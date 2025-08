Canva stále více šlape do AI. Letošní aktualizací přidává nové funkce

Canva představila novinky letos v dubnu na akci nazvané Canva Create 2025. Tou hlavní je Visual Suite 2.0, komplexní pracovní prostředí integrující nástroje pro design, produktivitu a spolupráci. Aktualizace přináší i další nové nástroje a funkce, které se všem uživatelům zpřístupní v následujících měsících, potvrdil v rozhovoru pro Podnikatel.cz David Svoboda, certifikovaný expert Canva.

Populární nástroj Canva nedávno představil novinky. Můžete nám je vyjmenovat a krátce popsat?

Canva přišla s desítkami novinek. Zmíním ty nejdůležitější:

Canva Sheets (Listy): Nový tabulkový nástroj v rámci platformy. Umožňuje efektivní školování obsahu, práci s daty, jejich vizualizaci a propojení s dalšími datovými zdroji. S pomocí AI lze snadno vytvářet přehledné datové prezentace a upravovat texty nebo hromadně upravovat fotky.





Visual Suite 2.0: Umožňuje mít v jednom souboru více typů návrhů – příspěvky pro různé sociální sítě, prezentace, tabule, videa, webové stránky a další. Výrazně zlepšuje organizaci práce v Canvě.

Canva AI: Centralizuje všechny AI funkce na jednom místě, včetně generování textů, úpravy fotografií a nově i generování kódu pro interaktivní aplikace použitelné v jakémkoli návrhu.

Photo Editor: Samostatný editor fotografií mezi hlavními nástroji. Umožňuje upravovat fotografie přímo na hlavní stránce bez nutnosti je nejprve vkládat do návrhu.





Kterou z těchto novinek považujete za tu nejdůležitější z pohledu běžného uživatele?

Běžný uživatel ocení především to, že se Canva stává komplexnějším nástrojem, ve kterém lze realizovat více kreativních nápadů než dříve, a to stále velmi jednoduše. Zvláště přínosný je Canva AI, který zpřístupňuje umělou inteligenci uživatelsky přívětivým způsobem.

A jaká novinka se líbila konkrétně Vám a proč?

Jako technologického nadšence mě také fascinuje integrace tabulkového procesoru do kreativní aplikace, což otevírá nové možnosti pro plánování a přípravu obsahu.

Canva ještě více šlape do AI, což je viditelné i z nové nabídky hned na úvodní stránce. Proč tyto funkce používat a v jakých případech byste je naopak nedoporučoval?

AI v Canvě vnímám jako všestranného pomocníka. Pomáhá překonat kreativní blok při hledání struktury nebo alternativních textů a zefektivňuje rutinní úkoly jako vytváření shrnutí či překladů. Generování fotografií se díky technologiím od Leonardo.AI stále zlepšuje – zvláště když můžete vygenerované obrázky dále upravovat pomocí promptů.

Nemyslím si, že bych některou AI funkci vyloženě nedoporučoval. Obecně ale radím nespoléhat se, že AI za nás udělá vše. Je lepší ji vnímat jako pomocníka, který je vždy připraven poradit a asistovat.

Co zřejmě všem vyrazilo dech, je novinka v podobě AI kódování prakticky čehokoli, co si uživatele nadefinuje, ať už se jedná o webovou stránku nebo třeba aplikaci. Osobně jsem si tuto novou funkci vyzkoušel, ale výsledky mě příliš nenadchly. Očekáváte, že konkrétně tento nástroj bude něco, co může přilákat i jiné uživatele, než ty se zájmem o grafiku? A jakou vidíte budoucnost tohoto nástroje?

Nemohu tento nástroj plně hodnotit, dokud nebude oficiálně dostupný. Mé první zkušenosti s neoficiální verzí byly spíše průzkumné a sám mám hodně otázek. Přesto vidím velký potenciál. Věřím v hlavní přednost Canvy – schopnost zjednodušit složité věci tak, aby je mohlo používat co nejvíce lidí. Jsem přesvědčen, že tato funkce se bude postupně zdokonalovat.

Je právě AI to, co bude Canva v budoucnu ještě více zdůrazňovat? Protože jsem si všiml, že už má i svou vlastní záložku…

Velmi pravděpodobně ano. AI je bezesporu aktuálním trendem dnešní doby.

Co ale konkrétně může zajímat firmy, potažmo značky, jsou hromadné úpravy různých návrhů pomocí Canva Sheets, v české verzi označované jako „List“. Mohl byste nám tuto novinku více představit? Jaké konkrétní výhody přináší?

Canva Sheets výrazně zefektivňuje a zpřehledňuje tvorbu obsahu. V jedné tabulce můžete mít návrhy v jednom sloupci, obsah (titulky a texty) v druhém, a obsah dalších sloupců můžete generovat pomocí AI nebo na něm provádět hromadné úpravy, například odstranění pozadí u všech fotografií.

Tabulkový formát usnadňuje vytváření alternativních textů a překladů do více jazyků. Zvlášť užitečná je možnost datové vizualizace – můžete snadno transformovat tabulku plnou údajů do graficky atraktivních trendů a přehledů.

David Svoboda (se souhlasem)

Canva také zdůrazňovala u představení svých novinek úpravu různých typů návrhů, ať už se jedná o dokumenty, prezentace, weby, letáky, bannery a další, v jednom jediném okně. Jak to v praxi funguje? A proč by zrovna tomu měly značky věnovat pozornost?

Funguje to intuitivně. Dříve jste v jednom návrhu mohli mít pouze jeden formát. Při práci na projektu s více formáty (různé sociální sítě, videa, prezentace, dokumenty atd.) jste končili s velkým množstvím souborů, které jste museli organizovat do složek.

Možnost mít vše v jednom návrhu výrazně zvyšuje přehlednost. Každá „strana“ v návrhu může mít vlastní formát, což usnadňuje správu projektů. Toto ocení zejména kreativci pracující pro značky, kteří potřebují vytvářet různé formáty vizuálů pro každou kampaň.

Je právě Canva dnes tím nástrojem, které značky využívají stále více? Jak konkrétně probíhá v tomto nástroji reálná spolupráce značky například s grafikem?

Canva zaznamenává rychlý růst a využívá ji stále více známých značek. Oceňují především její jednoduché prostředí, kde mohou nastavit šablony a zajistit dohled nad vizuální identitou pro celý tým. Tím udržují jednotný vizuální styl a zároveň usnadňují zaměstnancům tvorbu obsahu.

V hybridních týmech často vidím efektivní spolupráci mezi grafiky, copywritery, fotografy a dalšími kreativci. Ti jsou připojeni do týmu a spolupracují na nových šablonách značky nebo dohlížejí na návrhy vytvářené ostatními uživateli.

Vy jste v České republice jediným certifikovaným expertem Canvy. Když se potkáváte s běžnými uživateli, které také školíte, jaké jsou ty nejčastější otázky při vašich školeních? Co lidé v tomto nástroji řeší nejčastěji?

Uživatelé na školeních řeší širokou škálu otázek. Nejčastější úvodní požadavky se týkají efektivní tvorby příspěvků pro sociální sítě a tiskových materiálů. Jakmile však uživatelé objeví plný potenciál Canvy, dochází k momentům překvapení.

Například když zjistí, že dokáží během chvíle nejen připravit příspěvky, ale také je rozpohybovat, upravit video, vylepšit prezentaci nebo vytvořit jednoduchou webovou stránku. To vše samostatně, často s nulovými náklady a se skvělým pocitem z vlastní tvořivosti.