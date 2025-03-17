Chcete prorazit s videi na Instagramu? Možná je čas obléct si kostým hranolky

Videa jsou zmiňována v tolika trendech, že by bylo pro značky, ale i podnikatele velkou chybou se jim nevěnovat. Díky technologiím k nim není potřeba žádné speciální vybavení a možností z hlediska obsahu je celá řada. Praktické tipy nám v rozhovoru prozradila Karolína Kachyňová, Social Media Marketing Consultant, která pomáhá podnikatelům prodávat na sociálních sítích.
Začnu otázkou, u které uvítám váš názor jako odborníka. Jak vnímáte komunikaci drobných podnikatelů na sociálních sítích? Nebavíme se nyní o velkých značkách, ale opravdu o těch drobných podnikatelích.
To samozřejmě záleží na člověku. Můžeme si říct, co je správný způsob a co je ten špatný způsob. Ten špatný způsob je taková ta klasická reklamština, to znamená, tady je můj produkt, tady je moje služba a tak dále.
Ale spousta podnikatelů už přichází na to, že je lepší autentický obsah, kde je vidět sám podnikatel, kde se nebojí říct třeba i nějaké svoje názory nebo ukázat svou povahu. Tedy když je to obsah podobný user generated contentu (obsahu generovanému uživateli).
Když se bavíme o menších podnikatelích, je super, když se lidé nesnaží se vydávat za nějakou korporaci, ale když dělají právě obsah od obyčejných lidí pro obyčejné lidi.
Autor: Se souhlasem Karolíny Kachyňové, podle licence: Rights Managed
Tento rozhovor je především o tom, jak vytvářet kreativní videa pro sítě z pohledu podnikatelů. Předpokládám, že převlékat se za hranolku byste nedoporučovala. Pokud tedy nemám food truck.
Já bych to klidně doporučila. Moje nejúspěšnější video za posledních čtrnáct dní začíná tím, že sedím na záchodě a odmotávám toaletní papír a říkám, tohle video vás na*ere. To znamená, že člověk začne to svoje video něčím, čemu říkáme v tohle případě vizuální hook, tedy vizuální háček, něčím, co vlastně zaujme na první dobrou, protože je to zvláštní nebo bizarní.
Takže i kostým hranolky nebo něco takového může fungovat, protože tím zaujmeme. Poté už může být video klidně serióznějšího rázu. V době, kdy se lidská pozornost stále více zkracuje a kdy je toho obsahu k dispozici tolik, nemůžeme si dovolit člověka ztratit v prvních dvou vteřinách. Takže se klidně můžeme převléct za hranolku, když budeme chtít.
Vezmeme to popořádku. Předpokládám, že začít musíme nejdříve s nápadem, ideou, jak vlastně komunikovat, respektive, co by mělo být hlavním sdělením takového videa. Je to vždy o propagaci produktu nebo služby, nebo spíše o zviditelnění značky jako takové?
Pokud děláme obsah, který má být spuštěný jako reklama v rámci PPC marketingu, bude samozřejmě ideální, když za to platíme, aby tam byl přímo náš zájem. Reklama může být klasicky o tom, tady je můj produkt nebo služba, běžte si ho koupit.
Ale pokud je to organický obsah na sociálních sítích, který má nějakým způsobem přilákat pozornost sám o sobě, tak si nemůžeme dovolit, aby ten obsah byl produktový nebo zaměřený na tu službu.
Já k tomu vždycky říkám, že když člověk dostane do své klasické poštovní schránky u domu nevyžádaný leták z nějakého supermarketu a stane se to několikrát, nalepí na schránku cedulku s nápisem „Prosíme, nevhazujte reklamu“. A tohle se stane každému profilu, který lidi jenom spamuje, rve jim do chřtánu svůj produkt nebo službu.
Ideální tedy je, aby bylo cílem klienta nebo zákazníka pobavit nebo vzdělat. To jsou hlavní dva elementy toho, co na sítích můžeme dělat. Můžeme předat tip, trik, zajímavost, cokoliv delšího. Pobavení je o něco náročnější, ale funguje mnohem líp. Tím se dostáváme zpátky k té hranolce, k nějakému vtipnému záběru. Hodně fungují scénky. Třeba restaurace může udělat scénku nejvtipnějších věcí, co se staly v pohostinství, legrační požadavky zákazníků nebo kuchařů a tak dál.
Nebo to může být jeden den v životě podnikatele. Co jsem dělala od osmi ráno do osmi večer, jak balím balíčky, jak vypadá můj den, zákulisí. Když jsem například svatební fotograf, co se povedlo, co se nepovedlo, co mě překvapilo, co bylo legrační. Dokumentování svého dne nemusí být vyloženě zábava, ale lidi to hodně baví. A samozřejmě tím prodáváme také, jenom ne tak okatě. Když svatební kameraman nebo fotograf natočí takové video, slouží to jako vizitka. A pokud někdo hledá fotografa nebo kameramana na svou svatbu, může si ho vybrat. Takže i tohle je nástroj komunikace, která je prodejní.
Je dobré si udělat nějaký plán toho, co budu točit, nebo by to mělo vyplývat z toho, co vlastně nyní dělám nebo řeším?
Obojí je dobrá strategie. Když je někdo velmi dobrý tvůrce, co se týká spontánnosti, každý týden ho napadnou nějaké nápady, sleduje nejnovější trendy, něco se objeví třeba v pondělí a v úterý už to vydá ven, tak je to samozřejmě ideální. Protože sociální sítě se pohybují hrozně rychle, trendy jsou chvilku aktuální, pak zase nejsou, takže to je určitě fajn.
Na druhou stranu, když někdo chce mít větší strategii nebo si klidně chce jenom zjednodušit práci, tak je dobré si průběžně psát scénáře, dělat si přípravu během měsíce a pak jenom v jeden konkrétní den v tom měsíci natočit úplně všechno. Sestříhat to, udělat si obsah do zásoby a vydávat to tak, aby nemusel přemýšlet v pondělí, že má jít ven příspěvek a on nic nemá.
Myslím si, že nejlepší varianta je hybridní. Tedy mít předpřipravený obsah, abych nemusela být ve stresu s tím, že nemám co přidávat. A aby to bylo kvalitní a bylo na to dost času. Ale když se objeví dneska něco zajímavého a potřebuju o tom informovat a chci něco natočit, tak to můžu udělat i náhodně.
Pojďme si to ukázat na příkladu šikovného truhláře, který vyrábí nábytek. Co byste právě takovému podnikateli doporučila? Co by mělo být hlavním sdělením u tohoto příkladu?
Hlavní sdělení je, kupte si ten nábytek. Mohli bychom lidem předat nějaký tip. U truhláře by to mohl být interiérový design, takže nějaká inspirace. Další příspěvek by mohl být, jak pečovat o dřevo, ze kterého se ten nábytek vyrábí, jak se ujistit, aby výrobek vydržel 20 let a ne jenom dva roky. To je další příspěvek ze vzdělávacího soudku.
Případně to může být jeden den truhláře, jakou objednávku zrovna řeší, jaká jsou tam specifikace, co je na tom zajímavého, co se nepovedlo, z jakého materiálu zrovna pro zákazníka výrobek tvoří a tak dál. Může to být kombinace vzdělávacího obsahu a jeho oboru a současně nějaký day in the life. Tedy jak probíhá jeho život a práce, takový pohled za oponu. Odtajnit, co se zákazník běžně nedozví.
Myšlenku, jak to zrealizovat, máme. Podnikatelé pak ale často narážejí na to, jak takové video natočit. Stačí dnes běžný smartphone?
Moderní telefony už jsou tak daleko, co se týče operačního systému, ale i kamer, že pokud má člověk jeden z nejpopulárnějších smartphonů (nechci jmenovat konkrétní značku) a má ho starý třeba dva tři roky, tak je rozhodně schopen natočit na sociální sítě super obsah.
Rozhodně není třeba do toho rvát žádné další peníze. Není třeba si kupovat světla, nejlepší je natáčet ve stínu, venku nebo v podobných podmínkách. Na všechno ostatní je samozřejmě ideální, když si člověk něco časem koupí, ale na úplný začátek není potřeba žádná další technika, chytrý telefony na tohle bohatě stačí.
Jak často by měl podnikatel publikovat krátká videa? Stačí třeba 1 video týdně, nebo je to málo?
Já si myslím, že ideální frekvence jsou 2–3 příspěvky týdně. Samozřejmě 3 jsou ideální. Samozřejmě, když už má někdo okolo sebe tým lidí, ať klidně přidává příspěvek každý den v týdnu a samozřejmě bude mít větší dosahy, větší reakce a tak dál. Ale myslím si, že v tom obsahu, zvlášť v tom video obsahu, je důležitá kvalita. Tím nemyslím kvalita kamery, ale kvalita zpracování, příběhu, toho, co se tam říká, ukazuje a tak dál. Běžný podnikatel, který to dělá sám, stihne tak 2–3 kvalitní videa týdně.
Další tipy pro podnikatele o videích na Instagramu přineseme v druhé části rozhovoru.
