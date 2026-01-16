Část OSVČ bude letos zálohy měnit třikrát. Které další změny se podnikatelů týkají?

OSVČ, firem a zaměstnanců se v roce 2026 dotkla (a dotkne) celá řada legislativních a daňových změn. Kromě „tradičních změn“ pojistného a paušální daně pro OSVČ či minimální mzdy došlo k celé řadě dalších novinek. Na ty nejdůležitější se zaměřil nový díl podcastu Teorie bulharské konstanty.
Co se dozvíte v článku
Zvýšení záloh na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ
OSVČ se v roce 2026 zvýšily minimální zálohy na sociální pojištění. Předloňský konsolidační balíček totiž zvýšil minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % v roce 2023 až na 40 % průměrné mzdy v roce 2026. Pro rok 2026 to znamená zvýšení minimální zálohy sociálního pojištění z 4759 Kč na 5720 Kč u OSVČ hlavních a ze 1496 Kč na 1574 Kč u OSVČ vedlejších.
Od ledna se rovněž změnila výše minimálních záloh na zdravotní pojištění. Konkrétně minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2026 vzrostla z 3143 Kč na 3306 Kč.
Kdo loni platil na zálohách nižší částku, než je jejich nová minimální výše, musí výši záloh upravit na novou minimální úroveň již v platbě za leden.
Minimální záloha na sociální pojištění brzy klesne
Ve Sněmovně ovšem leží návrh zákona z pera nové vládní koalice, který pro rok 2026 (a další roky) vrací minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění OSVČ hlavních na 35 % průměrné mzdy. Po nabytí účinnosti zákona tak minimální zálohy u sociálního pojištění klesnou na 5005 Kč.
Pokud ale OSVČ vyjdou v přehledech na základě loňských výsledků vyšší zálohy, budou je muset opět upravit. Část OSVČ tak bude letos zálohy na sociální pojištění měnit třikrát.
OSVČ musí i se zdravotní pojišťovnou komunikovat elektronicky
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zavedla od roku 2026 povinnost pro všechny OSVČ podávat přehled pro zdravotní pojišťovnu elektronicky.
Až do konce loňského roku také platilo, že zálohy na zdravotní pojištění nemusely platit jen OSVČ, které jsou zároveň zaměstnanci a podnikání pro ně není hlavním zdrojem příjmů. OSVČ, za které platí zdravotní pojištění stát, nemusely platit zálohy jen prvním kalendářním roce této činnosti a pojistné platily až po podání přehledu za uplynulý kalendářní rok. Zálohy pro každý další kalendářní rok pak ale již platit musely a jejich výše byla stanovena na základě podaného přehledu OSVČ.
Nově ale platí, že zálohy na pojistné, stejně jako je tomu u zaměstnanců, nemusí hradit ani OSVČ, za které je plátcem stát, a ani další OSVČ, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Změna se netýká jen nových OSVČ, ale i těch, které začaly podnikat před rokem 2026.
Další změny od roku 2026
Od roku 2026 se zrušil roční limit 40 milionů korun pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů (typicky akcií) a podílů v obchodních korporacích při splnění časového testu dle zákona o daních z příjmů.
Malé účetní jednotky dále nemusí od letoška nechat ověřovat účetní závěrku auditorem. Zároveň došlo ke zvýšení limitů pro povinný audit. U středních účetních jednotek, od kterých je nově povinný audit, vzrostla roční výše aktiv z 100 milionů na 120 milionů Kč a limit výše ročního obratu z 200 na 240 milionů Kč. Změna se nicméně týká až účetních období započatých po 1. lednu 2026.
Od dubna 2026 budou zaměstnavatelé podávat jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ). Data v požadované struktuře (obsahové i datové) by však měli mít k dispozici již od ledna 2026.
