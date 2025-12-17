Podnikatel.cz  »  E-commerce  »  ČOIka si opět posvítila na e-shopy, u většiny kontrolovaných našla porušení zákona

ČOIka si opět posvítila na e-shopy, u většiny kontrolovaných našla porušení zákona

Michael Hovorka
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Podvodný e-shop
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Stále přetrvávající nedostatky v oblasti dodržování spotřebitelské práva. Takové jsou závěry kontrol České obchodní inspekce, která zaostřila na internetové obchody.

Také ve třetím čtvrtletí letošního roku se Česká obchodní inspekce zaměřila na kontroly e-shopů. U většiny kontrolovaných našla nedostatky. Mezi ty opakující se patří, že prodávající nedostatečně informují o právu na odstoupení od smlouvy, podmínkách jeho uplatnění či nákladech na vrácení zboží.

Pokuty přesáhly 2,7 milionu korun

V období od 1. července do 30. září 2025 bylo provedeno celkem 133 kontrol, při kterých bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů. Porušení předpisů bylo zjištěno u 119 kontrol.

ČOI na základě toho rozdala celkem 107 pokut v celkové hodnotě 2 719 500 korun. Podle inspekce tak výsledky kontrol potvrzují dlouhodobě přetrvávající nedostatky v oblasti dodržování spotřebitelského práva při prodeji distančním způsobem.

Co zjišťuje ČOIka, když na váš e-shop pošle kontrolu? Přečtěte si také:

Co zjišťuje ČOIka, když na váš e-shop pošle kontrolu?

Cílený dohled na českém internetu: Inspektoři jdou najisto

Inspekce zároveň podotýká, že tak vysoké procento porušení právních předpisů je dáno už samotným výběrem kontrolovaných e-shopů. Česká obchodní inspekce se zaměřuje na internetové obchody, které vykazují pravděpodobnost, že u nich dochází k nerespektování zákonných povinností.

Kontroly jsou prováděny na základě předchozí indikace porušování právních předpisů, ať už na základě vnějších podnětů, či na základě vlastního průzkumu a předchozí kontrolní činnosti, doplnil František Kotrba, mluvčí ČOI.

Podvodné weby klamou řidiče i dlužníky

Ve třetím čtvrtletí ČOI řešila také dva podněty od spotřebitelů, které se týkaly nekalých obchodních praktik spočívajících v klamání spotřebitele. Jednalo se o případy, kdy se web tvářil jako oficiální stránky orgánů státní správy nebo jiných veřejných institucí.

V prvním případě se jednalo o internetové stránky zabývající se exekucemi, kde jejich formulace odkazovala na využívání oficiálních databází a právních předpisů. Ve druhém případě internetové stránky zaměřené na prodej dálničních známek obsahovaly prvky, které byly zaměnitelné s podobou oficiálního státního webu. Takové jednání mohlo vést k nesprávnému vnímání důvěryhodnosti služby a ovlivnit rozhodování spotřebitele, uzavřel Kotrba.

Autor článku

Michael Hovorka, šéfredaktor Podnikatel.cz

Michael Hovorka

Je šéfredaktorem Podnikatel.cz a jeho hlavní doménou jsou rozhovory s odborníky. Zajímá se o sociální sítě, AI a další nástroje z pohledu byznysu.

Témata:

