Tereza chce, aby kosmetika mluvila za ni. Jak do ní dává všechny své vášně?

Tereza Nová vyrábí přírodní kosmetiku pod značkou Florentine. Spojuje v ní jak znalosti od babičky, tak vášeň ke kultuře a umění.
Co se dozvíte v článku
Poptávka od maminek
Prvním větším výrobkem Terezy Nové bylo opalovací máslo. Tomu předcházely různé krémy pro rodinu. Během mateřství Tereza chodila do skupiny maminek, které věděly, že doma občas něco vyrábí a říkaly, že by chtěly pro děti nějaké netoxické opalovací máslíčko. Ona se tedy rozhodla, že něco takového vyrobí společně a udělala recept.
Vtipné je, že se od té doby moc nezměnil. I přesto, že jsem amatér, tak to bylo na první dobrou povedené. Máslo jsme vyrobily s absolutní nezkušeností a neměly jsme ani tušení, jaké by to mohlo mít SPF, dodává Tereza s tím, že dneska už by si nedovolila dát do oběhu něco, co není testováno. Ale ani tehdy to nikam nešlo a másla zůstala v rámci soukromé skupiny maminek.
K výrobě Terezu dovedl právě směr spojený s malými dětmi. Vysvětluje, že když máte malé dítě, chcete pro něj všechno co nejčistší. Je to podle ní na jednu stranu trochu iluze, ale člověk má pocit, že když dá děťátku mandlový, olivový, nebo malinový olej místo nějakého chemického opalovacího krému, bude to bezpečnější. Je potřeba se v tom dovzdělávat, číst a zjišťovat si informace, ale ona tehdy na té vlně byla vzniklo z toho právě opalovací máslo. Vyrábí se docela jednoduše, složitější jsou podle Terezy různé emulze s vodní a olejovou složkou a různými aktivními látkami.
Tereza s úsměvem říká, že do byznysu šla po hlavě a důvěřovala jak sama sobě, tak i kosmetice. Chodili jí na ní výborné recenze od všech blízkých, takže věděla, že už je jen na ní, jak to dostane mezi lidi. Byla si také jistá, že se jedná o kvalitní produkty, a to ji posouvalo dopředu.
Na začátku pomohli odborníci
Tereza u opalovacího másla chtěla, aby bylo vhodné pro miminka a dávala jej testovat, aby bylo vhodné pro děti od narození. Tehdy jí vyšlo SPF 20 a dlouho přemýšlela nad tím, jak to udělat silnější.
Když jdete do obchodu a vidíte máslo na opalování, co má 20 SPF a je pro miminko, tak zauvažujete, jestli si spíš nekoupíte padesátku, podotýká. Kontaktovala proto odborníka na SPF a filtry, který jí tehdy vysvětlil, že má být ráda, když dosáhne dvaceti. Bavila se s ním o komerčních produktech a on jí říkal, že kdyby je nechávala testovat, tak možná ani padesátku nemají. Zrovna tyto testy jsou však velmi nákladné. Tereza se tedy snažila vylepšit recepturu a chodila také na různé webináře svých dodavatelů týkajících se SPF.
Na testy tehdy Tereza posílala všelijaké jako verze, které ani nechtěla dát do prodeje, ale přidávala do nich látky, které by měly zvyšovat SPF. Bylo to podle ní komplikovanější, ale stejně nedokázala SPF zvýšit ani na 30. Byla to roční cesta, která stála spoustu výdajů, ale bylo to podle ní zajímavé a je ráda, že to má za sebou. Nyní totiž maminkám bezpečně tvrdit, že je krém otestován a že ta dvacka neznamená, že je to nebezpečné nebo špatné.
Pokud miminko nebude ležet na přímém sluníčku celý den, je to velmi bezpečný krém, shrnuje.
Existují dva druhy testů
Například u popisovaného SPF existují dva druhy testů: in vivo a in vitro. Jak vysvětluje Tereza, in vitro testy jsou levnější a probíhají v kádinkách, kdy se vezme produkt a nějakým procesem se u něj kontroluje, jaké má SPF a podobně. In vivo testy jsou na dobrovolnících a fungují tak, že čím více zaplatíte, tím máte větší počet těchto dobrovolníků. Je přitom důležité, abyste to testovali na co nejvíce lidech, aby to procento odpovídalo.
Když testujete na pěti lidech a všech pět lidí bude typ, který se dobře opaluje, tak to bude kolísavé, popisuje Tereza s tím, že to není ustálená metoda na to, aby to vždy vyšlo stejně.
Takže u komerčních značek, kdybych vzala nějaký krém, který má 50 SPF, tak mi může vyjít mnohem méně, ale to neznamená, že jim to nějakým způsobem nevyšlo, dodává.
In vitro v kádinkách je tedy jednodušší test, který si Tereza dělává jako základní. Tím, že je levnější, tak až když jí vyjde nějaké lepší číslo (například 18), řekne si, že si zaplatí i dražší test in vivo na dobrovolnících, protože ví, že by výsledkem mohlo být kvalitní číslo.
Kdyby vyšel na 12, tak vím, že s tím opalovákem musím ještě něco udělat, doplňuje.
Bylinky má v sobě
Tereza uvádí, že její babička byla typická bylinkářka a hodně se věnovala bylinkám.
Jako dítě to pro mě bylo velmi náročné, protože místo tradiční léčby se u nás dělaly různé věci, které mi byly nepříjemné. Jako dávat si mokré ponožky do bylinkových odvarů a podobně, směje se a dodává, že babička vymýšlela takové věci a měla spoustu knih o bylinkách. To Terezu inspirovalo a když začne jaro, probudí se v ní instinkt sběračky. V kosmetice je využívá, ale sbírá je spíše pro sebe, protože je to složitější ohledně legislativy. Má však například fialkový olej, kde jsou divoce sbírané fialky nebo krém Zázrak, ve kterém maceruje sléz maurský a měsíček lékařský.
Právě sléz je pro Terezu jedna z nejúžasnějších bylin a všem ji doporučuje.
Za prvé nádherně kvete od jara do podzimu, má velké fialové květy a pořád je můžete sbírat. Je z nich krásný, světle modrý čaj, výborně se hodí i do koupelí na různé ekzémy, upřesňuje. Ráda má také světlík, který je dobrý na oči a ve velkém roste na Valašsku.
Kamarádky jako inspirace i zpětná vazba
Na začátku měla Tereza Nová výrobu jednodušší, zaměřovala se na másla a oleje v čisté bio kvalitě s jednoduchým složením. Postupně pak začala dělat emulze, kdy míchala různé krémy. Teď, když už má oficiální značku, tak to, na čem si Florentine stojí, jsou patentované aktivní látky. Ty Tereza široce studuje a zakládá si na tom, že hledá u svých dodavatelů takové látky, které už prošly několikaletými testy.
Je to taková moje vášeň skládat ve vývoji produkt s těmito látkami, aby to všechno k sobě pasovalo a aby to samozřejmě bylo nádherné i texturou a voňavé, zdůrazňuje.
Tereza je umělecká duše, takže když vymýšlí nějaký produkt, může v tom být i nějaká hudba nebo situace. Anistresové sérum na pleť nazvané I'M TIGER například vzniklo, když u Terezy seděla na kávě kamarádka, která si stěžovala, že vypadá tak jak vypadá, protože má za sebou stresující období.
Nové produkty před certifikací Tereza testuje nejen na sobě, ale také na svých blízkých. Udělá různé vzorečky, rozdá je kamarádkám a čeká, až jí dají vědět. Když se mezi zpětnou vazbou objevují výrazy jako „toto je bomba“ nebo „to na trhu chybělo“, ví, že je to něco, na čem bude dále pracovat a dovede to až k testům. Rodina je většinou nadšená a kamarádky mohou upozornit například na problémy v textuře nebo na reakce jejich pleti.
Mám jednu kamarádku, která má extrémní ekzém a ona je pro mě takové zrcadlo toho, že se tam není čeho bát a dobře to dopadne, usmívá se Tereza.
Testovat dává Tereza produkty, u kterých si je téměř stoprocentně jistá, že budou v pořádku. Ještě se jí tak nestalo, že by produkt neprošel třeba mikrobiologií nebo by se jí vrátil. Navíc pracuje v certifikované výrobně kontrolované hygienou, takže všechno má dezinfikované. Většinou laboratoř doporučuje například textaci na krabičku nebo na etiketu, což je podle Terezy skvělé, protože nemá v hlavě úplně všechny nařízení Evropské unie.
Spojení všech vášní
Tereza je odbornice a metodička v oboru filmové výchovy. Směje se, že neví, jestli v kosmetice něco z toho využila, ale Florentine bere jako svůj jeden velký projekt. Není to jen kosmetika nebo produkt v lahvičce, ale její osobní řeč ke klientovi.
Když máte oblíbeného DJ, který hraje hudbu, tak jdete na i na jeho show, kde má lasery, kostýmy a dělá umění s přesahem. Stejně tak já chci tvořit kosmetiku ne v bílé lahvičce s jednoduchým nápisem, ale aby ten produkt byl součástí mě a byly tam vidět všechny moje vášně, vysvětluje.
Poslední produkty od Florentine jsou spojené s filmy, které má Tereza ráda, s lidmi, které má ráda, s režiséry, s nějakou atmosférou, pocity nebo hudbou.
Ve výrobně teď trávím hodně času a chci, abych tím, co miluju, byla obklopena celý den. Nechci rozdělovat, že je někde umění, filmová výchova, kosmetika, a proto i spolupracuju s různými umělci, tvořím a snažím se, aby to prostě byla kosmetika, která mluví za mě, shrnuje Tereza.
Trh kosmetiky je podle Terezy přesycen novými produkty a není jednoduché v něm vyniknout. Proto ona kosmetiku staví na tom, že má stálé zákaznice a ani nechce být velká značka, která bude megalomanská a bude mít spoustu zaměstnanců. J
á žádné zaměstnance doteď nemám a snažím se, aby každý produkt prošel mýma rukama, a to od víčka až po krabičku. I když je to někdy složité, tak já potřebuju, aby když mi klientka zavolala, že něco není v pořádku, tak si vzpomenout, že jsem to opravdu dělala a třeba tam tu krabičku do balíčku nedala, přiznává s tím, že to je její základ.
Dále se Tereza snaží, aby její produkty byly s uměleckým přesahem a myslí si, že je její značka jiná i v udržování kontaktu s klientkami a dodržováním kvality, která bude neměnná. Nehodlá nikdy nahrazovat něco něčím levnějším a je pro ni zásadní udržet si kvalitu, na kterou jsou klientky teď zvyklé.
Podle Terezy není ani tak těžké vyrobit i nějaký kosmetický produkt, ale složité je s tím prorazit.
Těžké je, a to si myslím, že budu mluvit za všechny malé výrobkyně a výrobce kosmetiky v České republice, to rozjet, rozjet testy, udělat si bezpečnostní listy a najít si výrobnu, kterou vám přijde hned hygiena zkritizovat ze všech stran. To si myslím, že je na tom nejtěžší, dodává.
Vlajková loď s okamžitým efektem
Jeden z nejdůležitějších produktů je podle Terezy anti-age sérum s názvem ONNA-BUGEISHA. Jde o sérum inspirované Japonskem, které je silně hydratující a nechává pokožku krásně opečovanou. Má čtyři aktivní hydratační složky, které udělají okamžitý efekt.
Když se vzbudíte se šupinkami, tedy s úplně seschlou kůží, tak Bugeisha dokáže pleť prozářit hned, takže to je na ní velmi příjemné, doplňuje Tereza. Dalšími oblíbenými produkty jsou tonikum LUCID DREAM nebo krém s SPF.
Mám i základnější produkty jako je čistící balzámek, úplně nontoxic, čistý balzám na bázi olejů a másel jednoduchý svým složením a s bylinkovými extrakty, doplňuje Tereza a popisuje, že tento produkt se smývá z pleti, takže je zbytečné do něj přidávat nějaké extra aktivní látky. Ty tam jsou proto, aby měl texturu, příjemně voněl a aby proces s ním byl obohacením i duše.
Tereza přiznává, že by do budoucna chtěla udržet značku tak, jak funguje doteď, akorát s nějakým širším jádrem stálých zákaznic. Zároveň však tak, aby to pořád zvládala ona, aby komunikace mezi zákazníky byla stejná. Aby vzkvétala tímto směrem.
Žádné obří megalomanské plány nemám, protože kdybych je měla, tak potom trošku ztratím značku tak, jak jsem si ji představovala, uzavírá.
