Black Friday pod lupou: Zjistěte, jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon

Letos připadá Black Friday na pátek 28. listopadu, ale už dnes můžeme toto spojení slyšet od řady internetových i kamenných obchodů.
Historie sahá přes sto let zpátky
Nedá se přesně určit, kdy začal Black Friday v podobné podobě, jak jej známe dnes. Uvádí se, že koncem 19. století mnoho obchodů sponzorovalo průvody na Den díkůvzdání a na konci těchto průvodů tak otevíraly brány svých obchodů. Po Díkůvzdání také obchodníci začínali se svátečními výprodeji.
Dříve se Den díkůvzdání slavil poslední čtvrtek v listopadu. Když však v roce 1939 přišel listopad s pěti čtvrtky, požádali vedoucí představitelé podniků tehdejšího prezidenta Franklina Roosevelta, aby svátek posunul o týden zpátky. Chtěli totiž, aby vánoční nákupní sezóna mohla začít dříve. Roosevelt souhlasil a tímto krokem došlo k tomu, že maloobchodníci mohli vždy zahájit výprodeje před prosincem.
V prvním roce však tato změna přinesla zmatky. Den díkůvzdání se měl slavit 30. listopadu a Franklin Roosevelt oznámení o posunu oznámil až na konci října. Většina Američanů si však už naplánovala oslavování na původní datum a mnozí se tak vzbouřili a pokračovali ve oslavách Díkůvzdání v jeho „skutečný“ den. Pro ně falešný svátek poté posměšně označovali jako „Franksgiving“. Někdo si také vzal volno na oba dny a byl s tím spojený chaos.
Proč zrovna Černý pátek?
Vysvětlení, proč se Černý pátek jmenuje zrovna Černý pátek, je hned několik. Za tím nejpravděpodobnějším je potřeba jít až na začátek 60. let 20. století. Tehdy tento termín začali používat policisté ve Filadelfii, a to k popisu chaosu, který vznikl, když do města přijelo velké množství turistů z předměstí, aby zahájili své vánoční nákupy a v některých letech se zúčastnili sobotního každoročního fotbalového zápasu armády a námořnictva. Kvůli těmto davům museli policisté pracovat v delších směnách a vypořádávat se tak s dopravními zácpami, nehodami, krádežemi v obchodech a dalšími problémy.
Termín Black Friday se tedy ve Filadelfii uchytil, i když se jej někteří obchodníci snažili nazvat jinak, například „Velký pátek“. Koncem 80. let se ve Spojených státech amerických sousloví „Černý pátek“ rozšířilo jako symbol pozitivního nárůstu maloobchodních tržeb se v celé zemi. Obchodníci tehdy zdůrazňovali přechod z červených k černým číslům a označovali tento den jako ten, kdy obchody dosahovaly největšího zisku za celý rok.
Stinná stránka slevového šílenství
Především ve Spojených státech amerických je Černý pátek spojen také s násilím a tragickými incidenty. Například v roce 2008 byl v New Yorku v prodejně Walmartu zabit během tlačenice jeden z brigádníků a ve stejném roce v Ohiu vypukla rvačka o zlevněnou televizi. Tehdy devatenáctiletá žena měla skočit na záda jinému nakupujícímu a mlatit jej do ramen. Rvačku ukončil policista a člen ochranky.
V roce 2010 bylo několik ušlapáno několik nakupujících v Buffalu, a to když se snažili dostat do prodejny Target. Také je v tomto dni zvýšený počet dopravních nehod, a to především na parkovištích u prodejen.
Zajímavosti ze světa
Díky technologickému vývoji došlo k rozšíření této akce po celém světě. Jak už to však bývá, každý stát k tomuto nákupnímu svátku přistupuje jinak. Liší se také pojmenování této akce. Zatímco v Mexiku jde o výraz „El Buen Fin“, což v překladu znamená „Dobrý víkend“, v Egyptě nebo Libyi je Černý pátek označován jako Bílý pátek. Souvisí to s náboženskými, tradičními a kulturními koncepty. V Pákistánu jde také z náboženských důvodů o Blessed Friday (Požehnaný pátek). Některé asijské státy jako je Saúdská Arábie nebo Spojené arabské emiráty slaví Žlutý pátek, který odstartovala kampaň internetového prodejce noon.com. Slaví se každoročně v podobném termínu jako Black Friday.
Přesun do on-line prostoru
Nejprve byl tedy Černý pátek jen jedním dnem, po který trvaly speciální akce. Někdy docházelo k prodloužení otevírací doby. Poté se některé obchody začaly otevírat i na samotný Den díkůvzdání. S nástupem internetových obchodů docházelo k tomu, že online výprodeje začínaly buď ve stejnou dobu, nebo o něco dříve než v kamenných prodejnách. Z jednoho dne se tak stalo dní několik, není výjimkou, že v na některých e-shopech například probíhá Black Friday celý měsíc, nejčastěji tedy listopad.
Ne vždy je nakupování nejvýhodnější
Některé avizované slevy nemusí být reálnými slevami a zboží se dá koupit v jiném obchodě za stejnou cenu (nebo levněji) i bez Black Friday. Jak jsme už dříve psali, další fintou, jak snížit náklady, aby bylo možné nabídnout zákazníkům slevy, je nabízení takzvaných Black Friday edicí. Zboží je inzerováno jako standardní, ale ve skutečnosti se jedná o balení, v němž chybí příslušenství, které je jinak s produktem dodáváno běžně. Mohou tak chybět propojovací kabely, sluchátka nebo baterie.
Větší transparentnost a přehlednost nejen do slev přinesly v roce 2023 změny zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Těmi vláda implementovala evropskou směrnici “Omnibus”. Jedna z významných změn se týkala právě uvádění slev, kdy obchodníci musejí veškerá oznámení o slevě uvádět z nejnižší ceny, za kterou zboží prodávali v rozmezí 30 dnů před poskytnutím slevy. Jak jsme psali, pokud by tedy obchodník cenu postupně zvyšoval, může ji uvádět z ceny v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy. Ke zvyšování slevy musí však docházet kontinuálně bez přerušení, a to po vymezenou dobu.
Kromě toho, že lidé mají s výprodejovými akcemi spojené nejrůznější finty a podvody, začínají být také obezřetní a imunní. Jak v našem rozhovoru řekl Daniel Kvíčala, Marketing Communication Manager z online marketingové a komunikační agentury Dva mluvčí a vyučující na Slezské univerzitě v Opavě, už samozřejmě nestačí označit slevu pouze pojmem Black Friday. Dříve fungovalo to, že si pod tímto pojmem mohl člověk představit jakoukoli slevu, takže byl zvědavý a chtěl se na ni podívat. Ale dnes je to tolik nadužívaný pojem.
Reklamních sdělení v tomto duchu je enormní množství. Pouhý banner s nápisem Black Friday už nestačí. Je nutné ukázat produkt, komunikovat konkurenční výhody a k tomu i tu slevu, dodal.
Právě proto obchodníci využívají dalších svátků, jako je například Cyber Monday, kterému se budeme věnovat příště. Ve Francii mají v posledních letech alternativu Černého pátku nazvanou Francouzské dny, aby prodejci podpořili nákupy na začátku jarní sezóny. Podobně fungují například slevové akce nazvané Alza dny a podobně.