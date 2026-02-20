Co EET a e-shopy? Řada online obchodů se evidenci vyhne

E-shopů, které ve vlastní kamenné provozovně nepřijímají platby, se EET týkat nebude. Jak serveru Podnikatel.cz upřesnilo ministerstvo financí, v případě, že bude zboží v provozovně pouze vyzvednuto a platba proběhne dálkově, nebude se muset evidovat.
Co se dozvíte v článku
Které platby budou podléhat EET?
Ministerstvo financí již poslalo do připomínkového řízení návrh zákona o evidenci tržeb. V systému EET 2.0 by se měly evidovat platby realizované při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně, a to:
- hotovostní platby,
- platby platební kartou,
- QR platby a další běžné způsoby úhrady probíhající přímo na místě plnění.
Naopak faktury nebo online transakce z účtu na účet bez fyzického kontaktu evidenci podléhat nebudou.
Když e-shop nebude přijímat platby v provozovně, EET se vyhne
Vzhledem k tomu, že klíčovým rozlišovacím kritériem bude, zda se jedná o tzv. kontaktní platbu, řada e-shopů se EET vyhne.
Vzhledem k tomu, že e-shopy zpravidla nevyužívají formy kontaktní platby, evidence tržeb na ně dopadat nebude. V případě, že bude nákup v e-shopu zaplacen v provozovně při fyzickém kontaktu s prodávajícím, bude platba standardně evidována. V případě, že bude zboží v provozovně pouze vyzvednuto a platba proběhne dálkově, tato tržba se neeviduje, uvedl serveru Podnikatel.cz Michal Žurovec, mluvčí ministerstva financí.
Co se týče dobírky, měla by platit obdobná pravidla jako v původní verzi EET. Pokud tedy bude zboží dodáváno přes přepravní firmy, které peníze od zákazníka následně převedou e-shopu na účet, nebude se EET na tyto transakce vztahovat.
E-shopy původně do EET spadaly
V první verzi EET nejprve e-shopy do evidence spadaly, jelikož se dle zákona musely evidovat i platby skrze platební brány. Zákon o evidenci tržeb však požadoval okamžité zaevidovaní platby, což bylo prakticky neslučitelné s technickými možnostmi a reálným fungováním e-shopů a platebních bran. Některé platební brány následně zkusily vyjít vstříc e-shopům a začaly připravovat řešení, ve kterém by platby zaevidovaly za e-shop ihned poté, co dostanou potvrzení o autorizaci.
Neslučitelnost s technickými možnostmi ale nakonec vyřešila metodika Generálního finančního ředitelství (GFŘ), která stanovila, že u online plateb bude stačit, pokud je obchodník zaeviduje (a vystaví účtenku) až v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu plátce (zákazníka) a jejímu odeslání. Evidence online plateb, plateb kartou apod. nicméně vydržela jen rok. Ústavní soud totiž v prosinci 2017 povinnost evidovat platby kartou či prostřednictvím platebních bran zrušil. Díky tomu rozhodnutí následně řada e-shopů z povinnosti evidovat tržby v rámci EET vypadla.