazně pomůže jako nástroj při samotné tvorbě, kdy některé věci už nebude potřeba složitě natáčet, ale jednoduše se vygenerují,“ doplňuje.
Podle Jakuba Křenka, Creative Strategist z agentury ADison, reklamy, ale i další komunikační a marketingový obsah, rozhodně do budoucna budou vznikat s využitím umělé inteligence a to čím dál častěji. Uvádí, že se AI nástroje vyvíjejí raketovým tempem a dává naprostý smysl je využívat. Ale je podle něj třeba dávat si velký pozor, aby jediným cílem substituce lidské práce za AI generovaný obsah nebyla maximální finanční úspora.
Pak totiž přicházíme o přínos strategické a kreativní práce, ale taky řemesla. A ten je stále ještě obrovský, zdůrazňuje závěrem.