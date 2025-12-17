ČOIka si opět posvítila na e-shopy, u většiny kontrolovaných našla porušení zákona

Také ve třetím čtvrtletí letošního roku se Česká obchodní inspekce zaměřila na kontroly e-shopů. U většiny kontrolovaných našla nedostatky. Mezi ty opakující se patří, že prodávající nedostatečně informují o právu na odstoupení od smlouvy, podmínkách jeho uplatnění či nákladech na vrácení zboží.
Pokuty přesáhly 2,7 milionu korun
V období od 1. července do 30. září 2025 bylo provedeno celkem 133 kontrol, při kterých bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů. Porušení předpisů bylo zjištěno u 119 kontrol.
ČOI na základě toho rozdala celkem 107 pokut v celkové hodnotě 2 719 500 korun. Podle inspekce tak výsledky kontrol potvrzují dlouhodobě přetrvávající nedostatky v oblasti dodržování spotřebitelského práva při prodeji distančním způsobem.
Cílený dohled na českém internetu: Inspektoři jdou najisto
Inspekce zároveň podotýká, že tak vysoké procento porušení právních předpisů je dáno už samotným výběrem kontrolovaných e-shopů. Česká obchodní inspekce se zaměřuje na internetové obchody, které vykazují pravděpodobnost, že u nich dochází k nerespektování zákonných povinností.
Kontroly jsou prováděny na základě předchozí indikace porušování právních předpisů, ať už na základě vnějších podnětů, či na základě vlastního průzkumu a předchozí kontrolní činnosti, doplnil František Kotrba, mluvčí ČOI.
Podvodné weby klamou řidiče i dlužníky
Ve třetím čtvrtletí ČOI řešila také dva podněty od spotřebitelů, které se týkaly nekalých obchodních praktik spočívajících v klamání spotřebitele. Jednalo se o případy, kdy se web tvářil jako oficiální stránky orgánů státní správy nebo jiných veřejných institucí.
V prvním případě se jednalo o internetové stránky zabývající se exekucemi, kde jejich formulace odkazovala na využívání oficiálních databází a právních předpisů. Ve druhém případě internetové stránky zaměřené na prodej dálničních známek obsahovaly prvky, které byly zaměnitelné s podobou oficiálního státního webu.
Takové jednání mohlo vést k nesprávnému vnímání důvěryhodnosti služby a ovlivnit rozhodování spotřebitele, uzavřel Kotrba.