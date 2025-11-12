Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

[KOMENTÁŘ] I když se ekonomická situace stabilizovala, návyky ze šetřivých let zůstaly. Češi sice přestali panikařit, ale pořád mají kalkulačku v ruce.
Co se dozvíte v článku
Inflace je nízko, za září 2025 meziročně +2,3 % (ČSÚ). To zvyšuje reálný prostor utrácet, ale ceny jsou oproti předchozím letům stále vysoko. A pokud vaše značka nenabízí jasnou hodnotu za peníze, prostě vás přejdou. I když jste možná aktuálně trendy.
Jak to vypadá z pohledu čísel
Po letním zrychlení reálných tržeb v maloobchodě, srpen 2025 meziročně +3,5 % (ČSÚ), vidíme pozitivní signál pro blížící se vrchol sezóny. Lidé tedy opět utrácejí, ale jen tam, kde cítí nejlepší poměr cena/výkon.
Spotřebitelská nálada se také zvedla a drží se nad dlouhodobým průměrem, září 2025 103,5 bodu (ČSÚ), ale návyk počítat a porovnávat zůstává. Čekejte proto před konverzí více návštěv z porovnávačů, cashbacků a slevových portálů. Celá cesta zákazníka od prvního kontaktu až po nákup musí být bezchybná na všech místech, kde se s vámi potkává.
Co z toho plyne pro ecommerce?
Jedno je jisté, čtvrtý kvartál je hnací silou e-commerce. Rok 2024 skončil tradičně díky silnému poslednímu kvartálu obratem české e-commerce v hodnotě 194 mld. Kč, +5 % meziročně (zdroj). E-shopy, které umí sečíst celkovou hodnotu – bonusy, dárky, jednoduché vrácení, delší lhůta na vrácení, transparentní doprava – budou v předvánoční špičce konvertovat lépe než ty, které spoléhají jen na slevový štítek. Zákazník dnes neřeší, jestli je sleva 25 %, nebo 30 %. Řeší, kolik reálně ušetří peněz i času, jak snadný bude nákup a jestli mu dáte dostatečný nákupní komfort.
Jaké budou hlavní oblasti vánočního šetření?
Predikovat nám pomohou statistiky minulého roku.
V roce 2024 činily průměrné spotřební výdaje domácností 212 569 Kč na osobu, z toho potraviny a nealko 37 888 Kč.“ (ČSÚ, 29. 8. 2025) Reálná spotřeba domácností na obyvatele v roce 2024 meziročně vzrostla o 2,4 %. (ČSÚ) To můžeme vnímat jako pozitivní faktory pro nadcházející vánoční útraty. Opakem však působí fakt, že více než polovina lidí plánovala v roce 2025 šetřit, jsou opatrnější a po inflačním období 2022–2023 stále trvá obecná nejistota ohledně vývoje ekonomiky.
Oproti roku 2024 tedy očekáváme stagnaci, nebo mírný pokles výdajů na 12 000–13 500 Kč na osobu či domácnost. Trend směřuje k nákupu levnějších dárků, ale ve větším množství, což je pro eshopaře vlastně dobrá zpráva – více transakcí, více příležitostí pro upsell a cross-sell. Vidíme přechod od luxusu k praktičnosti, boom DIY dárků a domácích výrobků, trend Secret Santa a společných dárků. Tedy sdílenou ekonomiku i v obýváku a praktické stanovení cenových limitů mezi příbuznými, případně může hrát roli i trend reuse.
České domácnosti budou letošní sváteční menu skládat tak, aby chutnalo “jako vždy”, ale levněji. Častěji sáhnou po alternativních surovinách a takticky budou nakupovat v akcích už od listopadu. V září 2025 sice ceny potravin meziročně klesly, zejména zelenina o 3,9 % (brambory o 9,0 %) a vepřové maso o 5,5 %, ale vzrostla cena másla o 9,7 % a vajec o 4,3 % (zdroj). Platit bude pravidlo méně chodů, více jistoty, raději osvědčené klasiky a vlastní pečení než drahé speciality a hotové cukroví na zakázku.
Co z toho plyne pro firmy a e-shopy?
- Upravte komunikaci tak, abyste zdůrazňovali hodnotu, ne jen slevu samotnou. Zákazník chce vědět, co přesně získává, kolik celkem ušetří, a jaký komfort mu nabízíte.
- Připravte kampaně nejpozději na listopad, protože lidé nakupují dřív a Black Friday už není finále sezóny, ale rozcestník, kdy si zákazníci mapují trh a plánují nákupy.
- Sledujte signály z porovnávačů, traffic ze slevových kanálů a integrujte cashbackové programy.
- Nabídněte komfort, který odstraní všechny pochybnosti z nákupního procesu: doprava zdarma od rozumné částky, jednoduché vrácení bez zbytečných formalit, prodloužená lhůta na vrácení po svátcích, transparentní zobrazení všech nákladů už v košíku.
- Vytvořte bundle nabídky a dárkové sety v různých cenových hladinách, protože lidé chtějí koupit více dárků, ale levnějších, a vy jim v tom musíte pomoct.
- Optimalizujte stránky pro mobilní zařízení, protože srovnávání a výběr probíhá na cestách.
- Zjednodušte checkout proces v košíku na absolutní minimum. Každý krok navíc je ztracená konverze.
Vánoce 2025 nebudou o omezování, ale o hledání rovnováhy
Češi si chtějí dopřát, ale bez pocitu viny a to jen tehdy, když mají jistotu, že za své peníze dostanou skutečnou hodnotu. Značky, které dokážou nabídnout nejen produkt, ale i smysl, důvěru a jednoduchost nákupu, se dočkají loajality i v časech rozvahy.
Pro firmy to znamená přemýšlet stejně jako jejich zákazníci. Racionálně, s důrazem na dlouhodobou hodnotu a autenticitu. Letos se nevyhrává nejnižší cenou, ale transparentností, férovým přístupem a schopností usnadnit zákazníkům rozhodování.