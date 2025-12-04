AI vyhledávání: Hrozí dezinformační vlna, pokud zaniknou důvěryhodné zdroje?

Je vykrádání obsahu ze strany AI legitimní, nebo by měl Google a OpenAI za použití dat platit? Tomáš Čupr, odborník na SEO/GEO a jednatel agentury SEOConsult.cz, v druhé části rozhovoru pro Podnikatel.cz poukazuje na paradox. „Není to tak, že byznys model jde přehodit ze dne na den,“ varuje.
Co se dozvíte v článku
Vydavatelé se sice musí zaměřit na diverzifikaci příjmů (podcasty, newslettery, komunity), ale zároveň je nutné, aby asociace vyjednaly finanční kompenzace s AI giganty, stejně jako e-shopy bojovaly proti nekalým praktikám platforem jako Temu. Pokud k narovnání podmínek nedojde, budou zanikat důvěryhodné weby a ve vyhledávání bude vznikat čím dál více dezinformací, na což AI kvůli ztrátě ověřených zdrojů nebude umět reagovat.
Čtěte 1. díl rozhovoru: Zero Click: Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO
AI vykrádá vydavatelům obsah, co s tím?
AI výrazně výrazně zasahuje do činnosti vydavatelů, kterým doslova vykrádá na internetu obsah. Co s tím?
To je otázka za milion. Přiznám se, taky už jsem o tom hodněkrát přemýšlel. Vlastně celý ChatGPT i Gemini je postaveno na tom, že vykrádá obsah stávajících webů, nic za to nezaplatilo, a teď se to snaží monetizovat.
Přeskočil bych technické parametry a rovnou říkám, že se budou muset vydavatelé a tvůrci obsahových webů zaměřit na diverzifikaci příjmů. To znamená pustit se do věcí, které by měly nahradit zdroj výpadku tržeb. Můžou to být, a teď je samozřejmě otázka, v každém oboru to nejde, krátká videa nebo delší videa.
Určitě za mě, co je trend, a to už se pak odrazí do toho byznys modelu, jsou to podcasty, protože tam ta poptávka stále je. A pořád si myslím, že to ještě není na vrcholu. Dále to bude práce s e-mailingem, tedy newslettery, a určitě to bude práce s komunitou včetně toho se pokoušet komunitu dostat i do platforem na další monetizaci, typicky HeroHero.
Říkáte tedy, že vydavatelé by se už neměli spoléhat pouze na klasickou display reklamu, ale měli by své příjmy diverzifikovat, aby získávali příjmy právě třeba z těch podcastů nebo videí?
Ano, rozdělil bych to na dvě věci: jednak distribuce obsahu, což jsou ty konkrétní technické platformy, tedy newslettery, sociální sítě, podcasty, a pak právě následná monetizace obsahu a tvorba pevnější komunity, která je se značkou svázaná.
Co se týká v AI vyhledávání, tak tam ten traffic opravdu padá. Takže za mě je to o zamyšlení a uzpůsobení stávajícího modelu. A uvidíme, jak se bude dál vyvíjet monetizace. Nad tím bych se opravdu zamyslel.
Měli by vydavatelé žádat finanční narovnání kvůli vykrádání obsahu?
Na druhou stranu, tímto způsobem diverzifikovat příjmy určitě nejde ze dne na den, zatímco AI se rozvíjí velmi rychle a dynamicky. Není spíše více na místě, aby se vydavatelé dohodli na nějakém finančním narovnání s provozovateli AI?
S tím určitě souhlasím. Pokud vím, ono už se to řešilo s Googlem i s Facebookem, kdy velká majorita přístupů na obsahové weby byla právě z Googlu nebo Facebooku. Facebook reagoval tím, že začal omezovat dosahy takového obsahu.
Určitě však s vámi souhlasím, že teď je ta situace daleko vážnější, protože nejde byznys model vydavatele jen tak přehodit ze dne na den, ne úplně ani z měsíce na měsíc nebo z roku na rok.
Ostatně zde vidím velkou paralelu, co my jsme řešili v rámci e-commerce na českém trhu dva, tři roky zpět, kdy do Česka přišly e-shopy Temu, Shein a totálně zaplavily reklamní prostor a víceméně narušily i podmínky pro současné e-shopy v Česku.
V tomto ohledu už dlouhodobě vzniká velká skupina, která se samozřejmě snaží tlačit na Evropskou unii, aby podmínky narovnala. Nikdo nechce žádné výhody, jen narovnat podmínky hry. A je to obrovský problém, protože Evropská unie prostě není tak flexibilní.
A to se týká i vydavatelů. Provozovatelé AI, jako je např. ChatGPT, mají za sebou velké investice a je tam tlak, aby byli stále více používanější a tedy i vydělávali.
Neumím si dost dobře představit, že budou chtít sdílet zisk nebo ty tržby jakoby takové. Ale samozřejmě je pravda, že obsah je vykrádán. Oni samozřejmě mají nějaké argumenty, že data jsou veřejná, že to nemusí být přesné výtažky, nebo že se generuje nový text. Takže vím, že obranou těch některých webů je to, že zakazují AI botům weby navštěvovat. A jak zjednat rychle nápravu? To se obávám, že je záležitost zase roky.
A zde právě vyvstává problematika toho, že technologie a AI samotná se vyvíjejí rychleji, než samotní provozovatelů webů dokážou reagovat. Tím ale mnoho z nich může zaniknout, protože nebudou schopni tak rychle diverzifikovat příjmy, jak navrhujete, a display reklama je prostě už neuživí. Nebude pak prostor pro růst dezinformací a neověřených informací?
Je to přesně tak, jak říkáte. Inflace obsahu je dnes strašně velká. Vznikají ho tuny a až 90 % z toho je obsah neužitečný a klidně i 10 nebo i 20 procent mohou tvořit dezinformace.
A na to se snaží reagovat samotné vyhledávače a aplikace, které chtějí, aby obsah nebo článek byl opravdu kvalitní a aby bylo vidět, kdo konkrétně za tím obsahem stojí.
Proto je důležité, aby se u článku objevila profilová fotka autora, datum, kdy byl publikován a aktualizován. I AI vyhledávačům je v bytostném zájmu, aby dodávaly svým koncovým zákazníkům obsah, který je pravdivý, který je relevantní a který je užitečný.
Takže je důležité, aby i AI dokázala na to technicky reagovat. A kvůli tomu jsou ohroženy obsahové weby a je určitě vlastním zájmem AI vyhledávačů, aby ten obsah získávali kvalitní, protože jinak půjdou jejich uživatelé jinam. Ani Google, ani ChatGPT nemohou dodávat nesmyslné či nepravdivé výsledky vyhledávání.
Jaká bude budoucnost SEO? Zanikne jako zkratka?
A co se týká vaší profese, vy jste odborník na SEO, nebo tedy nyní spíše odborníkem na GEO, tedy optimalizace webů pro AI?
Jako agentura určitě posilujeme na celé GEO a řešíme obě disciplíny. Už jsme na to naskočili před půl rokem. SEO je však stále o nějaké dohledatelnosti.
A zanikne zkratka SEO?
To bych neřekl. Spíš může evolučně dostat na GEO. Když jste dříve něco hledali, většinou jste sáhli po Zlatých stránkách, pak to byly vyhledávače a nově to budou AI aplikace.