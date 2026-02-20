Podnikatel.cz  »  E-commerce  »  Co EET a e-shopy? Řada online obchodů se evidenci vyhne

Co EET a e-shopy? Řada online obchodů se evidenci vyhne

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Nepřirozeně malý nákupní vozík s krabicemi postavený na klávesnici notebooku
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek.
EET 2.0 by se neměla týkat e-shopů, které přijímají platby pouze bezkontaktně. Pod EET by neměla spadat ani dobírka.

E-shopů, které ve vlastní kamenné provozovně nepřijímají platby, se EET týkat nebude. Jak serveru Podnikatel.cz upřesnilo ministerstvo financí, v případě, že bude zboží v provozovně pouze vyzvednuto a platba proběhne dálkově, nebude se muset evidovat.

Co se dozvíte v článku
  1. Když e-shop nebude přijímat platby v provozovně, EET se vyhne
  2. E-shopy původně do EET spadaly

Které platby budou podléhat EET?

Ministerstvo financí již poslalo do připomínkového řízení návrh zákona o evidenci tržeb. V systému EET 2.0 by se měly evidovat platby realizované při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně, a to:

  • hotovostní platby,
  • platby platební kartou,
  • QR platby a další běžné způsoby úhrady probíhající přímo na místě plnění.

Naopak faktury nebo online transakce z účtu na účet bez fyzického kontaktu evidenci podléhat nebudou.

EET se vrátí od roku 2027, spolu s ní začnou platit i daňové úlevy Přečtěte si také:

EET se vrátí od roku 2027, spolu s ní začnou platit i daňové úlevy

Když e-shop nebude přijímat platby v provozovně, EET se vyhne

Vzhledem k tomu, že klíčovým rozlišovacím kritériem bude, zda se jedná o tzv. kontaktní platbu, řada e-shopů se EET vyhne. Vzhledem k tomu, že e-shopy zpravidla nevyužívají formy kontaktní platby, evidence tržeb na ně dopadat nebude. V případě, že bude nákup v e-shopu zaplacen v provozovně při fyzickém kontaktu s prodávajícím, bude platba standardně evidována. V případě, že bude zboží v provozovně pouze vyzvednuto a platba proběhne dálkově, tato tržba se neeviduje, uvedl serveru Podnikatel.cz Michal Žurovec, mluvčí ministerstva financí.

Co se týče dobírky, měla by platit obdobná pravidla jako v původní verzi EET. Pokud tedy bude zboží dodáváno přes přepravní firmy, které peníze od zákazníka následně převedou e-shopu na účet, nebude se EET na tyto transakce vztahovat.

školení pri začínající mzdové účetní

E-shopy původně do EET spadaly

V první verzi EET nejprve e-shopy do evidence spadaly, jelikož se dle zákona musely evidovat i platby skrze platební brány. Zákon o evidenci tržeb však požadoval okamžité zaevidovaní platby, což bylo prakticky neslučitelné s technickými možnostmi a reálným fungováním e-shopů a platebních bran. Některé platební brány následně zkusily vyjít vstříc e-shopům a začaly připravovat řešení, ve kterém by platby zaevidovaly za e-shop ihned poté, co dostanou potvrzení o autorizaci.

Neslučitelnost s technickými možnostmi ale nakonec vyřešila metodika Generálního finančního ředitelství (GFŘ), která stanovila, že u online plateb bude stačit, pokud je obchodník zaeviduje (a vystaví účtenku) až v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu plátce (zákazníka) a jejímu odeslání. Evidence online plateb, plateb kartou apod. nicméně vydržela jen rok. Ústavní soud totiž v prosinci 2017 povinnost evidovat platby kartou či prostřednictvím platebních bran zrušil. Díky tomu rozhodnutí následně řada e-shopů z povinnosti evidovat tržby v rámci EET vypadla.

Tisíce e-shopů zaváděly drahé řešení #EET online plateb, peníze vyhodily z okna Přečtěte si také:

Tisíce e-shopů zaváděly drahé řešení #EET online plateb, peníze vyhodily z okna

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
17. 3. 2026
9:00
Více
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele
20. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Začínající podnikatel: Přijímáme zaměstnance

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Máslo bude levné až do podzimu

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

Máme údaje o tom, jak si vaše konkurence vede s ERP

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).